Crack-Abhängige: Lage am Leopoldplatz spitzt sich zu

Berlin. Die Sonne ist schon fast untergegangen, die Dämmerung lässt nur noch Umrisse erkennen. In einem versteckten Winkel am hinteren Teil der Neuen Nazarethkirche stehen fünf Männer. Einer von ihnen steckt eine kleine Pfeife in den Mund, zündet den Kopf an und nimmt einen schnellen, tiefen Zug, bevor er sie weiterreicht, während etwa zehn Meter weiter ein paar Kinder dem Fußball hinterher über den Bolzplatz stürmen.

Der Crack-Konsum ist am Weddinger Leopoldplatz zu jeder Tages- und Nachtzeit längst allgegenwärtig geworden. Egal wo man sich auf dem langgestreckten, knapp 4,5 Hektar großen Platz aufhält – nach spätestens wenigen Minuten wird man ein Feuerzeug aufflammen sehen und Zeuge werden, wie sich ein Abhängiger für wenige Minuten Erleichterung von seinem Suchtdruck verschafft.

Crack macht sehr schnell abhängig und vor allem aggressiv

Ein Zustand, unter dem vor allem die Anwohner leiden. Zwar gab es schon immer eine Szene von Abhängigen, die sich auf dem Leopoldplatz getroffen hat. Bis vor ein paar Jahren waren das allerdings vor allem Alkoholiker, die sich schlimmstenfalls neben einer der Parkbänke übergaben oder im Vollrausch auf der Grünfläche einschliefen. Daneben gab es Heroinsüchtige, die in der Regel nach Konsum in sich gekehrt und lethargisch sind.

Crack – eine Verbindung aus Kokain und Natron – macht Menschen nicht nur sehr schnell abhängig, sondern auch psychotisch und vor allem aggressiv. Mitunter gehen sie mitten am Tag nur wenige Meter vom Spielplatz entfernt mit Eisenstangen, Messern oder Macheten aufeinander los, berichten Anwohnende.

„Auch wenn in solchen Situationen die Leidtragenden zunächst Mitglieder der Szene selbst sind, ist die sichtbare Gewalt auch für Außenstehende sehr belastend“, sagt Sven Dittrich, Sprecher der Initiative „#WirAmLeo“. Auch bei allem Verständnis für die Probleme der Suchtkranken stehe fest: Ein Wohngebiet mit Schulen, Kitas und Spielplätzen ist für den Crackkonsum einfach der falsche Ort, so Dittrich am Mittwochabend am Rande eines Rundgangs mehrerer Bürger und Initiativen über den Platz.

Schätzungen gehen von bis zu 300 Crack-Süchtigen am Leopoldplatz aus

Eingeladen dazu hatte der Weddinger Linken-Abgeordnete Tobias Schulze. „Wir brauchen hier dringend eine Ausweitung der Suchthilfe und Suchtberatung.“ Die verlängerten Öffnungszeiten der Einrichtung des Vereins „Fixpunkt“, die in einem Container an der Schulstraße einen mobilen Drogenkonsumraum betreibt, seien zwar gut. „Aber bei nur vier Konsumplätzen und mittlerweile Hunderten von Süchtigen hier brauchen wir deutlich mehr solcher Angebote“, so Schulze.

Tobias Schulze sitzt für die Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Zu seinem Weddinger Wahlkreis gehört auch der Leopoldplatz.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

In anderen Städten wie Bremen, Hannover oder Frankfurt am Main gibt es bereits länger eine Crack-Szene. Etwa seit Mitte 2022 hat sie sich auch im Wedding etabliert, wo offen gedealt und konsumiert wird. Schätzungen gehen von mittlerweile rund 300 Süchtigen aus, die sich tagtäglich auf dem Leopoldplatz aufhalten. Dort hinterlassen sie Spuren. Es gibt Klagen über Fäkalien in Hausfluren und zunehmend über Diebstähle in umliegenden Geschäften, Keller- und Wohnungseinbrüche oder aufgebrochene Autos. „Die Kriminalität wird zunehmend erleb- und spürbar“, sagt Initiativensprecher Dittrich.

„Der Leopoldplatz ist ein Platz für alle, auch für Drogenabhängige“, so Dittrich weiter. Den meisten Menschen im Kiez sei bewusst, dass es sich im schwer suchtkranke Menschen handele, die im Elend leben. „Crack macht einfach jeden innerhalb kürzester Zeit zum Wrack.“ Tatsächlich macht sich der Konsum der Droge binnen kürzester Zeit nicht nur psychisch, sondern auch physisch bemerkbar – etwa durch Zahnausfall oder offene und nicht heilende Wunden. Essen, Trinken, Schlafen und Körperhygiene stehen hinter dem Konsumdrang.

Polizei hat laut Bürgerinitiative am Leo zu lang weggesehen

Auf Druck der Anwohnenden wurden die Probleme auf die Tagesordnung des Sicherheitsgipfels beim Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gesetzt, der Anfang September stattfand. Im Ergebnis erklärte man dort den Leopoldplatz neben dem Görlitzer Park in Kreuzberg zum Pilotprojekt. Letzterer soll umzäunt werden, was laut Kritikern nur zur Verdrängung der Drogenszene führen wird. Für den Leopoldplatz sollen neben mehr Polizeipräsenz die Angebote der Sucht- und Drogenhilfe erweitert werden.

