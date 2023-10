Koalitionsfraktionen retten Gesundheitsprojekte zum Teil

Berlin. Sie kamen von der Schwangerschaftsberatung und aus Obdachlosen-Projekten, aus psychosozialen Beratungsstellen und aus der Drogenhilfe: Vor dem Abgeordnetenhaus warnten am Montagmorgen mehrere Hundert Beschäftigte von freien Trägern vor einem Kahlschlag, den es angesichts des wachsenden Elends auf Berlins Straßen und der zunehmenden psychischen Erkrankungen bei vielen Menschen nicht geben dürfe.

Viele müssten schließen, wenn der rund 20 Millionen Euro jährlich umfassende Sammel-Etat für insgesamt 28 Zuwendungsempfänger tatsächlich um fast 18 Prozent reduziert würde, wie vom Senat in seinem Haushaltsplanentwurf beabsichtigt. Auch in den 120 Projekten, die mit knapp 37 Millionen Euro jährlich im Rahmenfördervertrag mit den Wohlfahrtsverbänden (Integriertes Gesundheits- und Pflegeprogramm IGPP) finanziert werden, standen im Haushaltsplanentwurf Kürzungen im Raum.

Fraktionen von CDU und SPD sichern immerhin finanziellen Status Quo vieler Projekte

Im Gesundheitsausschuss fanden die Demonstranten offene Ohren. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD korrigierten die im Haushaltsplanentwurf des Senats vorgesehenen Sparvorgaben bei Sozial- und Gesundheitsprojekten weitgehend und sicherten zumindest den finanziellen Status Quo.

Niemand widersprach, als der Linken-Gesundheitspolitiker Tobias Schulze daran erinnerte, dass dieses Ergebnis angesichts von Inflation, steigenden Tarif-Gehältern und höheren Mieten real einer Kürzung von etwa zehn Prozent entspräche. Zudem schwebe das „Damoklesschwert“ der im gesamten Haushalt verfügten noch nicht definierten „pauschalen Minderausgaben“ weiter über den Projekten. Die Grünen-Abgeordnete Catherina Pieroth stellte die Frage, wie der Senat angesichts steigenden Hilfebedarfs überhaupt auf die Idee kommen konnte, in diesen Sektoren so stark sparen zu wollen.

Wegen der Inflation bedeutet das Ergebnis real eine Kürzung der Zuwendungen

„In den Projekten wird sehr wichtige Arbeit geleistet für die Stadt“, sagte die SPD-Gesundheitsexpertin Bettina König: „Deswegen haben wir es weitestgehend geschafft, durch Umschichtungen die Kürzungen zurückzunehmen. Mehr war für uns als Abgeordnete über den Einzelplan nicht möglich.“

Soll heißen, die Gesundheitspolitiker wollen bei den Finanzexperten im Hauptausschuss vorstellig werden, um aus dem Gesamthaushalt noch mehr Geld etwa für Investitionen in Berlins Krankenhäuser zu erbitten. Das gleiche gilt auch für eine Vorsorge für steigende Tarife, die auch freie Träger ihren Ärzten, Therapeuten und Beratern zahlen müssten. Auch sind keine zusätzlichen Mittel vorgesehen, um die Zusagen aus dem Sicherheitsgipfel beim Regierenden Bürgermeister für mehr Drogenhilfe und Sozialarbeit für Obdachlose an den Berliner Drogen-Hot-Spots einzuhalten.

AfD forderte radikale Einschnitte in der Berliner „Wohlfahrts- und Sozialindustríe“

In der Sitzung herrschte weitgehende Einigkeit zwischen CDU, SPD, Grünen und Linken gegen die AfD. Die rechte Opposition beantragte weitere Millionenkürzungen für die Sozial- und Gesundheitsprojekte in Berlin. „Wir sagen denjenigen in der aufgeregten Wohlfahrts- und Sozialindustrie den Kampf an, die sich eher für sich als für die Hilfsbedürftigen interessieren“, begründete der AfD-Abgeordnete Carsten Ubbelode. Er sprach von „links-grünem Filz“, die Kosten und die Wirksamkeit stünden vielfach „nicht mehr im Verhältnis zueinander“. Das sei im Interesse der großen Mehrheit der Bevölkerung.

Die AfD warf den Grünen „Klientelpolitik“ vor, weil sie wie die anderen Fraktionen unter anderem die Kürzungen für das stark nachgefragte Projekt „Drugchecking“ rückgängig machen und Geld für Drogenprävention in der Partyszene geben wollten. Der Grünen-Abgeordnete Vassili Franco konterte: Dass Jugendliche nicht drogensüchtig auf der Straße landeten, sei durchaus im Interesse der Mehrheit der Menschen.

SPD wirft der AfD vor, bei Obdachlosen, Kranken und Armen kürzen zu wollen

Der Sozialdemokrat Lars Düsterhöft warf der AfD Unehrlichkeit vor. In einem Pauschaltitel hätten sie sieben Millionen Kürzungen beantragt, aber nur 2,36 Millionen Euro Einsparungen konkret in ungeliebten Projekten dargestellt. Den Rest wolle die AfD eben doch bei Obdachlosen, Menschen ohne Krankenschein, Kindern von Drogenabhängigen oder psychisch Kranken kürzen. Der CDU-Gesundheitsexperte Christian Zander wies den Vorwurf zurück, die Koalition würde Politik gegen die Mehrheit der Menschen machen. Es gehe um Hilfe für Bedürftige: „Sie werden nicht in Abrede stellen, dass HIV-Infizierte Unterstützung brauchen, obwohl sie zum Glück nicht die Mehrheit sind“, sagte der Christdemokrat an die Adresse der AfD.