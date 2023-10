Krieg in Israel ++ Samidoun: Wer hinter der palästinensichen Vereinigung steckt

Nicht nur im Ausland wie hier in Teheran feierten Anhänger des palästinensischen Terrors die Angriffe auf Israel, sondern auch in mitten in Berlin.

Berlin. Es war ein schockierendes Bild, das am Sonnabend von Berlin aus um die Welt ging. Während die radikalislamische Hamas in Israel Zivilisten massakriert und entführt, jubelten Anhänger des Terrors auf den Straßen der deutschen Hauptstadt. An der Sonnenallee in Neukölln verteilten Mitglieder der Samidoun-Bewegung eingehüllt in palästinensische Flaggen aus Freude über den Angriff auf Israel Süßigkeiten.

Samidoun soll auch die Hass-Demonstration organisiert haben, die am Sonnabendabend durch Neukölln zog und in der antisemitische Parolen gegen Israel skandiert wurden. Doch wer steckt hinter der Vereinigung? Samidoun wurde laut des Berliner Verfassungsschutzes 2011 von Mitgliedern der „Volksfront zur Befreiung Palästinas” (PFLP) gegründet.

Die PFLP ist eine terroristische Vereinigung mit dem Ziel der Gründung eines sozialistischen palästinensischen Staates auf dem Gebiet Israels. Die Gruppierung steht seit 2002 auf der europäischen Liste terroristischer Organisationen. Nicht jedoch die Samidoun-Bewegung, die ihren Hauptsitz in den USA hat und als Unterstützungsnetzwerk der PFLP agiert.

Währenddessen verteilen Anhänger von Samidoun Deutschland in #Neukölln Süßigkeiten als Reaktion auf den Terror in Israel. Und ich frage mich, warum diese Organisation noch nicht verboten wurde? @NancyFaeser? pic.twitter.com/dOiypOlK0M — Ahmad Mansour (@AhmadMansour__) October 7, 2023

Samidoun sucht den Schulterschluss zur politischen Linken

Offizielles Anliegen von Samidoun ist die Freilassung von palästinensischen Gefangenen in Israel, was auch verurteilte Mörder und Terroristen der PFLP mit einschließt. In der Praxis kommt Samidoun allerdings eine zentrale Rolle in der israelfeindlichen Propaganda der PFLP zu, zum Beispiel im Kontext der Mittelbeschaffung oder der Rekrutierung von Aktivisten.

Auf Demonstrationen wird zudem durchaus erfolgreich der Schulterschluss mit der politischen und antiimperialistischen Linken gesucht, indem vor allem der humane Aspekt der Vorhaben betont wird. Die Senatsinnenverwaltung geht von einem harten Kern von etwa 100 Samidoun-Mitgliedern in Berlin aus.

Israel stuft Samidoun bereits als terroristische Organisation ein

Neben dem israelischen Botschafter Ron Prosor, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein und dem Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) fordern nun auch weitere Berliner Politiker und Experten ein Verbot der Bewegung. Israel stuft Samidoun bereits seit 2021 als terroristische Organisation ein.

„Es ist nicht tragbar, dass von Samidoun jeder Vorwand genutzt wird, um gegen Israel und Jüdinnen und Juden zu hetzen“, sagt auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vasili Franco. „Man sollte daher genau prüfen, ob ein Verbot in Betracht kommt.“ Ähnliche Stimmen hört man auch aus der Regierungspartei SPD.

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion Niklas Schrader stuft die Samidoun-Bewegung ebenfalls als antisemitische Organisation ein, die in einigen Teilen des radikallinken Spektrums leider Unterstützung erfahre. Die Zuständigkeit für Verbote ausländischer Organisationen liegt allerdings letztlich beim Bund, wie die Senatsinnenverwaltung auf Anfrage betont.

Hamas hat etwa 100 Unterstützer in Berlin

Und die Hamas? Auch deren Potenzial wird in Berlin auf etwa 100 Unterstützer geschätzt. Das Interessante dabei: Während die ultrareligiöse Hamas und die säkular-marxistische PFLP ihren Mitgliedern in der Heimat Kooperationen strikt verbieten, spielt das in Berlin keine Rolle, wo beide oftmals gemeinsam agieren.

In Berlin nutzen Hamas-Anhänger verschiedene Moscheen und Islamische Zentren. Sie agieren vorrangig in Vereinsstrukturen, die keinen Rückschluss auf die Mutterorganisation zulassen und in denen Spenden gesammelt werden. Außerdem gibt es immer wieder Hinweise, dass auch Finanzierungen aus der Clankriminalität existieren. Am Sonnabend teilte der bekannte Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker, der dem Salafismus nahestehen soll, einen Beitrag in den sozialen Medien, der die Raketenangriffe auf Israel feierte.