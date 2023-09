Die Galeries Lafayette an der Friedrichstraße in Mitte.

Berlin. Kultursenator Joe Chialo hat am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses leidenschaftlich für die Zusammenführung der noch auf zwei Standorte verteilten Zentral- und Landesbibliothek (ZLB) im Gebäude des Kaufhauses Galeries Lafayette an der Friedrichstraße geworben. Wirklich belastbare Zahlen, wie sie etwa die Linken-Kulturexpertin Manuela Schmidt als Basis für eine seriöse Debatte eingefordert hatte, gibt es aber noch nicht.

Der Christdemokrat äußerte aber die Hoffnung, dass es ab 2026, wenn der Eigentümer Tishman Speyer das Gebäude an die ZLB übergeben könne, Geld des Landes verfügbar sein könnte. „Wir müssen in den Haushaltsberatungen die Voraussetzung schaffen. Lassen sie uns kämpfen“, appellierte Chialo an die Kulturpolitiker, „und als Metropole Berlin etwas Großes schaffen.“ Es gebe die „sensationelle Möglichkeit, der ZLB im Quartier 207 ein Zuhause zu schaffen“.

Weder im Haushaltsplan noch in der Investitionsplanung hat der Senat Geld für ZLB

Bisher sind weder im Entwurf des Senats für den Doppelhaushalt 2024/25 oder in der Investitionsplanung bis 2027 Mittel für die Zentralbibliothek vorgesehen.

Der Senator verglich den Standort im 1996 eröffneten Gebäude mit der seit Jahren diskutierten Alternative eines ZLB-Neubaus am Kreuzberger Blücherplatz neben der Amerika-Gedenk-Bibliothek. Der New Yorker Immobilienkonzern Tishman Speyer habe angeboten, das Gebäude 2026 zur Bibliothek umgebaut zu übergeben. Dafür sei der unverhandelte Preis von 589 Millionen Euro aufgerufen worden. Nun gebe es eine intensive Prüfung des Angebots, die vertraglichen Grundlagen müssten dann 2024 verhandelt werden. Chialo stellte klar, dass der Auszug der Galeries Lafayette beschlossene Sache gewesen sei, als er das Projekt vorgeschlagen habe.

Chialo: Nachnutzung des Kaufhauses billiger und schneller als Neubau am Blücherplatz

Chialo stellte dem Projekt Friedrichstraße die möglichen Kosten für den von der früheren Koalition aus SPD, Grünen und Linken zurückgestellten Blücherplatz entgegen. Dieses Projekt wurde 2021 auf 493 Millionen Euro geschätzt. Derzeit sei nach den Preissteigerungen mit 640 Millionen Euro zu rechnen. Fertig könnte ein solcher Neubau aber erst 2037 sein, elf Jahre nach dem umgebauten Quartier 207. „Daraus ergibt sich ein anderes Bild bei der Bewertung des Vorhabens“, sagte Chialo.

Der frühere Musikunternehmer reagierte auf die Einwände der SPD-Kulturexpertin Melanie Kühnemann-Grunow. Diese hatte mehrfach zu Bedenken gegeben, dass man in Berlin eher weitere Stadtteilbüchereien benötige als eine Zentral- und Landesbibliothek. Chialo verwies auf das Zusammenspiel starker Bezirksbibliotheken und einer starken ZLB als „Innovationsmotor“. Hier dürfe man keinen Widerspruch konstruieren. „Starke Bezirksbibliotheken ersetzen keine ZLB“, so der Christdemokrat.

Kürzungen im Kulturetat haben nichts mit einem Investitionsprojekt für ZLB zu tun

Kühnemann-Grunows auch im Ausschuss wieder vorgebrachten Verweis auf die anstehenden Kürzungen im Kulturhaushalt, die gegen einen teuren Neubau sprächen, wollte der Senator nicht gelten lassen. Man dürfe die Kosten aus dem Kulturhaushalt nicht mit der ZLB-Zusammenführung vermischen, sagte der Senator.

Chialo pries als weiteres Argument die gute Erreichbarkeit der Friedrichstraße und die Möglichkeit, die Straße zu beleben. Ein neuer Standort könnte die bisherige Besucherzahl der ZLB-Standorte am Blücherplatz und an der Breiten Straße in Mitte von 1,5 Millionen auf drei Millionen verdoppeln. Die Frage sei ja nicht, ZLB oder ein neues Kaufhaus, sondern ZLB oder Büros, so der Senator. Zudem sei es umweltpolitisch vorteilhaft, einen bestehenden Bau umzunutzen als einen Neubau hochzuziehen.

Bibliotheksexperten begeistert: „Bessere Chance werden wir nicht wieder bekommen“

In der Anhörung machten Experten die bibliothekspolitische Notwendigkeit einer neuen ZLB deutlich. Die Publikumsbereiche seien viel zu klein. ZLB-Chef Volker Heller sprach von dem erheblichen Sanierungsbedarf in den Bestandsgebäuden, von vielen teuren Havarien, die sogar den Erhalt der Bestände gefährdeten. Man vertreibe auch das Kaufhaus nicht, sondern Lafayette pülane schon länger, das Gebäude zu räumen. Der ZLB-Bibliotheksplaner Jonas Fansa betonte, das frühere Kaufhausgebäude sei „hervorragend für eine Bibliothek geeignet. Eine bessere Chance werden wir so schnell nicht wieder bekommen“.

Der CDU-Kulturpolitiker Robin Juhnke dankte Chialo, dass er das Projekt so offensiv verteidige- Er habe eine .Jahrhundertchance auf den Tisch gebracht“, sagte Juhnke. Pessimistisch gewendet, könnte es so sein, dass „wir sonst weitere 100 Jahre auf ZLB warten“ müssten“. „Wenn wir mit Friedrichstraße scheitern, sehe ich nicht, wie wir zu einer ZLB kommen sollten. Deshalb solle das Projekt die Chance auf eine faire Prüfung bekommen.

Grüne greifen Chialo an: Senator solle erkennen lassen, wie er das finanzieren wolle

Der frühere Finanzsenator Daniel Wesner (Grüne) griff sowohl Chialo als auch die SPD scharf an. Was der Senator gesagt habe, habe „Null Neuigkeitswert“. Natürlich brauche es am Ende einen Preis. „ich hätte mir gewünscht, dass „sie damit schon weiter wären. wenn Projekt eine Chance haben soll. Es brauche „mindestens eine Idee für eine Finanzierung“. Der Senator solle „mal erkennen lassen, welche Finanzierungsvehikel erkennbar sind“, ob kreditfinanziert über den Bodenfonds oder einen Extrahaushalt oder sonstwie. ,Selbst wenn erst ab 2026 gezahlt werden müsse, werde Chialo schon im Haushalt 2024/25 „einen Anker brauchen“, so Wesener: „Da haben wir nur noch wenige Wochen Zeit“.