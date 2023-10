49 Millionen Euro Beute: Uhrenraub-Prozess gestartet

Am Donnerstag startete der Prozess gegen fünf Angeklagte, die an einem Einbruch in einen Tresorraum an der Fasanenstraße beteiligt gewesen sein sollen, vor dem Landgericht Berlin.

Berlin. Es ist eine schwindelerregende Summe, die am Donnerstag am Landgericht Berlin durch den Saal geisterte. Mit rund 49 Millionen Euro sind die Luxusuhren, der Schmuck, das Gold, das Bargeld sowie die Wertpapiere dotiert, die die Angeklagten Kenan S. (28), Thomas St. (52), Bilall M. (42 ), Mahmoud My. (26) und Muhammet H. (42) im November 2022 während eines spektakulären Einbruchs in einen Tresorraum in Charlottenburg erbeutet haben sollen.

14 Millionen Euro des Gesamtwerts entfallen dabei allein auf die knapp 1000 gestohlenen Uhren, wegen deren Verlust der Berliner Internet-Händler Watchmaster im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste. Bis dato handelte es sich bei dem Unternehmen immerhin um einen der größten zertifizierten Händler für Luxusuhren aus zweiter Hand in Europa.

Geschäftsführer war in den Uhren-Raub involviert

Die Staatsanwaltschaft ist daher überzeugt: Die fünf Männer, deren Prozess am Donnerstag in Moabit unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen begann und von denen drei dem Berliner Clanmilieu zugerechnet werden, haben sich des gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall und der Brandstiftung schuldig gemacht. Und wie sie die Tresore und Schließfächer im Untergeschoss des Geschäfts in der Fasanenstraße aufbrechen wollten, bereits lange im Voraus gemeinsam geplant und vorbereitet.

Den Clangrößen My., M. und H. soll dabei die Rolle der Hintermänner und Strippenzieher des Komplotts zugekommen sein. Sie hätten wiederum den Angeklagten S. sowie mindestens vier weitere, bisher unbekannt gebliebene Täter als „Experten für derartige Taten“ für die unmittelbare Ausführung beauftragt, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Den dubiosen Part im Millionenraub soll allerdings der Beschuldigte St. gespielt haben. Als Geschäftsführer des Unternehmens, das die rund 1200 Tresor- und Schließfachräume als Depot für Watchmaster und weitere private Kunden angemietet hatte, habe er unmittelbar dafür gesorgt, dass der Einbruch quasi in seine eigenen vier Wände gelang. Sein Motiv: Die Tilgung vermeintlicher Schulden „aus Geldwäschegeschäften“ bei My., M. und H. aus der zu erwartenden Beute, die professionell weiterverkauft werden sollte.

Einbrecher gaben sich als Sicherheitsmänner aus

Das Vorgehen von St. hat in der Darstellung der Anklage dabei durchaus etwas von einem Hollywood-Gangsterfilm. So habe er zur Unterstützung der Tat im Vorfeld den Sicherheitsdienst ausgewechselt - ohne dabei tatsächlich einen neuen Wachschutz einzusetzen - und die Abschaltung der Alarmanlage veranlasst. Auch habe er den Angeklagten S. und mindestens einen weiteren Mittäter mit Transpondern für den Gebäudezugang ausgestattet, durch die diese problemlos in das Depot für ihren Raubzug gelangen konnten.

Laut Polizei kamen einige der Einbrecher bereits am Vormittag des 19. November 2022 verkleidet als Wachleute der angeblich neuen Sicherheitsfirma und mit Coronamasken im Gesicht in das Geschäft und besprühten die Linsen der Überwachungskameras mit Farbe. Nach ihrer Tat am Abend hätten die Täter dann zudem ein Feuer im Schließfachraum gelegt, um ihre Spuren zu verwischen. Die Beute hätten sie im Anschluss in mehreren Fuhren mit einem Auto abtransportiert.

Schon damals war die Polizei aufgrund des planmäßigen Vorgehens davon ausgegangen, dass sich die Einbrecher im Gebäude gut ausgekannt hatten und zuvor über die Sicherheitsvorkehrungen informiert worden sein mussten.

Gesamte Beute ist möglicherweise bereits verloren

Der Lohn für diesen oscarreifen Coup: 49 Millionen Euro. Die Angaben zur Gesamtsumme stammen indes von den bestohlenen Kunden und Schließfachbesitzern selbst. Möglicherweise muss die gestohlene Beute daher sogar noch höher angesetzt werden, weil manche Kunden in solchen Fällen erfahrungsgemäß keine vollständigen Angaben machen, heißt es aus Ermittlerkreisen. Etwa, weil sie Schwarzgeld in ihren Schließfächern lagerten.

Und wo ist diese immense Beute? Laut den Ermittlern besteht der Verdacht, dass das Geld durch eine Scheinfirma in Baden-Württemberg mittlerweile „reingewaschen“ wurde. Ob allerdings alles weg ist oder die Staatsanwaltschaft durch einen Deal ähnlich wie im Dresdner Juwelenprozess vom Mai einen Teil der Wertgegenstände retten möchte, ließ sie am Donnerstag noch offen.

Kronzeuge will Anfang November vor Gericht aussagen

Denn: Als einziger Angeklagter ist der Ex-Geschäftsführer St. weiterhin auf freiem Fuß. Er soll umfassend zu den Vorwürfen ausgesagt haben und sich seitdem im Zeugenschutzprogramm unter besonderem Personenschutz befinden, heißt es. Als eine Art Kronzeuge wird er sich Anfang November auch vor Gericht äußern, während seine vier Mitangeklagten zumindest momentan noch schweigen wollen.

Sie alle befinden sich derzeit in Haft. Dort und auch vor Gericht ist es ihnen untersagt, miteinander zu sprechen. Nach den weiteren Tätern fahndet die Polizei aber nach wie vor mithilfe von Videos und Bildern. Sie bietet für Hinweise eine Belohnung an.

Zuletzt waren bis zu 18 Personen in dem Komplex als tatverdächtig eingestuft oder zumindest als Komplizen vermutet worden. Inwiefern auch sie gerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden können, wird sich nach den noch laufenden Ermittlungen herausstellen. Für den Prozess sind 23 Verhandlungstage bis in den Januar 2024 angesetzt.