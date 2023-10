Die Klimaaktivisten begnügen sich nicht mehr mit Straßenblockaden an verschiedenen Orten in Berlin. Sie kündigen ein neues Vorgehen an.

Massenblockade Neue Strategie: Was die Letzte Generation in Berlin vorhat

Momentan vergeht kaum eine Woche, in der morgens keine Straßen blockiert werden. Seit September sind die Klimaaktvisiten der Gruppe Letzte Generation mit Protestaktionen zurück in Berlin. Für den kommenden Samstag haben die Aktivisten auf X (ehemals Twitter) zu einer Massenblockade auf der Straße des 17. Juni aufgerufen. „Für eine Chance auf eine lebenswerte Zukunft brauchen wir jetzt eine Wende – weg von fossil hin zu gerecht“, schreiben sie in dem Post und kündigen an: „Wir machen weiter, bis die Regierung diese Krise ernst nimmt & entsprechend handelt.“

Letzte Generation: Das ist ihre neue Strategie

Die Gruppe ändert damit ihre Strategie. Demnach soll es nun immer samstags eine Massenblockade auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern geben.

Damit nehmen sie sich ein Vorbild am Vorgehen der Gruppe „Extinction Rebellion“. Nachdem die Aktivisten Anfang September immer wieder die Stadtautobahn in Den Haag in den Niederlanden blockierten, hat das Parlament reagiert und von der Regierung einen Zeitplan für den Abbau von Subventionen für fossile Energieträger angefordert. Dieses Ziel verfolgt auch die „Letzte Generation“ für Berlin.

Letzte Generation in Berlin: Iris Spranger mit deutlichem Appell

Erst kürzlich appellierte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) angesichts der angespannten Sicherheitslage in der Hauptstadt infolge der Krieges im Nahen Osten an die Gruppe Letzte Generation, Straßenblockaden und andere Aktionen zu unterlassen. Die Polizei werde momentan an anderen Stellen gebraucht, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus und verwies auf den Schutz jüdischer Einrichtungen und Gewalt bei pro-palästinensischen Demonstrationen.

„Ich bitte nochmals sehr darum, dass genau überlegt wird, ob dass, was Sie gerade tun, das Richtige ist“, sagte Spranger an die Adresse der Aktivisten, die mit ihren Aktionen nach eigenen Angaben mehr Klimaschutz fordern. „Es ist nicht das Richtige“, fügte sie hinzu. Schließlich handele es sich um Straftaten.

Mitglieder der sogenannten Letzten Generation hatten zuletzt in Berlin nicht nur Straßen blockiert, sondern auch das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz mit Farbe beschmiert.