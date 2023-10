Angriff auf Israel: Berliner Polizei verstärkt Schutz von Einrichtungen

Die Lage in Israel hat auch Auswirkungen in Berlin. Die Polizei ist vorbereitet, Palästinenser verteilen in Neukölln Süßigkeiten.

Berlin. Das Brandenburger Tor ist am Samstagabend als Solidaritätsbekundung in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt worden. Laut einer Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung sei das auf Wunsch des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) geschehen. „Der Terrorismus wird niemals siegen“, so Wegner. „Israel ist nicht allein, Berlin und die ganze freie Welt stehen fest an Israels Seite. Jetzt gilt: Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt.“

Unterdessen ist die Berliner Polizei in Alarmbereitschaft: Die Lage in Israel hat bereits jetzt Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin. "Die Polizei hat die Schutzmaßnahmen vor israelischen und jüdischen Einrichtungen verstärkt", sagte Thilo Cablitz, Sprecher von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Sonnabend der Berliner Morgenpost.

Ebenso seien sämtliche Funkwagen in der Stadt sensibilisiert , um auf spontane Versammlungen oder Aktionen reagieren zu können und die vorgehaltenen Kräfte schnell vor Ort zu haben. "Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns jedoch noch keine Meldungen über entsprechende Aktivitäten vor", so der Sprecher weiter.

Die islamistische Hamas hat Israel vom Gazastreifen massiv aus der Luft, am Boden und von der See aus angegriffen. Sie wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Jüdische Einrichtungen in Deutschland müssten jetzt besonders geschützt werden, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die auch Spitzenkandidatin der hessischen SPD ist, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Marburg. „Und auch dafür stehe ich persönlich ein, aber auch die Innenminister aus allen Bundesländern.“ Sie habe am Samstag bereits mit der Vorsitzenden der Innenministerkonferenz und Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) darüber gesprochen, sagte Faeser. „Jetzt gilt es, auch jüdische Einrichtungen in Deutschland besonders zu schützen.“

Polizeifahrzeuge stehen vor der Synagoge in der Ryckestraße. Nach dem Großangriff der palästinensischen Hamas auf Israel hat der israelische Botschafter Prosor vor Angriffen auf israelische und jüdische Einrichtungen auch in Deutschland gewarnt.

Angriff auf Israel: Demonstrationen in Berlin

Der Berliner Polizei liegen für Sonntag bereits zwei Anmeldungen zu zwei parallel stattfindenden proisraelischen Solidaritätskundgebungen und Demonstrationen vor. Von 14 bis 16 Uhr wollen insgesamt 120 Teilnehmer vor dem Brandenburger Tor am Pariser Platz gegen den palästinensischen Terror protestieren.

Am frühen Nachmittag äußerte sich auch Berlins Regierender Bürgermeisters zu Israel. "Schreckliche Nachrichten und Bilder erreichen uns aus Israel", so Kai Wegner (CDU). Er verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel "aufs Schärfste". Es gebe keine Rechtfertigung für diesen "feigen, verbrecherischen Terror". Israel habe jedes Recht auf Selbstverteidigung, so Wegner. "Meine Gedanken sind bei den Menschen in Israel, bei den Familien und Freunden, die jetzt um die Opfer trauern und mit den entführten Menschen bangen. Berlin steht in dieser schweren Stunde unverrückbar an der Seite Israels. Ich rufe aber auch alle Menschen in Berlin zur Besonnenheit und für ein friedliches Miteinander auf."

Auch weitere Berliner Politiker, beispielsweise Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) verurteilten den Angriff.

Empörung über Aktion von Palästinensern auf der Sonnenallee

Für Empörung sorgte unterdessen eine Aktion von Palästinensern, bei der ein Mann man einer Flagge Palästinas Süßigkeiten auf der Sonnenallee verteilte. Dazu schrieb der Verein Samidoun, der das Foto postete in einem Beitrag auf "X" (ehemals Twitter): "Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes. Verteilen von Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Berlin zu Feier des Sieges des Widerstands." Die Botschafft Israels twitterte den Beitrag und schrieb dazu: "Seit heute Morgen um 6.30 Uhr ermorden Terroristen der Hamas wahllos israelische Zivilisten. Alle Demokraten sollten absolut schockiert sein, dass Samidoun diesen Terror nun mitten in Berlin, mitten in Deutschland, feiert. Samidoun missbraucht als Trojanisches Pferd die deutsche Demokratie. Worte reichen hier nicht aus! Diese Terrorunterstützer müssen mit allen Mitteln des Rechtsstaates zur Rechenschaft gezogen werden!"

