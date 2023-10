Ein Drittel der Berliner ist mit Kai Wegner zufrieden

Berlin. Eigentlich könnte Kai Wegner zufrieden sein. Die CDU des Regierenden Bürgermeisters ist in der Sonntagsfrage des Berlin Trends der Morgenpost und der RBB-Abendschau mit 29 Prozent die mit Abstand stärkste Partei. Allerdings hat Wegner dennoch ein Problem: Sein schwarz-roter Senat mit seiner pragmatischen Politik als Kontrast zum Dauerstreit von Rot-Grün-Rot ist in der Stadt keineswegs so beliebt, wie er es gerne hätte. Das zeigt ein Blick in die Daten des Berlin Trends.

Die Berlinerinnen und Berliner sind nach einem halben Jahr im Amt mit dem neuen Senat ebenso wenig zufrieden, wie sie das mit den Vorgängerregierungen waren. Die Werte für Wegners Team liegen sogar noch unter denen von SPD-Frau Franziska Giffey und ihren Senatskollegen, die Infratest dimap im November 2022 gemessen hatte. Mit der schwarz-roten Regierung sind aktuell 27 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden, 68 Prozent gaben ein negatives Votum ab. Im November bewerteten 30 Prozent den damaligen Giffey-Senat insgesamt positiv, 66 Prozent zeigten sich weniger oder gar nicht zufrieden.

Eine Mehrheit der CDU-Anhänger bewertet die Arbeit des Senats negativ

Selbst im Lager der Regierungskoalition sind die Menschen skeptisch. Von den CDU-Anhängern schätzt eine Mehrheit von 56 Prozent die Arbeit des Senats negativ ein, 41 Prozent äußern sich zufrieden oder sehr zufrieden. Diese Einschätzung kontrastiert mit dem ordentlichen Ergebnis der CDU in der Sonntagsfrage, wo 29 Prozent angegeben haben, sie würden bei Wahlen wieder für die Union stimmen.

Unter SPD-Sympathisanten ist das Bild vom Senat etwas freundlicher. 49 Prozent bewerten Schwarz-Rot positiv, obwohl ihre favorisierte Partei in der Koalition nur noch die Rolle des Juniorpartners spielt. 45 Prozent sehen das Wirken des Senats negativ. Allerdings würden nur noch 15 Prozent aller Befragten für die SPD stimmen, deutlich weniger, als es bei den Wahlen im Februar getan hatten. Eine mögliche Erklärung ist, dass diejenigen, die das Bündnis mit der CDU ablehnen, inzwischen zu den Grünen oder auch zur Linken abgewandert sind.

Keine Landesregierung in Deutschland ist weniger beliebt als Schwarz-Rot in Berlin

Unter den Unterstützern der Grünen ist jeder vierte, bei den Linken noch jeder fünfte Befragte geneigt, die schwarz-rote Regierung positiv zu betrachten, im Lager der AfD ist das jeder Zehnte. Insgesamt reicht es aber für die immer noch neue Koalition nur zu einem schwachen Resultat. Die 27 Prozent Zufriedenheit ist das schlechteste Ergebnis für eine deutsche Landesregierung, über die Infratest dimap in den vergangenen Monaten Werte erhoben hat.

In den meisten anderen Ländern erreichen die Regierungen Zufriedenheitswerte zwischen 35 und 45 Prozent, absoluter Ausreißer nach oben ist Schleswig-Holstein, wo zwei Drittel der Menschen die Arbeit der schwarz-grünen Regierung gut finden. Noch schlechter als der Berliner Senat wird aktuell nur die Ampel-Bundesregierung vom Volk bewertet.

Mit Kai Wegner persönlich sind 30 Prozent der Befragten zufrieden

Bemerkenswert ist, dass sich das schlechte Image des Berliner Senats quer durch alle Altersgruppen und Bildungsniveaus zieht. Die Älteren über 65 Jahren sind ein bisschen positiver gestimmt als die Jüngeren, Frauen sehen Schwarz-Rot kritischer als Männer, was eher ungewöhnlich ist.

Kai Wegner selbst ist weit davon entfernt, als Regierender Bürgermeister wirklich populär zu sein. Mit der Arbeit des Christdemokraten sind 30 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden. 46 Prozent bewerten Wegner negativ, die übrigen kennen den Regierenden Bürgermeister nicht oder wollen sich kein Urteil erlauben. Damit hat sich der Christdemokrat zwar gegenüber der bundesweiten Infratest-Umfrage vor der Wahl im Februar leicht verbessert, damals war er aber nur der Spitzenkandidat und nicht der Bürgermeister.

Quer durch alle Altersgruppen und Bildungsniveaus ist das Bild von Wegner ähnlich. Nur unter den Älteren übersteigt die Zustimmung die Marke von einem Drittel deutlich. Unter den Berlinern im Alter von 65 Jahren und mehr sind 41 Prozent mit Wegners Arbeit zufrieden.

Wegner ist bisher auch nicht beliebter als vor ihm Giffey, Müller und Wowereit

Wegner kann sich mit kaum einem Drittel zufriedener Bürger nicht von seinen Vorgängern abheben, eine Aufbruchstimmung ist mit der Person des Spandauers nicht verbunden. Franziska Giffey (SPD), die heute in seinem Senat Wirtschaftssenatorin ist, hatte als Rathauschefin im September 2022 einen Zufriedenheitswert von 31 Prozent, ein wenig mehr als Wegner heute. Bald darauf verlor sie die Wahlen.

Auch Michael Müller (SPD) wurde im September 2017 von 31 Prozent der Berlin-Trend-Befragten positiv gesehen. Selbst der heute als sehr beliebt geltende Klaus Wowereit (SPD) musste im Mai 2014 mit nur 24 Prozent zufriedener Bürger leben, kurz nach der gescheiterten Flughafeneröffnung im Januar 2013 fanden ihn sogar nicht mal jeder vierte Berliner gut.

SPD-Frau Giffey wurde im eigenen Lager deutlich besser eingeschätzt als Wegner in der CDU

Wegner muss zudem damit kämpfen, dass ihm im eigenen Lager Sympathien fehlen. Nur 61 Prozent der CDU-Anhänger gaben an, sie seien mit Wegner zufrieden oder sehr zufrieden. Das sind zwar mehr als in den letzten Umfragen, aber deutlich weniger als etwa Franziska Giffey als Regierende Bürgermeisterin im November 2022 von SPD-Unterstützern bekam. Mit 78 Prozent Zufriedenheit erreichte Giffey seinerzeit die Herzen der eigenen Leute deutlich besser als Wegner es derzeit noch gelingt.

Dafür zeigen sich aber die SPD-Sympathisanten ziemlich solidarisch mit Kai Wegner. Der CDU-Regierungschef schneidet bei 38 Prozent der SPD-Wähler positiv ab, 37 Prozent bewerten ihn negativ. Im Lager der linken und rechten Opposition, also bei den Unterstützern von Grünen, Linken und AfD, sieht rund jeder fünfte Wegner positiv.