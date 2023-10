Jüdisches Friedensgebet über den Dächern Berlins

Statt des Botschafters kommt ein Rabbiner zu dem Wirtschaftsevent am Mercedes-Platz in Friedrichshain – und betet mit den Gästen.

Rabbi Yehuda Teichtal, Begründer und Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin in der Bar 260° am Mercedes-Platz.

Berlin. „Über den Dächern Berlin“ nennt sich das Veranstaltungsformat, in dem sich jeweils rund hundert Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Sport zu den verschiedensten Themen austauschen. Bei dem bereits vor Wochen organisierten Treffen am Donnerstagabend in der Rooftop-Bar am Mercedes-Platz wurde als Ehrengast Ron Prosor, Botschafter des Staates Israel, zum Gedankenaustausch über die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen erwartet. Doch „aufgrund der aktuellen politischen Lage müssen wir seinen Besuch kurzfristig absagen“, teilten die Veranstalter kurz vor Beginn mit. Mit den als Ersatz gedachten Rednern hat wohl keiner gerechnet.

An Stelle des Botschafters tritt Yehuda Teichtal, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin, auf die Bühne und begrüßt die Gäste mit einem in hebräischer und deutscher Sprache vorgetragenen Friedensgebet. Nach der Schlussformel: „Heute und auf ewig stehen wir zusammen und wir sagen alle zusammen: Amen“, musste wohl so mancher Gast an die schrecklichen Bilder denken, die seit dem 7. Oktober, dem Beginn des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, allgegenwärtig sind.

Und auch an die bedrückenden Ereignisse der letzten Tage in Berlin, wo es immer wieder zu Hass-Demonstrationen gegen Israel kam. Als der gebürtige New Yorker, der seit 1996 in Berlin lebt, den Berlinerinnen und Berlinern dann noch „mehr Licht, mehr Liebe, mehr Miteinander“ wünscht und versichert: „Eine Sache werden wir den Terroristen nicht schenken – wir werden nicht aufgeben“, setzt donnernder Applaus ein.

Chef des Handelsverbandes springt ein

Das Thema des Abends, zu dem die Messe Berlin und das Unternehmen Wall in Kooperation mit der DEHOGA und der Berliner Morgenpost geladen hatten, war somit gesetzt. Und fand mit dem als Ersatz für den Botschafter spontan eingesprungenen Ehrengast Nils Busch-Petersen, den langjährigen Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), einen sehr kundigen Gesprächspartner.

Busch-Petersen ist nicht nur seit 2008 Mitglied im Berliner Ratschlag für Demokratie, wo er sich in der Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsradikalismus engagiert. Er ist auch Gründer und Direktor des Louis-Lewandowski-Festivals, einer Konzertreihe für Synagogenmusik und zudem Mitglied des Kuratoriums der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Berlin.

Antisemitismus wird hier nicht geduldet“

Und nicht nur das: Neben seiner beruflichen Aufgabe befasst sich Busch-Petersen seit vielen Jahren intensiv mit der Geschichte jüdischer Kaufleute und schrieb dabei unter anderem auch Bücher über die Kaufhausgründer Adolf Jandorf (KaDeWe) sowie Oscar Tietz (Hertie).

Wie es kommt, dass er als Nichtjude im Laufe seines Lebens so viele Berührungspunkte mit dem jüdischen Leben in Berlin hatte, wollte denn auch der Moderator des Abends, Morgenpost-Redakteur Dominik Bath, wissen. Der gebürtige Rostocker erklärt das mit der Faszination für die Synagogenmusik, die er früher jeden Freitag im Rundfunksender Rias Berlin gehört habe. Und auch mit den vielen jüdischen Menschen, die er im Laufe seines Lebens kennengelernt habe.

Und überhaupt: „Der Handel in Deutschland und besonders in unserer Region ist durch jüdische Kaufleute, wie die Kaufmannsfamilien Grünfeld oder Tietz, geprägt worden“, sagt Busch-Petersen. „Vor dem Hintergrund der zunehmenden antisemitischen Angriffe auf jüdische Menschen und Einrichtungen in Deutschland müssen wir uns unserer historischen Verantwortung stellen: Es liegt an uns, als Zivilgesellschaft und Wirtschaft zu zeigen, dass Antisemitismus hier nicht geduldet wird“, sagt er und verweist auf die Website des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB). Der HBB ruft unter dem Motto #StandWithIsrael dazu auf, die Opfer des Terrorangriffs in Israel zu unterstützen und nennt das Spendenkonto, das die Jüdische Gemeinde Berlin eingerichtet hat.

Aufruf zur Teilnahme am Gedenkweg zum 9. November

Der Chef des Handelsverbandes hat einen ganzen Stapel Flyer mitgebracht, die er an das Publikum verteilt. Sie rufen auf zur Teilnahme am sogenannten „Gedenkweg am 9. November“ um 16 Uhr. 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, als Synagogen brannten und jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört und geplündert wurden, soll damit der Opfer gedacht werden. Die 2500 Meter lange Strecke, so Busch Petersen, führt vom Winterfeldtplatz über Nollendorfplatz und Wittenbergplatz zur Fasanenstraße. Bis zum 9. November 1938 habe es auf dieser kurzen Strecke rund 120 jüdische Geschäfte und Familienbetriebe gegeben, die in der NS-Zeit alle ausgelöscht wurden.

Nils Busch-Petersen und Bella Zchwiraschwili sorgen sich um das jüdische Leben in Berlin.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Von der Angst, einen koscheren Kaffee zu bestellen

Als Moderator Bath dann Bella Zchwiraschwili, die Leiterin des Pears Jüdischer Campus, einer jüdische Bildungs- und Begegnungsstätte in Berlin-Wilmersdorf, auf die Bühne holt, muss die erfahrene Rednerin sichtlich um Worte ringen, um ihre Gefühle der vergangenen Tage zum Ausdruck zu bringen. Denn zu der Sorge um Bekannte und Verwandte in Israel kommt eine weitere, sehr bedrückende neue Realität hinzu: „Als ich mir gestern im Café einen koscheren Kaffee bestellt habe, habe ich erst einmal nach rechts und links geschaut, wer da neben mir steht. Ja, ich habe Angst, gehabt“, gesteht sie. Ihr ganzes Leben habe sich seit dem 7. Oktober geändert. „Wir brauchen Ihre Solidarität“, appelliert sie an das Publikum. „Von jedem einzelnen von Ihnen.“

Und dann bedankt sich Bella Zchwiraschwili bei denen, die in den vergangenen Tagen und Nächten verbal und auch körperlich Schläge einstecken mussten: „Die Polizeipräsidentin Barbara Slowik und die Innensenatorin Iris Spranger leisten Unglaubliches und auch die vielen Polizisten, die so schwer angegriffen wurden, als sie jüdisches Leben in Berlin verteidigt haben. Dafür sage ich ausdrücklich danke.“