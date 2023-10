Es drohen harte Zeiten für Berlins Hochschulen

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Schöneberg muss auf den Neubau für Lehre, Kita und studentisches Wohnen verzichten.

Berlin. Wenn der Senat an diesem Dienstag die neuen Hochschulverträge beschließt, läutet er harte Zeiten für die Berliner Lehre und Forschung ein. Zwar werden die Etats jeweils um fünf Prozent pro Jahr erhöht, das reicht aber nicht aus, um die Preissteigerungen und Tariferhöhungen auszugleichen.

Gleichzeitig droht ein weiterer Anstieg des Sanierungsstaus. Die teuren Baukosten führen zu Streichungen beim Neubau, auch bei dringend notwendigen Projekten. „Wir werden die Sanierungsbaustelle weder mit diesem noch mit dem nächsten Haushalt lösen“, räumte Maja Lasic, die hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, am Montag im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses ein. Auch die CDU sprach von finanziellen Herausforderungen für die Hochschullandschaft.

In zahlreichen Bereichen drohen Einschnitte oder Streichungen. Zu den betroffenen Projekten zählen zwei zentrale Projekte aus dem Zukunftsprogramm der Charité: Das Diagnostikzentrum am Campus Charité Mitte und die Pflegestationen am Standort Benjamin Franklin.

Zwei Zukunftsprojekte der Charité wurden gestrichen

Die Charité bezeichnet in ihrem Zukunftsprogramm „Charité 2030“ das Diagnostikzentrum „als neue High-Tech-Einrichtung“, die „ein Motor für die Gesundheitsstadt Berlin 2030“ sein werde. „Die Transformation in die Zukunft wird sich durch dieses Hochleistungszentrum und die dortige Bündelung von High-Tech-Diagnostik mit hocheffizienten Prozessen innerhalb der Krankenversorgung voll entfalten“, heißt es in der Vision.

Daraus wird jetzt ebenso wenig etwas wie aus der Beendigung der Baumaßnahmen zur Sanierung Pflegestationen am Benjamin Franklin. Die 1968 errichteten Stationen sollten umfassend saniert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden. So sollten alle Zimmer ein Bad erhalten und die Belegung von drei auf zwei Patenten abgesenkt werden. Wegen Kostensteigerungen in den ersten beiden Bauabschnitten wird der dritte nun ebenfalls gestrichen.

Beide Bauvorhaben fehlen im aktuellen Entwurf des Doppelhaushalts für die kommenden beiden Jahre. Sie sind mit dem Vermerk „gestrichen“ versehen.

Auf insgesamt zehn Bauvorhaben müssen die Universitäten verzichten

Insgesamt zehn Bauvorhaben der Universitäten und Hochschulen werden laut den derzeitigen Senatsplänen entweder gestrichen oder in die Zukunft verschoben. Auch die TU und die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) sind betroffen. An der TU ist der Neubau für die Nanophysik gestrichen und die Grundsanierung des Instituts für Lebensmitteltechnologie und -chemie vorerst in die kommende Legislatur verschoben.

Die HWR muss auf ihren Neubau für Lehre, Kita und studentisches Wohnen verzichten. Auch das geplante Studentenwohnheim der HWR mit Kita in der Badenschen Straße in Schöneberg ist gestrichen.

Es drohen zusätzliche Einsparungen für den Hochschulbetrieb

„Wissenschaft und Forschung erhalten nicht den Stellenwert, den der Koalitionsvertrag von CDU und SPD verspricht“, zog der wissenschaftspolitische Sprecher der Linken, Tobias Schulze, am Montag ein ernüchtertes Fazit. Zumal weitere Einsparungen drohen. Nach den Vorgaben des Finanzsenators Stefan Evers (CDU) müssen die Hochschulen weitere neun Millionen Euro an Ausgaben einsparen.

Der Betrag könnte noch viel höher ausfallen, wenn Klarheit darüber herrscht, in welchen Bereichen die sogenannten pauschalen Minderausgaben anfallen, die der Finanzsenator für den gesamten Berliner Haushalt in dreistelliger Millionenhöhe zusätzlich fordert. Angesichts der Sparzwänge erscheint es auch kaum möglich, die Lehrerausbildung derart auszubauen, dass pro Jahr 2500 Lehrerinnen und Lehrer ihre Ausbildung beenden.