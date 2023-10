Gesundheit Fehlende Mitarbeiter – Berlins Klinikkonzern Vivantes in Not

Berlin. Die offenbar massiven Compliance-Verstöße bei Berlins kommunalem Krankenhauskonzern Vivantes, die der Aufsichtsrat am Dienstag in einer Sondersitzung debattiert, haben dem Management gerade noch gefehlt. Über Jahre sollen mehrere Beschäftigte Bauaufträge in dreistelliger Millionenhöhe unsauber an Firmen vergeben haben, die ihnen ungewöhnlich nahestanden. Neben diesem Bauskandal plagt Vivantes aber noch ein viel grundsätzlicheres Problem: Man findet nicht genügend Personal.

Weil die im vergangenen Jahr mit den Gewerkschaften abgeschlossenen Entlastungstarifverträge eine bessere Besetzung der Stationen und Operationssäle vorsehen, hatten Vivantes-Chef Johannes Danckert und Personal-Geschäftsführerin Dorothea Schmidt mit 15.300 eigenen Vollzeit-Kräften plus wenigen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern kalkuliert. Tatsächlich an Bord waren im zweiten Quartal 2023 aber nur 13.500 Vollzeitbeschäftigte. Das sind zwar 300 mehr als im Vorjahr, aber eben viel zu wenige, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Das geht aus internen Unterlagen für den Aufsichtsrat hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegen.

Berlin: Hunderte Leasingkräfte müssen für viel Geld die Lücken auf den Stationen stopfen

Das Kalkül, durch verbesserte Arbeitsbedingungen und verpflichtenden Freizeitausgleich für besonders belastende Schichten die gesuchten Pflegeprofis aus anderen Häusern zu Vivantes zu locken, geht nur zum Teil auf. Den Mangel muss das Management durch den Einsatz von Leiharbeitskräften in großem Stil abfedern. Statt 58 waren im zweiten Quartal durchschnittlich 599 Leasingkräfte bei Vivantes im Einsatz. In der Summe fehlen gegenüber dem Plan 1254 Vollkräfte. Inklusive Leasing sind bei der Vivantes GmbH, dem eigentlichen Betreiber der Krankenhäuser, 14.106 Vollzeitkräfte beschäftigt, es sollten aber 15.360 sein.

Die Leasing-Beschäftigten kommen den Landesbetrieb teuer zu stehen. Für das gesamte Jahr 2023 prognostiziert die Geschäftsführung Kosten von 52,25 Millionen Euro, 44,6 Millionen Euro mehr als geplant. Insgesamt gibt Vivantes aber weniger als erwartet für sein Personal aus, weil eben weniger Stellen besetzt sind. Statt 1,2 Milliarden Euro werden für das eigene Personal rund 100 Millionen Euro weniger ausgegeben.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen bleiben hinter dem Plan zurück

Diese Einsparungen stellen aber für das Unternehmen ein erhebliches Problem dar. Denn ohne Menschen kann Vivantes nicht die geplanten Leistungen erbringen, erwartete Einnahmen fallen weg. So sollen nach der Prognose der Geschäftsführung für den Aufsichtsrat die „Erlöse aus Krankenhausleistungen“, also aus dem Kerngeschäft von Vivantes, um knapp 50 Millionen Euro hinter dem Plan zurückbleiben. Für ambulante Leistungen in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZs) ist gegenüber dem Plan ein Minus von fast zehn Prozent vorhergesagt, anders als in den Krankenhäusern selbst sinken die Einnahmen aus den Ambulanzen auch im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt erweisen sich die Planungen für das laufende Jahr als wenig belastbar, die Normalisierung nach der Corona-Pandemie läuft deutlich langsamer als erhofft. In den ersten zwei Quartalen behandelten die acht Vivantes-Krankenhäuser knapp 100.000 Patienten voll- oder teilstationär, das waren 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Es waren aber rund 8000 mehr eingeplant. Besonders in den Krankenhäusern am Urban in Kreuzberg und im Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg wurden die Planzahlen massiv verfehlt.

Jedes vierte Bett bleibt leer, aber die Psychiatrien sind voll

Bemerkenswert: Von den knapp 100.000 bei Vivantes im ersten Halbjahr stationär behandelten „Fällen“ betrafen 11.500 die Psychiatrie. Die steigende Zahl seelischer Erkrankungen rettet Vivantes in gewisser Weise die Bilanz. Die Psychiatrien sind zu fast 93 Prozent ausgelastet, deutlich stärker als im Vorjahr. Die Menschen bleiben dort im Durchschnitt 21,2 Tage, zuvor waren es knapp 20 Tage. In der Somatik, also allen anderen Bereichen der Kliniken, blieb jedes vierte Bett frei, die Auslastung sank auf unter 75 Prozent.

Die Lage wird verschärft, weil Vivantes auch nicht im erwarteten Umfang schwerere Krankheiten behandelt, die die Krankenkassen höher vergüten. Die im sogenannten „Casemix“ wiedergegebene Kennzahl stieg zwar gegenüber dem Vorjahr an, blieb aber um fast neun Prozent und damit noch weiter hinter dem Plan zurück als die Fallzahlen. Insgesamt steuert der Konzern in diesem Jahr auf ein Defizit von 150 Millionen Euro zu. Das Minus wäre noch größer, wenn Vivantes nicht für 27 Millionen Euro ein Grundstück ans Land Berlin verkauft hätte.