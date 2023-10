Die besten Tipps für ein gruseliges Halloween in Berlin

Berlin. Am 31. Oktober ist es wieder so weit. Kinder ziehen auch dieses Halloween wieder durch die Nachbarschaft und sammeln Süßigkeiten. „Süßes, sonst gibt‘s Saures“ ist ihr Schlachtruf. Halloween entstammt der keltischen Glaubenswelt: In der Nacht vor Allerheiligen sollen die Toten zwischen dem Diesseits und dem Jenseits wandeln. Der Brauch wurde von irischen Auswanderern mit in die USA genommen, später kam er von dort wieder nach Europa.

Als 1991 Karneval wegen des Golfkrieges abgesagt wird, bleiben die Kostümhersteller auf ihrer Ware sitzen und hatten die Idee, Halloween als Fest populär zu machen – mit wachsendem Erfolg. Es gibt auch immer mehr erwachsene Grusel-Fans. Und obwohl Halloween erst am Dienstag ist, gibt es bereits ab Freitag Veranstaltungen im Zeichen von Kürbisgesichtern und Geistergrusel.

Nachbarschaftliches Wett-Erschrecken auf dem ehemaligen Flugfeld

Fast ein Pflichttermin für Spandauer, aber ein Geheimtipp für alle Berliner, die östlich der Havel wohnen, ist Halloween auf dem ehemaligen Flugfeld in Kladow. Bis zur Gebietsreform 2003 gehörte das Areal zum Ortsteil Gatow und unter dem Namen kennt man es auch. In der neu errichteten Einfamilienhaus-Siedlung auf dem ehemaligen Flugfeld am Militärhistorischen Museum übertreffen sich die Einwohner gegenseitig mit fantasievollen Gruseldekorationen in den Vorgärten.

In Kladow gibt es einen Halloween-Wettstreit unter Nachbarn: Eines der Highlights im vergangenen Jahr war das Skelett auf dem in einem Vorgarten.

Foto: Alexander Remler

Vom Skelett über Geister bis zu Kürbissen ist alles zu sehen. Manchmal gibt es auch Essen und Getränke. Eigentlich feiert Pfarrer Alexander Remler, der seine Schilfdachkapelle gleich nebenan hat, am 31. Oktober natürlich den Reformationstag. „Als evangelischer Pfarrer habe ich natürlich schon von Berufswegen ein gespaltenes Verhältnis zu Halloween“, gibt er zu und lacht, „aber Halloween bei uns in Kladow ist einfach ein großer Spaß für die ganze Familie.“ Gerüchteweise wurde der Herr Pfarrer mit seiner Familie auch schon zwischen Skeletten und Geisterdeko gesichtet. 31.10., Am Flughafen Gatow, ab Einbruch der Dunkelheit

Grusel im Filmpark Babelsberg

Im Filmpark Babelsberg gibt es wieder die Horrornächte für die ganz hartgesottenen Halloween-Fans. In verschiedenen Kulissen warten hier mehr als 150 kostümierte Schauspieler darauf, die Gäste zu erschrecken und sie zu jagen. Leider sind die Nächte bereits ausverkauft. Karten gibt es hingegen noch für „Halloween für Kids“. Fröhlicher Grusel-Mitmachspaß für die ganze Familie steht auf dem Programm. In den Sets und Kulissen warten spannende Mitmachaktionen und schaurige Überraschungen auf wagemutige Kinder. Von Kürbisballwurf über Augäpfellauf bis Heuballen-Besenreiten warten im herbstlich dekorierten Filmpark acht Spielestationen auf kleine Gruselgäste. 31.10., ab 10 Uhr, Parkeintritt: Erwachsene 25 Euro, Kinder 19 Euro

Die Partys starten schon am Wochenende

In der Berliner Kulturbrauerei lässt sich Halloween ausgelassen und gut geschminkt feiern:. Am Wochenende bekommen die Gäste von den Fachkräften der bekannten Maskenbildnerschule Hasso von Hugo Narben, Warzen und klaffende Wunden geschminkt. 27. und 28.10, ab 22 Uhr, Schönhauser Allee 36, 12 Euro

In dieser alten Brauerei an der Greifswalder Straße findet eine Halloween-Party statt.

