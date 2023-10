Fußball-EM in Berlin sorgt für "erhebliche Mehrkosten"

Berlin. Die Fußball-Europameisterschaft in Berlin im Sommer 2024 wird für die Stadt deutlich teurer als die bisher geplanten 63 Millionen Euro. Das hat Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Mittwoch im Hauptausschuss eingeräumt. „Ja, es gibt erhebliche Mehrkosten für die EM 24“, sagte Spranger auf Nachfragen der Opposition, ohne genaue Summen zu nennen. Details werde sie am Freitag im Sportausschuss darlegen. Dann werde es eine Vorlage über den Senat an den Hauptausschuss geben: „Dann sehen wir, wie die Finanzierung gestaltet ist“, so die Sozialdemokratin.

Berlin richtet im Olympiastadion sechs EM-Spiele aus. Zudem ist für die gesamte Zeit des Turniers eine Fanmeile am Brandenburger Tor geplant. Dazu soll auf der Straße des 17. Juni und auf dem Platz des 18. März an der Westseite des Tors ein Kunstrasen ausgerollt werden, der während der Zeit einmal ersetzt werden müsste. Zudem soll das Brandenburger Tor von einem überdimensionierten Fußballtor umrahmt werden. Allein die Statik für diese Konstruktion soll mehrere 100.000 Euro kosten.

Wirft schon den zweiten Stellvertreter in einem halben Jahr raus: Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD).

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Rauswurf von Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini: Spranger blockt Fragen ab

Neben den zusätzlichen Ausgaben für den Landesetat hat die Frage der EM 24 auch eine politisch heikle Dimension. Wie zu hören ist, zieht Spranger die Kostensteigerungen für die Spiele und das umfangreiche Rahmenprogramm der Europameisterschaft als Gründe heran, um ihre bisherige Sport-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini aus dem Amt zu entfernen. Wie berichtet hat die Sportwissenschaftlerin vergangenen Freitag eine Art Hausverbot von Spranger erhalten, darf ihre Amtsgeschäfte nicht weiter fortführen und soll wohl in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Es ist nach dem Innen-Staatssekretär Torsten Akmann im März dieses Jahres schon der zweite Stellvertreter-Posten, den Spranger in einem halben Jahr neu besetzt.

Im Hauptausschuss blockte Spranger alle Fragen der Opposition zu diesem Vorgang ab. Zu Personalangelegenheiten werde sie sich nicht äußern. Grüne und Linke wollten wissen, wo denn die finanziellen Folgen des Rauswurfs im Haushalt abgebildet seien. Nach Berechnungen der Grünen könnte der gefeuerten Staatssekretärin ein Übergangsgeld von 230.000 Euro zustehen. Ansprüche auf Altersversorgung hat sie in gut zwei Jahren Amtszeit seit 2021 noch keine erworben. Spranger kündigte an, bis zur zweiten Lesung ihres Etats in den Haushaltsberatungen die nötigen Informationen zu liefern.