Berlin: Polizei bereitet sich auf Demo-Großlage am Wochenende vor

Vor allem für Sonntag sind Proteste zum Nahostkonflikt geplant. Am Alexanderplatz wird trotz eines Verbotes am Freitag demonstriert.

Immer wieder kommt es in Neukölln zu Demonstrationen, die in Gewalt ausarten.

Berlin. Vor dem Hintergrund des weiter eskalierenden Nahost-Konflikts bereitet sich die Berliner Polizei erneut auf Großlagen am Wochenende vor. Zahlreiche Demonstrationen, Kundgebungen und sonstige Aktionen pro-israelischer und pro-palästinensischer Gruppen sind angemeldet worden. Die größte davon ein Protestzug am Sonntag, der unter dem Motto „Global South United“ mit 1500 Personen vom Kreuzberger Oranienplatz zur Puschkinallee in Treptow ziehen will. Getragen wird der Protest laut des Aufrufs sowohl von pro-jüdischen als auch pro-palästinensischen Gruppen.

Gleichzeitig ist am U-Bahnhof Gleisdreieck eine pro-palästinensische Solidaritätskundgebung mit 800 Teilnehmern geplant – eine weitere am Abend am Hermannplatz mit 40 Teilnehmern. Neben den angezeigten Versammlungen erwarte man auch spontane, gewaltbereite Ansammlungen in verschiedenen Bereichen der Stadt, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag im „RBB“. Sollte die israelische Armee ihre angekündigte Bodenoffensive im Gaza-Streifen starten, werde das „definitiv“ Auswirkungen auch auf Berlin haben.

Die „Letzte Generation“ hat außerdem für Sonnabend ab zwölf Uhr eine „Massenbesetzung“ der Straße des 17. Juni angekündigt. Dies werde weitere Polizeikräfte binden, so Slowik weiter. „Eine zusätzliche Belastung, die wir gern vermeiden wollen würden.“ Die Berliner Polizei wird seit dem 19. Juni von Kräften der Bundespolizei und aus anderen Ländern unterstützt. „Das hilft sehr.“

Polizei untersagte Demonstration am Freitagabend auf dem Alexanderplatz

Slowik widersprach dabei dem Eindruck, alles Pro-palästinensische werde verboten. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober seien mit Stand von dieser Woche von 35 entsprechenden Versammlungen nur 17 untersagt wurden. Am Freitag selbst kamen drei weitere hinzu.

So hatte die Gruppe „Generation Palestine“ für den Freitagabend eine Kundgebung mit 500 Teilnehmern auf dem Alexanderplatz angezeigt. Sie wurde „nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen – insbesondere des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit“ verboten, wie es am Mittag von der Polizei hieß.

Es bestehe die „unmittelbare Gefahr“, dass es bei der Versammlung zu „volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten“ komme.

Auch Versammlung des Zentralrats der Palästinenser wurde verboten

Als Ersatzveranstaltungen für bereits verbotene Versammlungen ebenfalls untersagt wurden zwei für Freitag auf dem Platz der Republik sowie vor dem Auswärtigen Amt geplante Kundgebungen mit 10.000 beziehungsweise 800 Teilnehmenden. Zu letzterer hatte der „Zentralrat der Palästinenser in Deutschland“ aufgerufen.

Der hatte vor einer Woche die Verbote als Einschränkung der Demonstrationsfreiheit kritisiert, allerdings auch die Gewalt bei pro-palästinensischen Demonstrationen etwa in Neukölln verurteilt. Das Verbot spricht laut eines Polizeisprechers nicht gegen den Zentralrat selbst, sondern könnte auch darin begründet sein, dass man eine Instrumentalisierung radikalerer Gruppen befürchte.

Dies hatte es zuletzt bei einer eigentlich als zunächst unbedenklich eingestuften Mahnwache am 15. Oktober auf dem Potsdamer Platz gegeben, zu der am Ende rund 1000 Menschen kamen und Straftaten begangen haben sollen. Die Mahnwache sei „gekapert“ worden, sagte Slowik im Nachgang.

Update: Polizei verteilt Platzverweise an Demonstranten am Alexanderplatz

19 Uhr: Die knapp 30 bis 40 Demonstranten wurden mittlerweile vom Bereich um die Weltzeituhr verdrängt. Ein paar von ihnen ließen ein paar Meter weiter westlich vor dem Kino „Cubix“ ein paar Ballons steigen und zogen dann weiter in Richtung Rotes Rathaus.

18.50 Uhr: Vereinzelt halten Personen Schilder hoch, um ihre Solidarität mit Palästina zu bekunden. Sie werden von den Beamten angesprochen und erhalten einen Platzverweis für den Alexanderplatz.

Die Organisatoren verteilen vorgefertigte Schilder an Kinder. Einige davon halten so Botschaften in die Luft, die sie selbst wohl weder lesen noch verstehen können.

Polizisten verweisen Platzverweise an Demonstranten, die am Alexanderplatz entgegen des Entscheid für Palästina protestieren.

18.20 Uhr: Am Alexanderplatz nah der Weltzeituhr haben sich vereinzelt Menschen eingefunden, die an der verbotenen Demonstration teilnehmen wollen. Allerdings bewegt sich kaum etwas. Kräfte der Berliner- und der Bundespolizei stehen überall auf dem Platz und überwachen die Einhaltung des Verbots. Immer wieder kommen sie dabei mit denen, die eigentlich protestieren wollten, ins Gespräch und erklären die Situation. Zwischenfälle gab es bislang nicht.

