Riesige Drogen-Razzia: Das wurde alles beschlagnahmt

Die Polizei hat am Montag in vier Bundesländern insgesamt 41 Objekte durchsucht. Dort fanden die Beamten nicht nur Cannabis-Pflanzen.

Wegen illegal betriebener Cannabis-Plantagen hat die Polizei am Montag in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt 23 Wohn- und Geschäftsadressen sowie 18 Fahrzeuge durchsucht. Es wurden sechs Beschuldigte festgenommen, die am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilten die Polizei Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin am Montagnachmittag mit.

Die Haupttatverdächtigen im Alter von 48 und 53 Jahren betrieben von Berlin aus – zwischen dem 26. März 2020 und dem 12. Juni 2020 – eine professionell aufgezogene Cannabis-Plantage in Brandenburg. Die Polizei erfuhr davon durch verschlüsselte Chatnachrichten. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Ermittlungen gerieten sechs weitere Beschuldigte im Alter zwischen 32 und 53 Jahren in den Fokus. Es wurden weitere Plantagen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gefunden.

Vordurchsuchten fast 380‍️ unserer #Dir5, der @PolizeiBB, @PolizeiMV und @FHPolizeiLSA

23 & 18

im Auftrag der @GStABerlin.

Dabei entdeckten sie Cannabis-Plantagen & nahmen sechs Personen zur Prüfung eines Haftbefehls fest.

Mehr Infos:https://t.co/PsDDdE4ZNS

^tsm pic.twitter.com/UzIIOW002u — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 23, 2023

Große Drogen-Razzia: 380 Einsatzkräfte an Durchsuchungen beteiligt

380 Einsatzkräfte durchsuchten am Montag nun insgesamt 41 Objekte. Die Ermittler entdeckten drei in Betrieb befindliche Plantagen in Charlottenburg-Wilmersdorf, in Demmin (Mecklenburg-Vorpommern) und in Wandlitz (Brandenburg) mit mehreren tausend Pflanzen. Außerdem wurden weitere Beweismitteln sichergestellt – darunter Bewässerungs-, Beleuchtungs- und Belüftungstechnik, laienhaft installierte Elektrotechnik, illegal stromentziehende Vorrichtungen und nicht genehmigte, verunreinigende Abwasserabläufe.

Darüber hinaus wurden verbotene Schlagringe, ein Dolch, Messer, Baseballschläger, illegale Detektionsgeräte zum Aufspüren polizeilicher Überwachungstechnik, eine Geldzählmaschine, Handys, USB-Sticks und ein Transportfahrzeug – mutmaßlich für die logistische Erledigung der Erntetransporte nach Berlin – beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Datenträger und Unterlagen, dauern an. JP