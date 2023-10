Business Angels: Investoren aus Berlin werben um Start-ups in der Ukraine

Berlin. In der Ukraine Start-ups kennen lernen und persönliche Kontakte knüpfen, das war das Ziel der jüngsten Reise von Business Angels aus Berlin und der Region in das Land. Sie besuchten dazu die „IT Arena“, ein renommierte Technikkonferenz in Lwiw im Westteil der Ukraine, der derzeit weitgehend von Kriegshandlungen verschont ist. Ziel der Investoren ist es, vielversprechende junge Unternehmen aus dem Land zu identifizieren und anschließend gemeinsam mit weiteren Geldgebern zu investieren. Dabei zeichnet sich jetzt schon mindestens ein konkretes Projekt ab, von dem auch Berlin profitieren könnte.

„Der persönliche Kontakt ist der notwendige Schmierstoff“, begründet Sebastian Schwenke, der den Business Angels Club Berlin-Brandenburg (BACB) leitet, die Reise in die Krisenregion. Bei der Technikkonferenz hat er „Ukraimpulse“ vorgestellt und sich mit zahlreichen Gründern und Investoren ausgetauscht. Ziel der mit zwei Geschäftspartnern gegründeten Gesellschaft ist es, ukrainische Unternehmen mit Geld und Know-how in der Frühphase nach der Gründung zu unterstützen und ihnen dabei Kontakte und weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen.

Denn auch wenn es durchaus noch Investoren im Land und eine große Diaspora im Ausland gebe, fehle es in der Ukraine an Geldgebern, die gerade junge Firmen nicht nur mit Finanzmitteln, sondern auch ihrer Erfahrung unterstützen. „Ähnlich wie in Deutschland vor 20 Jahren“, so Schwenke. Idee von „Ukraimpulse“ sei es dabei sowohl, Unternehmen vor Ort zu unterstützen, als auch attraktive Investitionsmöglichkeiten zu einem Zeitpunkt zu finden, an dem die Start-ups noch nicht so bekannt sind.

Schwenke und seine Mitgesellschafter aus den Reihen des BACB, Stefan Schandera und Michael Hübner, wollen dazu nach einem ersten Besuch in diesem Frühjahr künftig möglichst etwa drei mal im Jahr in die Ukraine reisen. Ziel der Deutschen ist es, im Idealfall im Verbund mit lokalen und anderen internationalen Geldgebern zu investieren, um das Risiko zu streuen und einen engen Kontakt zu den Gründern sicherzustellen.

Stefan Schandera erklärt: „Die Kriegssituation ist nicht vorhersehbar. Ohne Direktflüge können wir uns nicht einfach zwischendrin auf einen Kaffee treffen und viel Gründer nicht ohne Weiteres ausreisen. Dazu kommen rechtliche Unsicherheiten.“ Darum sei das Vorhaben ein Pilotprojekt, in das die drei Gesellschafter zunächst 100.000 Euro eigenes Geld investieren wollen, aber um weitere Investoren werben. Insgesamt hoffen sie so auf 200 bis 300.000 Euro aus dem Kreis des BACB zu kommen.

Geförderte Unternehmen müssen zumindest teilweise noch im Land arbeiten

Sebastian Schwenke ergänzt: „Geplant ist, mit anderen etwa 75 bis 100.000 Euro pro Unternehmen zu investieren.“ Wegen der geringeren Lebenserhaltungskosten und weil viele Gründer dort noch einer weiteren Beschäftigung nachgingen, soll das Geld unter diesen Bedingungen ein Start-up für etwa ein Jahr finanzieren.

Um auch wirklich die Wirtschaft in der Ukraine zu fördern, ist es Schwenke und Co wichtig, dass das Unternehmen in der Ukraine registriert oder mindestens die Hälfte der Mannschaft nicht vor Ort arbeitet. Das ist teilweise gar nicht so einfach, weil aufgrund des Kriegszustands und rechtlicher Unsicherheiten ein nennenswerter Teil der Firmen inzwischen aus dem Ausland arbeitet.

Start-up Jetbeep will Paketstationen auch in Berlin autonom machen

Auf der „IT Arena“ konnten die Business Angels dennoch gleich mehrere Unternehmen identifizieren, die interessant für ein Investment sein könnten. Besonders konkret, gerade für Berlin, könnte das Vorhaben von „Jetbeep“ sein. Die Ukrainer haben ein Steuermodul für Paketstationen entwickelt, das so simpel aufgebaut ist, dass es mit einfachen Batterien und einem Mobilfunkzugang autonom – also ohne festen Anschluss – auskommt und monatelang funktioniert. Nach Angaben des Unternehmens hat etwa die lettische Post bereits 500 Paketstationen mit der Technik im Einsatz.

Jetzt will „Jetbeep“ Geld einsammeln, um in den kommenden Monaten 2000 neue Stationen in Europa aufzustellen, allein 500 davon sollen nach Berlin. Vorteil der simplen Technik: Die Standorte können unabhängiger von bestehender Infrastruktur aufgestellt werden und es sind keine Verträge zur Bereitstellung von Strom und Internet vor Ort erforderlich. Schwenke hat noch eine weitere Idee: „Auf einem Lastwagen montiert, könnte die Packstation beladen und dort in der Nähe abgestellt werden, wo die meisten Pakete abgeholt werden sollen.“ Das spare mehrfache Auslieferungsfahrten oder den Gang zu weiter entfernen Abholstationen.

Sebastian Schwenke und die anderen Gesellschafter hoffen, so der Wirtschaft des kriegsgeplagten Landes zu helfen. Das Investment sei wertebasiert, solle im Idealfall langfristig Gewinne abwerfen oder zumindest die Tür zu weiteren Investitionsmöglichkeiten und Kontakten führen. „Wir glauben an gutes Karma“, begründet Schwenke das Vorhaben.