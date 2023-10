Tegel: Teure Notlösung für mehr als 7000 Menschen

Berlin bringt seine Neuankömmlinge zunehmend in Massenunterkünften unter. Das kostet mehr als Zimmer in Hostels oder feste Wohngebäude

16 Stockbetten in einer Wohnwabe ohne Dach im Zelt: So wohnen Geflüchtete im Tegeler Massenquartier Foto: Carsten Koall/dpa

Berlin. Mohammed will freundlich und dankbar sein. Der junge Syrer lebt seit fünf Wochen mit 15 anderen Männern in einer Wohnwabe in einem Zelt auf dem Rollfeld des ehemaligen Flughafens Tegel, verbringt seine Zeit auf dem Fußballfeld oder unter den Neonröhren an der Essensausgabe. „Der Druck ist groß, ich möchte so schnell wie möglich raus in ein Hostel oder in ein Heim“, übersetzt Google die arabischen Worte des Flüchtlings, der nach drei Jahren in Libyen vor Kurzem über das Meer nach Europa und dann nach Berlin kam, wo schon ein Freund von ihm lebt.

Messebauer ziehen in Tegel weitere Leichtbauhallen hoch. Foto: Carsten Koall/dpa

Foto: Carsten Koall / DPA Images

In Tegel ist in wenigen Wochen eine riesige Zeltstadt entstanden. 7100 Menschen sollen hier in wenigen Wochen leben, bisher sind es 4300 Ukrainer und Asylbewerber aus anderen Staaten. 200 seien allein am Montag angekommen, sagt ein Sicherheitsmann.

Abschied von der „Lüge“, Tegel sei nur eine Drehscheibe für Menschen

Eine Anlage dieser Größe gebe es in Deutschland nirgendwo sonst, sagte Aziz Bozkurt, in Personalunion Integrationsstaatssekretär und amtierender Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), am Mittwoch beim Ortstermin. Man habe sich von der „Lüge“ verabschiedet, dass Tegel nur eine Drehscheibe sei und die Menschen nur wenige Tage in den dicht gedrängten Stockbetten unter der offenen Decke leben sollten. Tegel werde bleiben, sagte Bozkurt. Manche sind schon ein Jahr hier, es gibt Kinder, die haben seitdem keine Schule von innen gesehen.

„Hier entsteht eine Kleinstadt“, sagt der Staatssekretär

„Hier entsteht eine Kleinstadt“, sagte Bozkurt. Deshalb brauche man auch andere Strukturen, einen Bürgermeister zum Beispiel. Einen Supermarkt wünschen sich die Menschen oder vielleicht eine Kneipe. Die Sporthallen werden gerade wieder errichtet, weil die bestehenden gerade von den Technikern der Messe Berlin zu Schlafhallen umgerüstet wurden. Der einzige Weg runter vom Rollfeld führt über den Pendelbus, der alle zehn Minuten fährt. Zu Fuß darf man das Gelände nicht verlassen, auch Radfahren ist wegen der vielen Baufahrzeuge nur eingeschränkt erlaubt.

Aziz Boskurt (SPD), Sozialstaatsekretär und kommissarischer LAF Präsident, in der Empfangshalle im Ankunftszentrum Tegel. Foto: Carsten Koall/dpa

Foto: Carsten Koall / DPA Images

Dass das stark belastet LAF führungslos sei, wie es zuletzt im Senat hieß, will Bozkurt nicht gelten lassen. „Wenn das so wäre, wäre das alles hier nicht entstanden“, sagte der Stellvertreter von Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Er ist aber gleichwohl überzeugt, dass es einer engeren Koordination der verschiedenen Senatsressorts bedarf. Denn in Tegel und ebenso in der zweiten Massenunterkunft im Ex-Flughafen Tempelhof braucht es nun mehr Bildungsangebote, Sozialberatung, möglichst eine Außenstelle des Jobcenters.

Sachleistungen für Geflüchtete seien eine „Placebo-Debatte“, so Staatssekretär Bozkurt

Auch eine Filiale des Landeseinwohneramtes in Tegel würde viel bürokratischen Aufwand und Wartezeit der Menschen auf die nötigen Papiere für eine Arbeitserlaubnis sparen, sagten Leute vom LAF. Denn viele, vor allem Ukrainer, verlassen das eingezäunte Gelände jeden Tag, um zu arbeiten oder sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern.

Was nach Bozkurt aber eher hinderlich wäre für die Arbeit, sei die politisch gerade diskutierte Umstellung von Geld- auf Sachleistungen. Die überlasteten LAF-Leute müssten dann auch noch Mäntel kaufen oder für Geldkarten mit Einzelhändlern Verträge aushandeln. „Eine Placebo-Debatte“, findet Bozkurt. Derzeit bekommen die Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und anderen Staaten neben der mehr oder weniger guten Vollverpflegung durch den Caterer „3 Köche“ und Hygieneartikeln ein Taschengeld von 135 Euro monatlich. Ukrainer mit Aufenthaltsrecht beziehen den Regelsatz des Bürgergeldes, derzeit 502 Euro für Alleinstehende. Eigentlich müsste man diese Personen für das Essen bezahlen lassen, wissen sie beim LAF. Aber das verlangt niemand.

Im Tegeler Massenquartier arbeiten 1000 Menschen, der Betrieb kostet 35 Millionen im Monat

Zu den Absurditäten gehört, dass die schwer zumutbaren Massenquartiere die teuerste Lösung sind. Die laufenden Betriebskosten allein für Tegel werden auf 35 Millionen Euro geschätzt - im Monat. 1000 Menschen arbeiten im „Ankunftszentrum“, darunter allein 700 Security-Leute. Jedes Hostel, in denen das LAF gerade 1500 Schlafplätze für dem Vernehmen nach rund 50 Euro pro Nacht akquiriert hat, wäre günstiger.

Ganz zu schweigen von modularen Unterkünften für Flüchtlinge (MUFs) mit eigenen Wohnungen, die später auch für andere Bevölkerungsgruppen genutzt werden könnten. Für das, was Tegel kostet, könnte er jeden Monat ein Muf bauen, sagte Bozkurt. Der Senat hat bis 2027 150 Millionen Euro für neue MUFs in der Investitionsplanung vorgesehen. Für die nächsten beiden Jahre sind das Flüchtlingsamt „Pauschale Mehrausgaben“ enthalten. Als Summen stehen 320 Millionen Euro für 2024 und 250 Millionen für das Folgejahr drinnen.