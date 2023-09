Wasserfreunde Spandau 04 starten Projekt Titelverteidigung

Der deutsche Wasserball-Meister Spandau 04 geht die Titelverteidigung in der Bundesliga an. 68 Stunden nach dem internationalen 6:16-Fehlstart bei CNA Barcelona in der Champions League steigen die Berliner am Samstag beim Vorjahres-Fünften SV Ludwigsburg 08 (16.00 Uhr) ins Wasser. Der Auftakt in der Bundesliga ist zugleich die Generalprobe für das Supercup-Spiel gegen Pokalsieger Waspo Hannover am 3. Oktober in der Schöneberger Schwimmhalle (15.00 Uhr).

In Ludwigsburg gibt es ein Wiedersehen mit Raul de la Pena. Der gebürtige Mexikaner, der 1991 in Deutschland eingebürgert wurde, hat in Berlin eine erfolgreiche Spieler-Karriere als Center bestritten, mehrere Meister- und Pokalgewinne sowie den Champions League (Meister-Cup)-Triumph 1988 errungen.