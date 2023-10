Einigkeit mit ein paar Schrammen

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus die uneingeschränkte Solidarität Berlins mit dem vom Hamas-Terror angegriffenen Israel bekundet und Jüdinnen und Juden in Berlin Schutz zugesagt: „Brandsätze auf Synagogen sind Brandsätze mitten ins Herz unserer Stadt“, sagte Wegner in Anwesenheit des israelischen Botschafters Ron Prosor und Repräsentanten des jüdischen Lebens. „Wir werden die Täter finden und hart bestrafen“, sagte Wegner. Diese Tat sei ein „Schandfleck“ für die Stadt.

Kai Wegner, der Regierende Bürgermeister, blickt vor seiner Regierungserklärung auf die Tribüne, wo die jüdischen Gäste sitzen.

Foto: Bernd Elmenthaler / ddp/Geisler/Bernd Elmenthaler

„Alle Jüdinnen und Juden sollen wissen, ihr seid nicht allein“, sagte der Regierende Bürgermeister. Berlin dürfe kein Angstraum für Juden sein. Der Senat dulde keine Rechtfertigung, keine Relativierung und erst recht keine Verherrlichung des Terrors der Hamas, sagte der Christdemokrat. Wer das tue, solle die volle Härte des Rechtsstaats spüren.

Wegner: „Wer Terror rechtfertig oder verherrlicht, gehört nicht zu unserem Berlin“

Wegner dankte „Jedem Imam, jeder Pastorin, jedem Bischof und jedem Rabbi“ für Worte gegen Terror und Menschenverachtung. „In Berlin geht es nicht darum, an wen man glaubt, sondern welche Werte wir teilen.“ Wer Terror rechtfertige, verharmlose, relativiere oder sogar verherrliche, gehöre nicht „zu unserem Berlin“.

Wegner fand aber auch Worte für die arabische Gesellschaft. „Ich denke auch an die Kinder und Familien in Gaza. Auch sie werden getötet und sind auf der verzweifelten Suche nach Schutz. Auch sie sind Opfer der Hamas.“ Die allermeisten arabischstämmigen Berliner seien „genauso betroffen und voller Trauer und wünschen sich nichts mehr als Frieden, sowohl auf unseren Straßen als auch im Nahen Osten“, sagte Wegner: „Die Hamas und ihr Terror versuchen, diese Berliner für ihre Zwecke zu missbrauchen.“

Jarasch: Keine Gleichsetzung von Israels Militäraktion mit Hamas-Terror

Grünen-Fraktionschefin Bettina Jarasch stellte klar, dass Antisemitismus in Berlin keinen Platz habe, „nicht heute, niemals wieder.“ Sie erkannte das Recht Israels zu Gegenschlägen an. „Wir tragen schwer an dem Wissen, dass bei Militäraktionen auch Zivilisten sterben“, sagte Jarrasch. Aber die Hamas habe „gezielt unschuldige Menschen“ umgebracht. „Es verbietet sich jede Gleichsetzung der israelischen Militäraktionen und dem Hamas-Terror“, so die Grünen-Politikerin.

Sie bedauerte, dass es nicht gelungen war, die Resolution für die Solidarität mit Israel gemeinsam ins Parlament einzubringen und es so zwei Drucksachen mit dem gleichen Text gab, eine von CDU und SPD, eine von Grünen und Linken. Jarasch sagte, die beiden Oppositionsfraktionen würden der Koalitions-Resolution zustimmen.

Linke mahnen, auch Trauer der Palästinenser müsse „besprechbar“ sein

Die AfD hatte eine eigene Entschließung eingebracht, die die Abschiebung von Menschen fordert, die zur „fünften Kolonne des palästinensischen Terrors“ herangewachsen seien. Linken-Fraktionschefin Anne Helm distanzierte sich klar vom Hamas-Terror, ehe sie widersprach: Wer fordere, hier geborene Menschen auszubürgern und abzuschieben, der zündele. Sie forderte, dass auch Trauer und Wut über den Verlust von Angehörigen auf der palästinensischen Seite „besprechbar“ sein müssten.

Statt einer von der Koalition angekündigte Studie, die Konflikte an den Schulen untersuchen soll, regte Helm an, eine Offensive für Antisemitismus-Prävention zu starten und im Haushalt abzubilden. Von der CDU-Fraktion gab es dafür keinen Applaus. Schließlich wurde aber die Resolution mit den Stimmen von CDU, SPD, Grüne und Linken angenommen. Die AfD enthielt sich.