Wie viel Geld das Land dafür zur Verfügung stellt, blieb allerdings zunächst offen. Laut dem Linkenpolitiker Schulze, der in seiner Fraktion die Funktion des gesundheitspolitischen Sprechers wahrnimmt, würde die notwendige Erweiterung der Hilfe am Leopoldplatz mit 500.000 bis einer Million Euro zu Buche schlagen. Das sei im Vergleich zu anderen Ausgaben des Landes ein verhältnismäßig kleiner Posten.

Allerdings habe Schwarz-Rot im Haushalt 2024/25, der gerade im Abgeordnetenhaus diskutiert wird, bei den gesundheits-, sucht- und drogenpolitischen Maßnahmen Kürzungen vorgenommen. „Und das macht es fraglich, ob die auf dem Sicherheitsgipfel beschlossenen Maßnahmen für den Leo auch umgesetzt werden.“

Haupttreffpunkt der Szene ist der Unterstand an der Schulstraße.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Auch Initiativensprecher Dittrich kritisiert fehlende Mittel für soziale Maßnahmen. Zwar sei unstrittig, dass Kriminalität und Gewalt zunächst mit Repression durch die Polizei zu begegnen seien. „Die hat ohnehin viel zu lang weggesehen und zu viel toleriert, wodurch sich die Szene hier problemlos ausbreiten konnte.“ Allerdings seien soziale Ansätze ebenso wichtig. Der nächstgelegene feste Drogenkonsumraum in der Mühlenstube des Suchthilfe-Trägers „Vista“ an der Ecke Müller- und Transvaalstraße sei schlicht zu weit weg. Abhängige, die am Leopoldplatz ihre Drogen kaufen, würden aufgrund ihres Suchtdrucks nicht einen Kilometer weit fahren, um zu konsumieren.

Crack-Konsum zuletzt auch in Kreuzberg auf dem Vormarsch

Drogenkonsumräume sind wesentlicher Bestandteil der akzeptierenden Drogenarbeit. Deren Ziel ist es vor allem, die Lebensbedingungen der Suchtkranken zu verbessern. In den Räumen haben sie dabei die Möglichkeit, nichtöffentlich und unter hygienischen Bedingungen zu konsumieren. Es handelt sich dabei keineswegs um eine illegale Handlung, die akzeptiert wird. Das Betäubungsmittelgesetz stellt zwar die Herstellung, Verkauf, Erwerb und Besitz von Drogen unter Strafe, nicht jedoch den Konsum.

Neben mehreren mobilen Angeboten etwa am Stuttgarter Platz in Charlottenburg oder an den U-Bahnhöfen Leine- und Eisenacher Straße in Neukölln und Schöneberg gibt es in Berlin fünf feste Drogenkonsumräume: Neben dem an der Müllerstraße einen an der Birkenstraße in Moabit, an der Neuköllner Karl-Marx-Straße sowie zwei in Kreuzberg an der Reichenberger Straße unweit des Görlitzer Parks und am Kottbusser Tor. Überall wurde zuletzt ein deutlicher Anstieg des Crack-Konsums registriert. In den beiden Kreuzberger Einrichtungen hat das Kokain-Derivat mittlerweile sogar Heroin vom ersten Platz verdrängt.

Steigende Mieten auch rund um den Leopoldplatz erschweren allerdings solche Vorhaben. „Außerdem ist kaum ein Vermieter dazu bereit, an eine Drogenhilfeeinrichtung zu vermieten“, sagt Linkenpolitiker Schulze. Die Suche sei seit Jahren erfolglos. Da sich der Vormarsch der Droge Crack absehbar zum Problem für ganz Berlin entwickeln werde, sei hier nun auch das Land in der Pflicht.

Anwohnende wollen Drogenkonsumraum im Rathaus Wedding

„Wir haben die Räume der ehemaligen Kantine im Rathaus Wedding forciert“, so Initiativensprecher Dittrich. Direkt gegenüber des Leopoldplatzes an der anderen Seite der Müllerstraße gelegen seien diese „ziemlich optimal“. Diese habe der Bezirk Mitte allerdings für sein Wahlamt vorgesehen. „Wir werden aber weiter Druck machen, dass der Bezirk alternative Räume sucht oder doch diese zur Verfügung stellt.“ Denn eine Ausweichfläche für ein Wahlamt würde deutlich einfacher zu finden sein als für Drogenkonsumräume.

Auf der einen Seite sei er froh, dass die Probleme am Leopoldplatz in den Verwaltungen erkannt und dort besprochen werden, sagt Dittrich. Es müssten allerdings möglichst schnell auch Taten folgen. Aktuell sei absehbar, dass sich die Lage weiter anspannt, wenn sich die Süchtigen aufgrund der sinkenden Temperaturen in die umliegenden Hausflure zurückziehen. „Viele Menschen, die dort auf die Abhängigen treffen, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen.“

Grundsätzlich ist dabei dringend davon abzuraten, einen Crack-Abhängigen während oder kurz nach dem Konsum anzusprechen, da das einen unkontrollierten aggressiven Ausbruch evozieren kann. Entsprechende Vorfälle habe es im vergangenen Winter gegeben, sagt Dittrich. Entsprechend begrüße er Überlegungen der Berliner Polizei, im Kiez flächendeckend Aushänge anzubringen. Darauf solle unter anderem über richtige Verhaltensweisen in entsprechenden Situationen aufgeklärt werden.

