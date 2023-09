29-Euro-Ticket kommt im Frühsommer 2024 für Tarifbereich AB

Der Aufsichtsrat des VBB hat beschlossen, das 29-Euro-Ticket in Berlin wieder einzuführen. Es gilt ab Frühsommer für den Bereich AB.

Fahrgäste am U-Bahnhof Alexanderplatz (Archivbild)

Berlin. Ab dem Frühsommer können die Berlinerinnen und Berliner wieder für 29 Euro monatlich Bus und Bahn fahren. Das teilte der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) nach seiner Sitzung mit. Wie schon zuvor gilt das Ticket allerdings nur für den Tarifbereich AB, ist nicht übertragbar und eine Fahrradmitnahme ist nicht inkludiert.

„Mit dem 29-Euro-Ticket für alle ist es möglich, klimafreundlich durch die gesamte Stadt zu kommen. Diejenigen, die das Deutschlandticket nicht in Anspruch nehmen – beispielsweise Rentner, Pensionäre oder Selbstständige, die kein Jobticket bekommen können, erhalten so die Chance auf ein bezahlbares Fortkommen“, sagte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU). „Der Wechsel auf Bus und Bahn wird immer attraktiver.“

Sozialticket verlängert

Wer allerdings außerhalb der Stadtgrenzen unterwegs ist, braucht allerdings weiterhin ein Zusatzticket. Denn dem Berliner Senat ist es nicht gelungen, eine weitergehende Regelung mit dem Nachbarland Brandenburg zu finden. Verlängert hat der Aufsichtsrat zudem das Sozialticket. Berlinerinnen und Berliner, die Sozialleistungen beziehen, zahlen für dieses Abo damit weiterhin neun Euro pro Monat.

Das 29-Euro-Ticket gab es schon einmal und ist politisch äußerst umstritten - vor allem wegen des begrenzten Gültigkeitsbereichs. Die damalige Landesregierung hatte das Monats-Abo für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im Herbst 2022 als Anschlusslösung für das ausgelaufene 9-Euro-Ticket eingeführt, das bundesweit gegolten hatte.

Mit der Einführung des Deutschlandtickets, das seit Mai dieses Jahres ebenfalls bundesweit im gesamten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) genutzt werden kann, wurde das 29-Euro-Ticket in Berlin wieder abgeschafft. Die neue Landesregierung war mit dem Wahlversprechen angetreten, das Angebot wieder einzuführen. „Ein fairer Preis im ÖPNV ist eine Stellschraube, mit der die Mobilitätswende und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz in Berlin gelingt“, teilte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Tino Schopf, am Donnerstag mit. „Gleichzeitig darf die nötige Infrastruktur für den ÖPNV nicht vernachlässigt werden.“