Foto: Musikbrauerei

Einige hundert Meter steigt die „Halloween Party - The Abondoned Factory“ in der ehemaligen Brauerei in Prenzlauer Berg. Verschiedene Horror-Setups vom Erdgeschoss bis tief in die Gewölbe warten auf die Gäste. 27. und 28. Oktober, ab 22 Uhr, Greifswalder Straße 23a, Eintritt Abendkasse 8-12 Euro

Hexen tanzen über die Wiesen im Britzer Garten

Erstmals lädt am Dienstag, 31. Oktober 2023, von 16 bis 19:30 Uhr der Britzer Garten kleine und große Hexen, Monster, Geister und Gespenster zu „Halloween im Park“, wo im Nebel Hexen und Schattengestalten über die Wiesen tanzen. Dazu gibt es Mitmachaktionen, Live-Musik, Feuershow und Wahrsagerei. Die Veranstaltung ist im Parkeintritt enthalten. 31. Oktober, 16-19.30 Uhr, Eintritt 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro

Echte Fledermäuse und realer Grusel

In der Zitadelle Spandau bekommt die Fledermausführung zu Halloween einige Gruselelemente.

Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Tausende Fledermäuse überwintern jedes Jahr in der Zitadelle Spandau. Am Halloween-Nachmittag gibt es eine Führung durch den Fledermauskeller inklusive einiger Gruseleffekte. Auch die Fütterung der Tiere mit Bananen steht auf dem Programm. 31.10. um 16.30 Uhr, nur nach vorheriger Anmeldung unter 030 367 500 61 oder Mail: fuehrung@bat-ev.de, 12 Euro

Wo Geister um die Wette laufen

Im Volkspark Jungfernheide wird es an Halloween sportlich: Beim Halloween-Run zeigen Geister, Hexen und Monster im Kostüm ihre fitte Seite. Auf die ganz kleinen Teilnehmer wartet der 500m-Bambini-Lauf. Ältere Besucher können sich beim Schüler-Lauf, 5- oder 10km-Lauf messen. Preise gibt es für die schnellsten Läufer und die besten Kostüme. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Kürbisschnitzen und Showeinlagen auf dem Hauptplatz. Volkspark Jungfernheide, 28.Oktober, ab 17 Uhr

Der Hof der 100.000 Kürbisse

Auf dem Spargelhof Klaistow gibt es mit mehr als 100.000 Kürbissen die größte Kürbisausstellung der Region. Sie ist noch bis zum Kürbisschlachten am 5. November täglich zu sehen. Am Sonnabend gibt es den Halloween-Nachmittag „Mumien, Monster, Mutationen“ mit Kürbisschnitzen und Kürbismarkt. Um 15 Uhr ist Kinder-Kostümdisko und ab 17.30 Uhr der Laternenumzug. Um 18 Uhr geht der Abend mit Lagerfeuer, Stockbrot, Gegrilltem und Musik seinem Ende entgegen. Am eigentlichen Halloween-Tag singt dort Stefanie Hertel. Hertels Auftritt 31.10. ab 11.30 Uhr inklusive Essen 55 Euro, Glindower Str. 28, Beelitz, Telefon 033206/61070

Halloween in Zoo und Tiergarten

Ein Baumkänguru im Zoo knabbert seinen Halloween-Snack an.

Foto: Zoo Berlin

Im Fabelwald im Tierpark betreten kleine und nicht mehr ganz so kleine Gäste durch ein überdimensionales Büchertor eine verwunschene Zauberwelt mit Halloween-Vibes. Hinter jeder Ecke des märchenhaften Waldspielplatzes wartet ein neues Abenteuer darauf, entdeckt zu werden. Im Nachttierhaus bei den Fledermäusen und bei den Eulen, kann man sich im Zoo auf Halloween einstimmen. Aber das Highlight sind die Tiere, wie sie sich über die geschnitzten Kürbisse als gesunden Snack hermachen. Tierpark Eintritt ab 17,50 (ermäßigt 8,50 Euro), Zoo Eintritt ab 18,50 Euro, Kinder ab 8,50 Euro