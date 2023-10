Nach bangen Stunden: Berliner Jugendaustausch in Sicherheit

Berlin betet für Israel

In Berlin haben sich am Abend zahlreiche Mitglieder und Unterstützer der Jüdischen Gemeinde Chabad in Berlin-Wilmersdorf zum Gebet für die Opfer des Terroranschlags der Hamas versammelt. Mit dabei waren auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, Cornelia Seibeld (Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin), Josef Schuster (Präsident des Zentralrats der Juden) und Botschafter Ron Prosor