Asylbewerberzahlen steigen deutlich: Das plant Wegner

Im Ukraine Ankunftszentrum (UA-TXL) am ehemaligen Flughafen Tegel kommen zahlreiche Flüchtlinge aus den verschiedensten Ländern an.

Berlin. Die Zahl der Asylbewerber in Berlin ist 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Drittel gestiegen. Bis Ende August wurden nach Angaben der Sozialverwaltung rund 9900 Menschen aufgenommen, Ukrainerinnen und Ukrainer nicht mitgezählt. 2022 waren es in den ersten acht Monaten rund 7200 Asylbewerber. Um die Zahlen zu begrenzen, hat Berlins Regierende Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) vorgeschlagen, bei ausreisepflichtigen Personen Bargeldleistungen durch Sachleistungen zu ersetzen. Dieser Vorschlag werde jetzt im Senat besprochen, sagte Senatssprecherin Christine Richter auf Nachfrage der Berliner Morgenpost am Freitag.

Schwarz-roter Senat uneins über Leistungsbeschränkungen

„Für mich ist es denkbar, dass wir insbesondere bei denen, die keine Bleibeperspektive haben und ausreisepflichtig sind, alle Geldleistungen zurückfahren und auf Sachleistungen setzen“, hatte Wegner am Donnerstag gesagt. Genau dagegen hat sich jedoch der Koalitionspartner SPD ausgesprochen. „Es bleibt dabei: die Berliner SPD lehnt eine Umstellung von Geld- auf Sachleistungen ab“, sagte SPD-Landeschef Raed Saleh am Freitag der Berliner Morgenpost. Doch das Thema ist damit nicht vom Tisch: „Berlin ist an der Belastungsgrenze“, sagte Senatssprecherin Christine Richter.

Auch über Winterabschiebestopp soll auf den Prüfstand

Deshalb werde auch die Beibehaltung des sogenannten Winterabschiebestopps auf den Prüfstand gestellt, so die Senatssprecherin weiter. Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU und SPD noch darauf verständigt, dass im im Winter auf Abschiebungen von ausreisepflichtigen Geflüchteten verzichtet werden soll, „wenn Witterungsverhältnisse dies humanitär gebieten“, heißt es dort. Auch darüber müssen wir reden“, so die Senatssprecherin. Auch dies lehnt der Koalitionspartner bislang ab.

Laut Innenverwaltung sind in Berlin zwar 16.748 Personen (Stand 31.08.2023) ausreisepflichtig. Von ihnen besitzen allerdings 14.450 eine Duldung. In diesen Fällen ist eine Rückführung aus rechtlichen, humanitären oder persönlichen Gründen nicht möglich. Tatsächlich ausreisepflichtig, weil ohne Duldung, sind lediglich 2298 Menschen.

Die Schaffung weiterer Unterkünfte ist somit unumgänglich, denn die Zahl der Ankömmlinge in Berlin steigt seit April kontinuierlich, wie Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) zu entnehmen ist. Wurden im Februar noch rund 770 Schutzsuchende aufgenommen, waren es im August mehr als doppelt so viele, nämlich knapp 1900. Seit April werden in Berlin jeden Monat mehr Asylbewerber aufgenommen als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die keinen Asylantrag stellen müssen.Laut Sozialverwaltung kommen die meisten Menschen aus der Türkei, Syrien, Afghanistan, Georgien und Moldau. Leider fehle es an Wohnraum, um die Schutzsuchenden, die in Berlin bleiben, vernünftig unterzubringen, sagte LAF-Sprecherin Monika Hebbinghaus. Deswegen würden seit wenigen Wochen auch Geflüchtete im Ankunftszentrum Tegel untergebracht. „Das verschafft uns die dringend benötigte Zeit, gute dauerhafte Unterkünfte in der Stadt zu schaffen.“

8000 zusätzliche Notunterkünfte beschlossen

Eigentlich sind die Plätze in den Leichtbauhallen für Ukrainerinnen und Ukrainer vorgesehen. Mehr als 4000 Menschen leben dort derzeit, knapp 1200 sind Asylbewerber. Bis Ende des Jahres sollen in Tegel laut Senatskanzlei 3000 zusätzliche Plätze geschaffen werden. Auch an anderen Orten in Berlin wird Platz gemacht, etwa in Hotels und Hostels. Insgesamt hat der Senat beschlossen, Notunterkünfte für zusätzliche 8000 Menschen zu schaffen.

„Je mehr Leute kommen, desto mehr Plätze müssen auf die Schnelle geschaffen werden. Dadurch sinkt erst mal die Qualität - zum Beispiel wie viel Platz dem Einzelnen zur Verfügung steht“, so Hebbinghaus. In Tegel teilen sich bis zu 15 Personen ein Zimmer.

In Hamburg fordern drei SPD-Senatoren einen Kurswechsel

Auch in anderen Großstädten alarmieren die stark steigenden Zuzugszahlen die Politik. Anders als die Berliner Sozialdemokraten befürworten dort gleich drei SPD-Senatoren schnelle Kurskorrekturen zur Begrenzung des Flüchtlings-Zustroms. So prüft Hamburg bereits die Umstellung von Geld- auf Sachleistungen. Dort soll bis Ende Oktober feststehen, wie mittels einer sogenannten Sozialkarte Sach- statt Geldleistungen ausbezahlt werden, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) dem Hamburger Abendblatt am Freitag. „Wir sind jetzt am Limit“, sagte die Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) dem Abendblatt. Leider sei keine Entspannung absehbar, ganz im Gegenteil: „Die Zugänge steigen noch, und wir beobachten mit Sorge, dass die Stimmung in der Stadt zunehmend kritischer wird.“ Bislang habe Hamburg Maßstäbe gesetzt. „Jetzt kommen wir aber an Grenzen, und wenn wir hier in Hamburg jetzt an Grenzen stoßen, dann sind wir in einer nationalen Notlage.“