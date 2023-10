Wetter Berlin aktuell: Gewitter & Schauer kommen – Kaltfront bringt den Herbst

Das spätsommerliche Wetter in Berlin wird in der kommenden Woche vorerst ausgebremst.

Berlin. Dieser Sommer nimmt kein Ende: Auch zum Start in den Oktober ist es am Sonntag in Berlin und Brandenburg ungewöhnlich mild bei Temperaturen bis 25 Grad. In anderen Teilen Deutschlands werden sogar Werte an die 30 Grad verzeichnet, am Kaiserstuhl oder im Markgräflerland in Baden-Württemberg etwa. Auch am Montag werden in unserer Region bis zu 26 Grad erwartet.

Der Wetterdienst von Meteorologe Jörg Kachelmann spricht von "extremen Temperaturen für Anfang Oktober" – die laut aktueller Prognose aber nicht andauern: Am Dienstag zieht eine Kaltfront über Deutschland hinweg. Am späteren Nachmittag dürfte das Band die Hauptstadtregion treffen und turbulentes Wetter mitbringen.

Die Kaltfront, die am Dienstag das Spätsommer-#wetter und die Wärme beendet beziehungsweise einbremst, könnte ordentlich formiert sein und nachmittags mit #Sturm-Böen begleitet sein (via Menü stundenweise voranklicken).

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Dienstag den Durchzug von Schauern und will Gewitter nicht ausschließen, zugleich werden stürmische Böen, lokal auch Sturmböen erwartet, die der spätsommerlichen Hitze vorerst ein Ende bereiten. Am Mittwoch bleibt es dann zwar überwiegend trocken, die Temperaturen steigen aber nur noch auf 18 bis 20 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Das ist die Vorhersage des DWD

Sonntag, 1. Oktober: Oftmals wolkig oder stark bewölkt. Vom Berliner Raum bis in die Niederlausitz am meisten Chancen auf Sonnenschein. Ganz im Nordwesten Brandenburgs, später auch im Nordosten etwas Regen, sonst trocken. Höchsttemperatur zwischen 17 und 21 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West, gegen Abend teils auf Süd drehend. In der Nacht zum Montag im Norden noch stark bewölkt, in der Uckermark noch Regen, abziehend. In Berlin und südlich davon wolkig oder gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 12 Grad. Schwacher Südwestwind.

Montag, 2. Oktober: Am Montag zum Tagesstart zwischen Prignitz und Uckermark noch viele Wolken, sonst überwiegend heiter. Trocken. Erwärmung auf 23 bis 26 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West, am Abend aus Süd. In der Nacht zum Dienstag wolkig oder gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 15 bis 10 Grad. Schwacher Süd- bis Südostwind, gegen Morgen leicht zunehmend.

Dienstag, 3. Oktober: Am Dienstag erst wolkig, teils heiter und trocken. Ab dem Mittag wechselnde bis starke Bewölkung und von Nordwest nach Südost Durchzug von Schauern. Gewitter nicht ausgeschlossen. Ab dem Abend nachlassende Niederschlagsneigung und Auflockerungen. Nochmals ungewöhnlich warm bei Höchsttemperaturen zwischen 24 in der Prignitz und 28 Grad in der Niederlausitz. Mäßiger bis frischer, von Süd auf West drehender Wind. Zeitweise Windböen und stürmische Böen (Bft 7-8), lokal auch Sturmböen (Bft 9). In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt, teils wolkig, weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 12 bis 10 Grad. Mäßiger Wind aus West, zunächst noch Windböen (Bft 7), im Verlauf Windabnahme und Drehung auf Südwest.

Mittwoch, 4. Oktober: Am Mittwoch wolkig mit längeren heiteren Abschnitten. Trocken, nur vereinzelt leichte Schauer. Deutlich kühler als zuvor bei 18 bis 20 Grad. Mäßiger, teils frischer Südwest- bis Westwind. Örtlich Windböen (Bft 7). Am Abend nachlassend. In der Nacht zum Donnerstag zunächst wolkig, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte dann von Nordwesten Bewölkungszunahme und Regen. Tiefstwerte 11 bis 9 Grad. Schwacher, im Norden Brandenburgs mitunter mäßiger Südwest- bis Westwind.

