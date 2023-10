IQB-Bildungstrend: Vier von zehn Neuntklässlern verfehlen Deutsch-Mindeststandards

Berlin. Die Berliner Neuntklässler haben in einem bundesweiten Bildungsvergleich im Bereich Deutsch besonders schlecht abgeschnitten. Rund 41 Prozent scheiterten im vergangenen Jahr an Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss (MSA) im Bereich Lese- und Hörverständnis, 26,4 Prozent im Bereich Rechtschreibung. Damit belegt Berlin im Ländervergleich den vorletzten Platz, noch schlechter schneidet nur Bremen ab. Das geht aus dem IQB-Bildungstrend hervor, der am Freitag zum Abschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin vorgelegt wurde.

Die Deutsch-Leistungen der Neuntklässler haben sich der Studie zufolge bundesweit verschlechtert. Etwa jeder Dritte scheiterte an Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss (MSA) im Bereich Lese- und Hörverständnis, mehr als jeder Fünfte verfehlte diese im Bereich Rechtschreibung. Auffällig sind hier die regionalen Unterschiede: Bayern und Sachsen schneiden demnach besser ab, Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen schwächer. Einziger Lichtblick: Im Fach Englisch werden Jugendliche laut der Untersuchung besser. Das liege unter anderem auch daran, dass Streamingdienste häufig in englischer Sprache genutzt werden.

Ergebnisse „besorgniserregend“

Für die Studie mussten mehr als 30.000 Neuntklässler an mehr als 1500 Schulen bundesweit Aufgaben in Deutsch und Englisch lösen - in einigen Bundesländern auch Französisch. Sie bekamen schriftliche Texte und Hörtexte und mussten danach inhaltliche Fragen beantworten, um zu prüfen, wie gut sie die Texte verstanden haben. Die Rechtschreibung wurde mit kurzen Diktaten geprüft. Zusätzlich bekamen Schüler, Eltern und Lehrer Fragebögen zur Situation ihrer Familien und zu Lernbedingungen. Es war die dritte Erhebung dieser Art nach 2015 und 2009.

Auch wenn die Autoren der Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) einschränkend darauf hingewiesen, dass die getesteten Neuntklässler noch ein Jahr Zeit haben, um die MSA-Standards zu erreichen, denn der mittlere Schulabschluss wird in der Regel am Ende der zehnten Klasse erworben, nennen sie die Ergebnisse im Bereich deutsch „besorgniserregend“.

Zwei mögliche Ursachen für die schlechten Ergebnisse

Diese Auffassung teilt auch Katharina Günter-Wünsch (CDU), Berliner Bildungssenatorin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz. „Wir können es nicht hinnehmen, dass ein größer werdender Anteil der Schülerschaft die Mindeststandards für den Mittleren Schulabschluss und mitunter sogar die Mindeststandards für den Ersten Schulabschluss nicht erreicht“, erklärte sie. „Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel hierfür in einer intensiven Sprachförderung und einer Fokussierung auf die Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern liegt. Deshalb stärken wir in Berlin die Frühe Bildung und den Übergang in die Primarstufe und werden die datengestützte Schulentwicklung vorantreiben.“

Eine Ursache für die schlechten Ergebnisse in der Studie könnten die Corona-Schutzmaßnahmen sein, die in großem Stil Schulen betrafen. Es sei davon auszugehen, „dass der Fern- und Wechselunterricht, der bundesweit über längere Zeiträume umgesetzt wurde, die ungünstigen Entwicklungen im Fach Deutsch in nicht unerheblichem Maße mit verursacht hat“, heißt es in der Studie. Die Neuntklässler, die im vergangenen Jahr getestet wurden, waren zum Beginn der Pandemie 2020 in der siebten Klasse. Der Ausnahmezustand mit Schließungen und Wechselunterricht dauerte mit Unterbrechungen mehr als ein Jahr an.

Neuntklässler mit Zuwanderungshintergrund schneiden schlechter ab

Als weitere mögliche Ursache für die Ergebnisse nennen die Forscher den weiter gestiegenen Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Dieser habe sich bundesweit seit dem Jahr 2009 um rund 11 Prozentpunkte „signifikant“ erhöht. Demnach haben bundesweit 38 Prozent der Neuntklässler entweder Eltern, die nicht in Deutschland geboren wurden oder sind selbst im Ausland geboren. In Berlin liegt der Anteil sogar bei 51,2 Prozent, in Bremen bei 57,1 Prozent. Zwar seien im Fach Deutsch alle Jugendlichen, auch die ohne Zuwanderungshintergrund, von negativen Trends betroffen. Neuntklässler mit Zuwanderungshintergrund erreichten aber „signifikant geringere Kompetenzen“.

Die IHK sieht mittlerweile die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Berlins gefährdet. „Die Ergebnisse des Bildungstrends bestätigen, was Berliner Betriebe seit vielen Jahren beklagen: Viele Schülerinnen und Schüler haben massive Defizite bei grundlegenden Kompetenzen wie Lesen und Schreiben“, so IHK-Vizepräsident Stefan Spieker. Das gefährde die Zukunftschancen der Jugendlichen und die Zukunft Berlins als Wirtschaftsstandort gleichermaßen. „Wenigstens die Sicherung der Mindeststandards in der Bildung muss in Berlin Top-Priorität haben“, so Spieker weiter.