Seit heute Morgen um 6.30 Uhr ermorden Terroristen der Hamas wahllos israelische Zivilisten. Alle Demokraten sollten absolut schockiert sein, dass Samidoun diesen Terror nun mitten in Berlin, mitten in Deutschland, feiert. Samidoun missbraucht als Trojanisches Pferd die deutsche… pic.twitter.com/eoNg1FYMhF — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) October 7, 2023

Bei Samidoun handelt es sich nach eigenen Angaben um ein "palästinensisches Gefangenensolidaritätsnetzwerk". Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus schreibt, das Netzwerk sei 2012 von Mitgliedern der "Volksfront zur Befreiung Palästinas" (PFLP) gegründet worden. In der Praxis diene es als Vorfeldorganistaion der PFLP im Ausland.

Clan-Chef Abou-Chaker feiert Angriffe

Wie die "Bild" berichtet, sei ein TV-Team von Welt-TV von einer Gruppe bedrängt, als es versucht habe, mit dem Verteiler der Süßigkeiten zu sprechen, zudem habe man sie gezwungen, ihr Bild-Material zu löschen. Das Team habe die Sonnenalle nach zwei Minuten aus Sicherheitsgründen verlassen, schrieb Jörg Reichel vom dju Berlin-Brandenburg auf "X".

Laut Polizei wisse man von der Aktion und sei vor Ort: "Vereinzelt wurden Identitätsfeststellungen durchgeführt und Strafanzeigen gefertigt", teilte die Polizei Berlin auf "X" mit. "Dazu stehen wir im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft."

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel verurteilte die Aktion. Der „Welt“ sagte er: „Dass eine Organisation wie Samidoun in Neukölln Süßigkeiten verteilt, während der Terror über Israel hineinfällt, ist eine entsetzliche Verherrlichung eines furchtbaren Kriegs.“ Darüber hinaus forderte er ein Verbot des Netzwerks.

Der Berliner Arafat Abou-Chaker teilte Berichten zufolge auf seinem Instagram-Profil eine Karte von Israel mit den Orten der Raketenangriffe der Hamas. Darauf ist der Satz zu lesen: „Ich liebe es, so was zu sehen“.

Israelischer Botschafter warnt vor Anschlägen

Der israelische Botschafter Ron Prosor warnte vor Angriffen auf israelische und jüdische Einrichtungen auch in Deutschland. In der jetzigen Situation bestehe die „höchste Gefahr“ solcher Anschläge, sagte er am Samstag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Er vertraue aber auf die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden. „Ich weiß, dass der Bürgermeister von Berlin und auch die Innenministerin die Sache jetzt im Griff haben.“

Kleine pro-palästinensische Demo in Neukölln

Prosor forderte aber ein hartes Vorgehen gegen das palästinensische Netzwerk Samidoun nach der Aktion auf der Sonnenallee. Er sagte, Jubel über die Ermordung von Zivilisten habe keinen Platz - weder in Israel oder Deutschland noch sonst irgendwo auf der Welt. „Diejenigen, die das tun, müssen zur Strafe gebracht werden“, sagte der israelische Botschafter. Samidoun sei „ein trojanisches Pferd“, das die deutsche Demokratie missbrauche. „Was sind diese Leute? Das sind Barbaren“, sagte Prosor. Die Aktionen von Samidoun dürfe man „in Berlin und auch an anderen Plätzen nicht erlauben“.

In Neukölln versammelten sich am späten Samstagabend etwa 50 Menschen zu einer laut Polizei pro-palästinensischen Demo. Die Polizei habe die Menschen überprüft und entsprechende Maßnahmen durchgeführt, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Auf einem Video auf Instagram, das das anti-israelische Netzwerk Samidoun teilte, war eine Gruppe zu sehen, die Parolen skandierte.