Berlin: „Neukölln zu Gaza machen“: Schwere Ausschreitungen bei Demonstration

Berlin. Der Berliner Bezirk Neukölln erlebt eine weitere Chaos-Nacht: Palästina-Sympathisanten lieferten sich schwere Auseinandersetzungen mit der Berliner Polizei. Hunderte Menschen skandierten pro-palästinensische Parolen, es kam zu zahlreichen Verletzten und Festnahmen. Schwerpunkt der unangemeldeten Demonstration war die Gegend rund um Sonnenallee und Hermannplatz.

Flaschen, Steine, Böller und andere Gegenstände hagelten auf die Einsatzkräfte nieder. Diese griffen handfest durch.

Foto: Morris Pudwell

Während den mehrstündigen Krawallen feuerten Randalierer Feuerwerksraketen in Richtung der Beamten ab und warfen mit Flaschen, Brandsätzen und Pflastersteinen nach den Beamten. Einsatzwagen wurden mit Holzlatten und anderen Gegenständen attackiert. Auf der Sonnenallee wurden Barrikaden errichtet und teilweise in Brand gesteckt. Mehrere Einsatzkräfte erlitten bei dem Einsatz Verletzungen. Die Berliner Polizei versuchte, der Menge mit Wasserwerfern, Pfefferspray und Tränengas Herr zu werden. Mehrere Protestierende wurden bei den Ausschreitungen festgenommen.

Trotz eines Verbots von pro-palästinensischen Demonstrationen kam es in Berlin-Neukölln am Mittwochabend erneut zu Menschenansammlungen und Auseinandersetzungen.

Foto: Paul Zinken / DPA Images

Schwere Ausschreitungen in Berlin: „Neukölln zu Gaza machen“

Gegen 18 Uhr hatte die auf sozialen Medien initiierte Demonstration Fahrt aufgenommen. Unterstützung erhielten die Randalierer von einem hupenden Autokorso und einer großen Schar Schaulustiger, die teilweise antisemitische Parolen mitgrölten.

Bei den Ausschreitungen kam es zu zahlreichen Festnahmen.

Foto: Morris Pudwell

Laut einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur sollen vier Autos und ein Lastwagen in Brand gesetzt worden sein. Bis nach Mitternacht stellten sich immer wieder kleinere Autokorsos und skandierende Menschentrauben ein. Auch in der direkten Umgebung waren brennende Mülltonnen und demolierte Fahrzeuge Zeugnis der Zerstörungswut.

Volle Eskalation in der Reuterstraße. Polizeifahrzeuge werden mit Feuerwerk, Gegenständen und Holzlatten angegriffen. #Neukölln #b1810 pic.twitter.com/hh05T91OpP — StadtrandMedia (@StadtrandMedia) October 18, 2023

Unterdessen rief ein Telegram-Kanal dazu auf, mit Schlagstöcken bewaffnet an den Ausschreitungen teilzunehmen. Wie der „Tagesspiegel“ berichtete, ging die Parole „Neukölln zu Gaza machen“ auf dem Nachrichtendienst um.

Ein Großaufkommen von Polizeibeamten lieferte sich Auseinandersetzungen mit Teilnehmern der unangemeldeten Demo in Berlin-Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Wegner kündigt Regierungserklärung zu antiisraelischen Krawallen in Berlin an

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kündigte an, am Donnerstagmorgen in einer Regierungserklärung Stellung zu den Ausschreitungen zu beziehen. Die letzte Welle der Randale ebbte erst gegen 1 Uhr in der Nacht ab. Erst am Donnerstagvormittag wird eine umfängliche Bilanz über das Ausmaß an Zerstöung in Neukölln und der Sonnenallee möglich sein, hieß es.