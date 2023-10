Jetzt wird‘s dunkel: Laufen im Herbst und Winter in Berlin

Berlin. Ende vergangener Woche musste ich wieder einmal feststellen: In welche Richtung die Uhrzeiger bei der Zeitumstellung nun gedreht werden, und wann genau die Umstellung überhaupt stattfindet, das kann sich einfach niemand merken. Und zwar trotz verschiedener Eselsbrücken, die ich leider ebenfalls jedes Jahr wieder vergesse. Auch das Ergebnis der Zeitumstellung – dieses frühe Dunkelwerden am Nachmittag, das den Tag gefühlt auf die Hälfte zusammenschrumpfen lässt – erschreckt mich jedes Mal aufs Neue. War das in den letzten Jahren wirklich auch so, dass die Sonne Ende Oktober schon um kurz nach halb fünf untergegangen ist?

Auch das Lauftraining wird dadurch nicht gerade angenehmer. Denn wenn ich nun nach der Arbeit laufen gehen will, habe ich keine Wahl: Ich muss raus auf die dunklen Straßen. Das Laufen auf einigen meiner Standardstrecken fällt in der kalten Jahreszeit zumindest wochentags aus. Teils existieren dort keine Laternen, teils ist das Gelände, wie etwa das Tempelhofer Feld, im Dunkeln abgesperrt. Stattdessen bin ich also auf Gehwegen unterwegs, in der steten Hoffnung, dass ich keine Wurzel oder einen losen Pflasterstein übersehe und auf dem Boden lande. Denn auch an Gehwegen ist die Beleuchtung leider längst nicht immer gut.

Der Versuch, Laufen im Stop-and-go-Rhythmus zu vermeiden

Dazu kommt ein weiterer Punkt, dem ich in Parks sonst gut aus dem Weg gehen kann: Ampeln. Zwar versuche ich, meine Routen so zu planen, dass ich möglichst selten anhalten muss. Das kann in Berlin allerdings durchaus eine Herausforderung sein, weil entlang mancher Straßen gefühlt alle 100 Meter eine Ampel steht und die berühmte grüne Welle zu erwischen quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aus eigener Erfahrung kann ich deshalb auch berichten: Laufen im Stop-and-go-Rhythmus macht ungefähr so viel Spaß wie ständiges Anfahren und Abbremsen im Auto.

Beim Laufen im Dunkeln spielt natürlich auch die Sicherheit eine größere Rolle. Eine Bekannte hat sich kürzlich eine leuchtend neongelbe Laufjacke gekauft. Dass Läufer grelle Kleidung tragen, ist nicht ungewöhnlich. Ich habe das bislang eher auf einen manchmal etwas zweifelhaften Geschmack geschoben. Tatsächlich schilderte die Bekannte mir aber: Nachdem sie in der dunklen Jahreszeit – trotz umgeschnallter Lampe – mehrere Male fast auf einer Motorhaube gelandet sei, setze sie nun auf eine Jackenfarbe, die es quasi unmöglich macht, sie zu übersehen.

Lauflampen auf dem Level eines Stadion-Flutlichts

Ich gebe es zu: Meine Winterkleidung ist wenig farbenfroh – sowohl meine Jacke als auch meine Hose und mein Stirnband sind schwarz. Immerhin finden sich ein paar Reflektoren darauf und ums Handgelenk trage ich ein orangefarbenes LED-Armband. Das erinnert mich zwar immer ein wenig an die Leucht-Halsbänder von Hunden, aber wenigstens sorgt es für einen kleinen Farbklecks in meinem Outfit.

Natürlich ginge da noch mehr, denn auch das Tragen einer Lampe habe ich bisher hartnäckig abgelehnt. Weder Hüft-, noch Stirn-, noch Brustlampen konnten mich so richtig überzeugen. In meiner Laufgruppe kann ich nun aber wöchentlich sämtliche Leuchtvariationen beobachten, deren Helligkeit es teilweise fast mit einem Flutlicht im Fußballstadion aufnehmen kann. Die ganz fortschrittlichen Modelle bestehen nun sogar aus Vorder- und Rücklicht, was den Läufer auch von hinten besser erkennbar macht. Sehr sinnvoll, ich räume es ein. Vielleicht setze ich aber auch einfach weiterhin darauf, dass meine Trainingspartner den Weg zum Leuchten bringen.

Das Läuferglück im Herbst und Winter ist komplett, wenn zur Dunkelheit auch noch Regen kommt. Und daran hat es in den vergangenen Tagen in Berlin wahrlich nicht gemangelt. Unser letzter Laufkurs sah deshalb so aus, dass wir unter dem Viadukt der U1 und U3 neben dem Park am Gleisdreieck hin- und hergerannt sind, um dem Regen zu entkommen. Warum tut man sich das an und bleibt nicht zu Hause, im Warmen, auf der gemütlichen Couch, kann man sich nun fragen. Und wirklich, ganz unberechtigt ist die Frage nicht. Aber: So nervig die Dunkelheit, die Kälte, der Regen auch sind, irgendwie fühlt man sich danach doch (meistens) gut. Und die Couch ist gleich noch etwas gemütlicher.

