Vivantes stellt Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Bauskandal

Ein Bericht an den Vivantes-Aufsichtsrat belegt gravierende Verstöße bei der Vergabe von Bauaufträgen im Krankenhauskonzern seit 2015.

Berlin. Der Compliance-Bericht der Kanzlei Luther umfasst mehrere 100 Seiten. Darin haben die vom Vivantes-Aufsichtsrat beauftragten Anwälte akribisch aufgeführt, welche Verstöße gegen Compliance-Vorschriften und die Vorgaben des Vergaberechts in der für Bau zuständigen Vivantes Tochter VSG seit 2015 festgestellt wurden. Einstimmig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Strafanzeige wegen aller in Betracht kommenden Delikte zu stellen. Namen leitet das Unternehmen aber nicht an die Staatsanwälte weiter, die Anzeige richtet sich zunächst gegen unbekannt.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU), der selbst nicht im Kontrollgremium sitzt, aber als Vertreter des Gesellschafters Berlin beim Pressetermin nach der Sondersitzung zugegen war, wurde deutlich: Es habe bei einer Vielzahl von Bauprojekten Unregelmäßigkeiten gegeben. Es gehe um Verstöße gegen das Vergaberecht, eine Häufung von Aufträgen an einzelne Firmen und Verflechtungen von Baufirmen mit der Vivantes Service GmbH. Allerdings stünden die Vorgänge nicht mit der aktuellen Geschäftsführung in Verbindung. Von der Geschäftsführung erwarten wir schnellstmöglich komplette Transparenz und auch strukturelle Änderungen im Konzern, sagte Evers: „Die internen Kontrollinstrumente waren nicht ausreichend.“ Sollte es möglich sein, sollte Vivantes Ansprüche auf Schadenersatz „konsequent durchsetzen“.

Ungereimtheiten bei Vivantes-Bauprojekten im dreistelligen Millionenbereich

Zu den Beteiligten gab es am Dienstag keine Hinweise, auch die Schadenssumme durch überhöhte Baupreise sei nicht seriös zu beziffern, hieß es. Nach Morgenpost-Informationen ist aber ein Geflecht von rund zehn Mitarbeitern der Planungs- und Bauabteilungen unter Verdacht. Insgesamt geht es um Bauaufträge in dreistelliger Millionenhöhe.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Eckhard Nagel berichtete über einen erheblichen Umfang von Unregelmäßigkeiten, die nach einer anonymen Anzeige beim Ombudsmann 2022 nun aufgeklärt werden.

Bei der Vergabe von einer „Vielzahl von Bauvorhaben“ habe es „regelmäßig gravierende Verstöße gegen grundlegende Regeln des Wettbewerbs und der Transparenz“ gegeben, sagte Nagel.

Erinnerungen an Korruptionsfall 2014

Grundsätze des Vergaberechts seien „fahrlässig oder dem Anschein nach flächendeckend falsch“ angewendet worden. So sei die falsche Art des Vergabeverfahrens gewählt worden, die Beteiligten hätten Auftragswerte falsch berechnet, keine Lose für die Vergaben gebildet, zu kurze Fristen für mögliche Bieter gesetzt. „Die Aufklärung wird erschwert durch fehlende Unterlagen“, sagte Nagel.

Im Vivantes-Konzern seien in Bezug auf die Compliance-Regeln, also die Verhaltensvorschriften für Mitarbeitenden, „strukturelle Defizite sichtbar“ geworden. Auf einschlägige Compliance-Verstöße der Vergangenheit sei nicht reagiert worden.

Nagel bezog sich mit dieser Aussage auf einen Fall von Bestechlichkeit bei Vivantes, der 2014 aufgeflogen war, also kurz vor den nun aufgedeckten Vorgängen. Ein Manager war in der Folge zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden. Nagel stellte nach der Lektüre des Prüfberichts ein „erhebliches Defizit auch im Rahmen der Korruptions-Compliance“ bei Vivantes fest.

Man habe „Anhaltspunkte, dass Geschehen auch strafrechtlich relevant“ sei. Das zu klären, sei aber nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft. Noch gebe es keine seriösen Angaben zur Schadenssumme und den beteiligten Personen, auch weil noch nicht alle Datenträger, die die Luther-Anwälte gesichert haben, ausgewertet worden sind.

Konzernchef dankt Whistelblowern

Von der Geschäftsführung unter Vivantes-Chef Johannes Danckert erwartet der Aufsichtsrat nun „grundlegende Veränderungen“ und ein verstärktes Augenmerk auf Compliance-Regeln zu lenken. Danckert habe aber bereits begonnen, die Probleme zu beseitigen, sagte Nagel: „Die Geschäftsführung soll alle Personal- und organisationsrechtlichen Maßnahmen umgehend umsetzen.“

Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) betonte, es sei wichtig, die Vorwürfe „schnellstmöglich, gründlich und transparent“ aufzuarbeiten, ohne die tägliche Arbeit im Berliner Krankenhauskonzern zu beeinträchtigen. „Wir müssen große Aufgaben gemeinsam bewältigen“, sagte Czyborra, die neu im Vivantes-Aufsichtsrat sitzt.

„Strukturgefährdende Defizite“: Vivantes soll bessere Überwachungsstellen erhalten

Vivantes-Chef Danckert dankte ausdrücklich den anonymen Whistleblowern, deren Hinweise die Aufklärung in Gang gesetzt haben. Sie hätten Verantwortung übernommen und strukturgefährdende Defizite angezeigt.

Man werde nun das Ressort Corporate Governance, also die Wächter im Konzern, stärken und die Position des Compliance beauftragten verbessern. Zudem werde die zentrale Vergabestelle organisatorisch vom Bereich Bau getrennt.

Für den Aufsichtsratsvorsitzenden Nagel war die Vorstellung des Berichts seine letzte Amtshandlung für Vivantes. Der Professor aus Bayreuth hatte schon vor einiger Zeit gebeten, ihn schon nach wenigen Monaten von seiner im April 2022 übernommenen Aufgabe zu entbinden. Er wird als Projektverantwortlicher in Brandenburg am Aufbau der neuen Hochschulmedizin in Cottbus mitarbeiten, die Belastung durch ein weiteres Ehrenamt bei Vivantes sei deshalb zu groß, hieß es.

Finanzsenator Evers dankte dem früheren Aufsichtsrat der Universitätsklinik Charité dafür, dass er die Aufklärung der Compliance-Verstöße noch übernommen hat. „Es war mir ein großes Anliegen, diese Untersuchung hier abzuschließen“, sagte der Mediziner.