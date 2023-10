Galeries Lafayette verkündet das Aus für Berlin

Außenansicht des Kaufhauses Galeries Lafayette an der Friedrichstraße. Berlins Kultursenator Chialo (CDU) hat das Gebäude, in dem sich unter anderem das „Galeries Lafayette" befindet, für die Zentral- und Landesbibliothek im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses vorgeschlagen.

Berlin. Das Kaufhaussterben in Berlin geht weiter: Das französische Kaufhaus Galeries Lafayette hat am Mittwoch die Arbeitnehmervertretung informiert, dass das Geschäft an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte geschlossen wird, sobald der Mietvertrag Ende 2024 ausläuft. 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Begründet wird die Schließung mit dem „geänderten Konsumverhalten in Deutschland und der erheblichen Veränderungen auf dem Einzelhandelsmarkt der Stadt“.

Die Berliner Filiale war der erste europäische Standort von Galeries Lafayette außerhalb Frankreichs. „Die Eröffnung der Berliner Filiale war ein bedeutender Schritt, um unsere internationale Expansion voranzutreiben und die Marke zum ersten Mal über die Grenzen Frankreichs hinaus zu etablieren. Wir haben viel gelernt und es sehr geschätzt, unseren deutschen Kunden fast dreißig Jahre lang das Beste der französischen „Art de Vivre“ zu bieten“, so Nicolas Houzé, Generaldirektor der Galeries Lafayette. Doch die tiefgreifende Transformation, die Berlin in den vergangenen Jahren durchlaufen habe, habe die Geschäftsdynamik der Stadt verändert sowie neue Akteure hervorgebracht.

Berlin: Mietvertrag läuft aus – Nachnutzung als Bibliotheksgebäude?

Die Schließung der Galeries Lafayette in Berlin kommt nicht sehr überraschend, zumal der gewerbliche Mietvertrag für das Kaufhaus mit dem Immobilieneigentümer Tishman Speyer Ende 2024 ausläuft. Allerdings hatte Galeries Lafayette noch vor kurzem mitgeteilt, am Verbleib im Quartier 207 auch über 2024 interessiert zu sein und sich in entsprechenden Gesprächen mit dem Eigentümer zu befinden.

Tishman Speyer arbeitet bereits seit geraumer Zeit an Nachnutzungskonzepten, unter anderem bot es die Immobilie dem Land Berlin als künftigen Standort für die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) an. Die Kosten für den Kauf des Gebäudes und den Einzug der Bibliothek beliefen sich demnach einem ersten Angebot zufolge auf rund 589 Millionen Euro, so Kultursenator Joe Chialo (CDU).