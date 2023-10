Brutal auf Schwester eingestochen: Angeklagter erklärt sich

Siebenmal soll der Angeklagte in der BVG-Buslinie 327 in Richtung Schönholz auf seine Halbschwester eingestochen haben (Symbolbild).

Berlin. Sie konnte nicht einmal seine Stimme ertragen. Kaum, dass der Angeklagte Omar El-M. am Donnerstag im Landgericht Berlin auf die Fragen des Vorsitzenden Richters zu antworten begann, bekam die Nebenklägerin auch schon eine Panikattacke, hatte Atem- und Kreislaufprobleme, musste bitterlich weinen. Im späteren Verlauf hielt sie sich eine Akte vors Gesicht, um den 41-jährigen El-M. nicht ansehen zu müssen, atmete schwer. Schließlich musste sie dem Prozess gänzlich fernbleiben.

Verwunderlich ist das nicht, immerhin sitzt auf der Anklagebank niemand geringeres als der Halbbruder der 33-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 4. April 2023 sieben Mal brutal und in Tötungsabsicht in einem Bus in Wedding auf sie eingestochen zu haben. Und das vor den Augen ihrer sieben und neun Jahre alten Töchter.

Im Anschluss sei er aus dem Bus geflüchtet, konnte allerdings noch am selben Abend von der Polizei am Nauener Platz identifiziert und festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft strebt die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Zum Tatzeitpunkt sei er schuldunfähig gewesen, heißt es, er leide an Schizophrenie.

Der Angeklagte bestreitet die Tat

Die Anklage lautet dennoch auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Denn: Die Nebenklägerin hat die Attacke ihres Blutsverwandten nur knapp überleben können, nach einer zehnstündigen Notoperation und intensivmedizinischer Betreuung. Sie erlitt Verletzungen unter anderem an Herz, Lunge und im Bauch. Eine Erfahrung, die sie noch heute sichtlich prägt.

Der Zuschauerraum des kleinen Saals in Moabit war am Donnerstag ungewöhnlich gut gefüllt. Die Bluttat vom April – sie hat deutliche Narben bei Freunden und Familie hinterlassen. Wenn sie an diesem ersten Verhandlungstag indes auf ein Geständnis des Beschuldigten gehofft hatten, wurden sie enttäuscht. „Ich bin es nicht gewesen“, beteuerte er, „ich wollte niemanden töten“ und „ich kann mich nicht erinnern“.

Stimmen von Stiefmutter und Geschwistern hätten ihn gequält

Im Vorfeld hatte ein Gutachter seine psychische Erkrankung gegenüber dem Gericht bestätigt. Er höre die Stimmen seiner Stiefmutter und seiner Halbgeschwister, die in seinem Kehlkopf sitzen und ihn beleidigen, anschreien, demütigen und ihm mit Schlägen drohen, habe er zu Protokoll gegeben.

Außerdem fühle sich El-M. auf der Straße nicht sicher, er glaube, von Stiefmutter und Halbgeschwistern verfolgt und überwacht zu werden, so das Gutachten. Auch seien sie seiner Überzeugung nach für die Unglücke und Krankheiten seiner Vollgeschwister verantwortlich.

Der im Libanon geborene Palästinenser El-M. behauptete am Donnerstag zudem, dass er seit seiner Übersiedelung nach Deutschland 2005 von der zweiten Frau seines Vaters und deren Kindern tyrannisiert, geschlagen und aus dem Haus geworfen worden sei. „Sie lieben mich gar nicht“, sagte er.

An den Tattag selbst im April könne er sich aber nicht mehr erinnern, so der Angeklagte. Aussagen, die im Zuschauerraum für Fassungslosigkeit und Entsetzen sorgten. Für den Prozess sind weitere neun Verhandlungstage angesetzt.