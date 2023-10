Görli und Co: Das sind die unsichersten Berliner Parks

Die Polizei kontrolliert den Görlitzer Park in Kreuzberg, in dem offen mit Drogen gehandelt wird (Archivbild).

Berlin. Im Görlitzer Park in Kreuzberg wurden im laufenden Jahr bislang 1018 Straftaten begangen und damit mehr, als in elf weiteren Parks zusammen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage aus dem Berliner Abgeordnetenhaus hervor, aus der die „BZ“ berichtet. Demnach wurden in zwölf abgefragten Grünflächen insgesamt 1915 Straftaten begangen. Mit 234 Straftaten in den ersten acht Monaten des Jahres standen der Mauerpark auf dem zweiten und die Hasenheide mit 132 auf dem dritten Platz.

Im Görlitzer Park liegen vor allem die Drogenstraftaten an der Spitze. Allerdings hinkt die Aufklärung deutlich hinterher. So wurden im Görlitzer Park demnach 52 Dealer festgesetzt, 14 weitere in der Hasenheide in Neukölln, zehn im Mauerpark und acht im Kleinen Tiergarten in Moabit.

Die meisten Eigentumsdelikte werden dabei im Mauerpark begangen. Dort schlugen Diebe demnach im laufenden Jahr bereits 82 Mal zu, gefolgt vom Treptower Park (50), dem Tempelhofer Feld (41) und dem Park am Gleisdreieck (39). Getötet wurde im laufenden Jahr in einem Berliner Park bislang ein Mensch: die fünfjährige Anissa, die im Februar im Pankower Bürgerpark erstochen wurde. Ihr mittlerweile 20 Jahre alter Babysitter steht seit ein paar Wochen wegen Totschlags vor Gericht.

Sieben Sexualdelikte im Görlitzer Park und im Großen Tiergarten

Gewaltdelikte wie Körperverletzungen oder Raub gehören im Volkspark Friedrichshain zur Tagesordnung (49), stärker allerdings im Mauerpark (69) und insbesondere im Görlitzer Park. Dort wurden außerdem bislang sieben Sexualstraftaten registriert – darunter die Gruppenvergewaltigung einer 27-Jährigen im Juni, die nach Bekanntwerden für größte Bestürzung sorgte. Ebenfalls sieben Sexualstraftaten wurden im Großen Tiergarten registriert, der seit jeher als Treffpunkt für öffentlichen Geschlechtsverkehr insbesondere unter Männern gilt.

Allerdings sind nicht alle der untersuchten Parks von starker Kriminalität geprägt. In Volkspark Rehberge in Wedding gab es 18, in der Schönholzer Heide nur eine Straftat. Auch der Viktoriapark mit dem Kreuzberg ist mit 18 Straftaten vergleichsweise sicher, obwohl der Görlitzer Park um die Ecke liegt.

Um dort die Situation in den Griff zu bekommen, soll ein Zaun um die Anlage gezogen und diese nachts abgeschlossen werden kann. Gegner dieser Maßnahme befürchten, dass das Problem dadurch nur verdrängt wird. Bereits seit einigen Jahren haben sich Dealer und Abhängige verstärkt auch auf den Wrangelkiez ausgebreitet.