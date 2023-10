Hass und Gewalt: Koalition streitet über richtige Prävention

Dervis Hizarci, Vorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kürzlich bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung des Senats-Projekts „Tu‘ was gegen Antisemitismus“.

Berlin. Dervis Hizarci ist immer noch fassungslos. Der Vorstand der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (Kiga) hörte mit Unverständnis, was der CDU-Innenexperte Burkard Dregger jüngst über Kiga und andere Projekte sagte, die sich seit Jahren gegen Antisemitismus engagieren. Er warf den Initiativen ein „seichtes Vorgehen“ vor und stellte angesichts der Pro-Palästina-Proteste auf Berliner Straßen und der Angriffe auf jüdische Einrichtungen fest, dass diese Art der Prävention keinen Erfolg gehabt habe. Es müsse härter durchgegriffen werden.

Hizarci hat für seine Arbeit das Bundesverdienstkreuz erhalten. Im Team des studierten Lehrers arbeiten Muslime, Juden, Christen, Atheisten zusammen. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel waren sie im Dauereinsatz. 300 Lehrkräfte hätten sie seither beraten, in Dutzenden Workshops interveniert.

Prävention müsse langfristig wirken und Denkmuster aufbrechen, so der Experte

Bei den Pro-Palästina-Protesten seien immer nur ein paar Hundert Menschen gewesen, sagt der in Neukölln geborene Berliner. Ohne die Präventionsarbeit von Kiga und anderen wären es womöglich viel mehr gewesen. Leicht sei diese Arbeit nicht. Man müsse Denkmuster aufbrechen und Einstellungen verändern. Das gehe nur langfristig.

Orkan Özdemir, der integrationspolitische Sprecher der SPD, wirft dem Koalitionskollegen Dregger vor, keine Ahnung zu haben, wie Prävention funktioniere. Nämlich durch den Aufbau von Vertrauen in den potenziell antisemitischen Zielgruppen. Repression könne man erst anwenden, wenn Straftaten begangen worden seien. Özdemir spricht vom „Präventionsparadox“. Niemand könne sagen, was passiert wäre, hätte es die Arbeit der vergangenen Jahre nicht gegeben.

Vor einem Monat sah es noch so aus, als müssten Hizarci und seine Kollegen mit weniger Geld auskommen. Der Senat hatte für zahlreiche Projekte gegen Rassismus und Demokratieförderung Geld gekürzt. Von den 1,7 Millionen Euro, die 2023 speziell für Initiativen gegen Antisemitismus bereitstanden, sollten mehr als 30 Prozent wegfallen, auch bei Kiga und bei Jugendreisen zum KZ Auschwitz. „Wir stehen jedes Jahr auf wackeligen Füßen“, beklagt Kiga-Vorstand Hizarci.

Die Möglichkeiten der Projekte seien „ein Witz“ im Vergleich zum Bedarf

Er vergleicht die Möglichkeiten seines Vereins mit dem Bedarf. Es gebe in Berlin mehr als 50.000 Menschen mit palästinensischer Herkunft und noch viel mehr Menschen mit anderem arabischem Hintergrund. Er könne mit seinem Team maximal ein paar 100 Menschen erreichen. „Das ist ein Witz.“

Auf Initiative der SPD-Fraktion wurden in den Haushaltsberatungen die Kürzungen in diesem Bereich zurückgenommen. Ob nun mehr Geld locker gemacht wird, diskutiert die Koalition gerade. Linken-Fraktionschefin Anne Helm verlangt eine „Offensive in der Antisemitismus-Prävention“.

Dregger bleibt dabei: „Alle Angebote müssen nachweisen, dass sie zielführend sind“

Die Grünen kritisierten, dass die CDU ausgerechnet jetzt „die wertvolle Präventionsarbeit“ zerschlagen wolle. Dass die CDU „Projektarbeit im Auftrag der eigenen Senatsprogramme für Demokratie und Vielfalt sowie gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus für untauglich hält, erstaunt und verstört zutiefst“.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger.

Foto: Britta Pedersen / DPA Images

Dregger bleibt bei seiner Haltung: Er habe bei Gesprächen in der arabischen Community immer wieder erlebt, wie bei den Themen Israel und Hamas „die Klappen runter gehen“, so der CDU-Politiker: „Angesichts der Lage in der Stadt haben wir allen Grund, alles auf den Prüfstand zu stellen. Alle Angebote müssten nachweisen, dass sie zielführend seien.“