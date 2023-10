Grundsteuer: Senat kündigt Härtefallregelung an

Berlin. Die Grundsteuer in Berlin soll nicht flächendeckend steigen. Das hat Finanzsenator Stefan Evers (CDU) in einem Schreiben versichert, das in Kürze bei den Berliner Finanzämtern ausliegen und am Dienstag auf der Homepage der Senatsverwaltung für Finanzen veröffentlicht werden soll. „Viele Grundstückseigentümer haben in den vergangenen Monaten einen Bescheid über den neuen Grundsteuerwert erhalten“, heißt es darin. Er nehme vermehrt die Sorge wahr, dass sich die Grundsteuer massiv erhöhen werde, er könne die Berlinerinnen und Berliner aber beruhigen, so Evers in dem Schreiben.

Die neue Grundsteuer gilt ab 2025

Die Grundsteuer wird in Deutschland reformiert, ab 2025 gelten dann die neuen Berechnungsgrundlagen. Die zu zahlende Grundsteuer könne sowohl niedriger als auch höher ausfallen als bisher. „Die Abweichungen der Grundsteuern werden so gering wie möglich gehalten“, betont Evers. „Ziel ist, dass im Durchschnitt aller Grundstücke die Steuerhöhe gleichbleibt.“

„Sollte die Grundsteuer im Einzelfall unverhältnismäßig hoch ausfallen, werden wir individuell prüfen, ob Billigkeitsmaßnahmen in Betracht kommen“, schreibt Evers. „Niemand soll aufgrund dieser notwendigen Reform finanziell überfordert werden.“

Grundsteuer in Berlin: Finanzämter können Steuern stunden oder ganz erlassen

Nach der Abgabenordnung können Finanzbehörden Steueransprüche ganz oder teilweise stunden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Steuerschuldner bedeuten würde. Im Einzelfall kann sie sogar ganz erlassen werden, wenn die Erhebung zwar dem Gesetz entspricht, aber den Absichten des Gesetzgebers derart zuwiderläuft, dass auf die Steuer verzichtet wird. „Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden“, heißt es dazu in Paragraf 227 der Abgabenordnung.

Verfassungsgericht hält bisherige Berechnung der Grundsteuer für verfassungswidrig

Die Neuberechnung der Grundsteuer ist durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 nötig geworden, das das bisherige Bemessungsverfahren für verfassungswidrig erklärt hatte.

Die derzeitige Grundsteuer in Berlin beruht auf unterschiedlichen Bewertungsverfahren aufgrund der jahrzehntelangen Teilung der Stadt und auf veralteten Grundstückswerten aus dem Jahr 1935 für den Osten und 1964 für den Westen Berlins, die danach nie mehr angepasst worden seien.

Dadurch sei weder dem unterschiedlichen Anstieg der Grundstückswerte noch veränderte Bebauungen der Grundstücke, wie zum Beispiel Anbauten, Wintergärten oder Dachgeschossausbau berücksichtigt worden. „Das bedeutet, dass gegenwärtig für vergleichbare Immobilien erheblich unterschiedliche Grundsteuern zu zahlen sind und die Grundstückseigentümer damit ungleich behandelt werden“, schreibt Evers weiter.

Mehr zum Thema

Steuererhöhungen vor allem in Ost-Berliner Innenstadtlagen

Nach der Reform 2019 hatte der damalige Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) angekündigt, dass sich die Grundsteuer in den meisten Fällen nicht oder kaum verändern werde. Die Veränderungen würden vor allem unterhalb von 100 Euro pro Jahr liegen. Von Veränderungen betroffen sind vor allem Innenstadtlagen im ehemaligen Ost-Berlin, die in den vergangenen Jahren stark an Wert gewonnen haben und im Vergleich zu West-Berliner Innenstadtlagen steuerlich begünstigt waren. Durch die Reform werde ein „himmelschreiendes Unrecht“ korrigiert, so Kollatz damals.

Der Senat plant deswegen eine Reihe von Maßnahmen, um die Steuererhöhung vor allem dort nicht allzu sehr ansteigen zu lassen, kündigt Evers an. So sei die sogenannte Steuermesszahl bereits deutlich abgesenkt worden. Außerdem werde der Senat Anfang kommenden Jahres den Steuerhebesatz anpassen. „Erst nach den endgültigen Entscheidungen über Steuermesszahl und Hebesatz können die neuen Grundsteuerbescheide, die die Steuerhöhe ab 2025 enthalten, versandt werden“, heißt es in dem Schreiben des Finanzsenators weiter. Zusätzlich prüfe die Verwaltung „spezielle Regelungen“ zur Erhebung der Grundsteuer, sagte eine Sprecherin der Finanzverwaltung auf Anfrage – ohne allerdings zu verraten, was sich dahinter verbergen könnte.

Neun von zehn Eigentümern haben dem Finanzamt ihre Angaben übermittelt

Nach den aktuellen Daten (Stand 2. Oktober) sind in Berlin laut Finanzverwaltung von rund 872.300 einzureichenden Erklärungen 816.000 inzwischen eingegangen. Das entspricht einem Anteil von 93 Prozent. Davon wurden etwa 731.700 (84 Prozent) bearbeitet und daraufhin Grundsteuerwertbescheide erstellt.

Die Grundsteuer wird auf Grundbesitz erhoben. Hierzu gehören Grundstücke einschließlich der Gebäude sowie Gewerbeflächen und Grünland. Gezahlt wird sie grundsätzlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern. Werden die Flächen vermietet, kann die Grundsteuer über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden.

Die Steuer kommt ausschließlich den Städten und Gemeinden zugute. Berlin nimmt dadurch derzeit rund 850 Millionen Euro pro Jahr ein. Damit zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden, auch für Berlin. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 ebenfalls entschieden, dass die Reform aufkommensneutral erfolgen muss. Das heißt, Städte und Gemeinden dürfen nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen. Dadurch soll vermieden werden, dass die Steuer als Instrument zur Verbesserung der kommunalen Einnahmen verwendet wird. (mit dpa)