Sie zeigen die verrücktesten Wohnungen Berlins auf TikTok

„Unreal Estate Media“ zeigt Zuschauern auf Social Media fast „irreale“ Immobilien in Berlin. So kommen die Gründer an die Wohnungen.

Nehmen Zuschauer auf Roomtour: Niklas Körber (Kameramann) und Leon Sandhowe (Moderator) in einem Luxus-Penthouse in Berlin.

Berlin. Mit „Wanna see something unreal“, beginnt Leon Sandhowe die meisten seiner Videos und nimmt die Zuschauer auf Social Media danach mit auf eine Reise durch die irrealsten Immobilien in Berlin und Umgebung. Hunderte Quadratmeter Wohnfläche, ein eigener Fahrstuhl und ein Saunabereich sind nur einige der Highlights, die die Wohnungen und Häuser auszeichnen. Mehr als 100.000 Follower hat der Account „unreal_estate_media“ auf TikTok bereits, gut 75.000 sind es auf Instagram.

„Wenn ich vor der Kamera stehe und die Zuschauer auf eine Tour durch beeindruckende Häuser oder Wohnungen führe, mache ich genau, was mir Spaß macht“, sagt Leon Sandhowe (26), der ein duales Studium mit Schwerpunkt Steuerrecht absolviert hat. Mitgründer Niklas Körber (28) hat in den USA Psychologie studiert, kümmert sich in dem Start-up für „Immobilien-Entertainment“ als Kameramann und Cutter um die Videos. Dabei kennen sich die Gründer bereits aus Jugendtagen vom Fußball.

Unreal Estate Media: Die Vorbilder der Influencer aus Berlin kommen aus den USA

In Auftreten und Bildkomposition haben die beiden Berliner einen ganz eigenen Stil gefunden. „Wir wollen niemanden nachmachen“, erklärt Sandhowe. Der Spruch „Wanna see something unreal“ sei eine spontane Eingebung gewesen. Wenn er mit weißem Hemd, Fliege und Hosenträgern durch Wohnungen wie das Luxus-Penthouse mit eigenem Fahrstuhl in Schöneberg führt, gehen Aufritt und Immobilie Hand in Hand. Allerdings nicht, ohne an der ein oder anderen Stelle ironisch gebrochen zu werden. Zum Beispiel, wenn der 26-Jährige in voller Montur in den gefüllten Pool auf einer Dachterrasse steigt.

Vorbilder für das Wirken der beiden Gründer gibt es natürlich trotzdem, wie etwa die Social-Media-Persönlichkeiten Enes Yilmazer und Caleb Simpson aus den USA. Hierzulande weitgehend unbekannt, haben die beiden bereits Millionen Follower auf Plattformen von TikTok bis Youtube. Während Yilmazer neben Luxusimmobilien auch riesige Wohnmobile und Privatjets den Zuschauern präsentiert, sind es Passanten, die Simpson nach ihrer Miete in Städten wie New York City befragt und die ihn anschließend mit auf eine Room-Tour nehmen. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf „normalen“ Wohnungen, reicht mittlerweile aber von von Aussteigern, die im Van Leben ebenso wie Multimillionen-Dollar-Apartments von Stars und Sternchen.

Berlin: TikToker investieren viel Zeit in die Präsentation der Wohnungen und Häuser

„So etwas gab es in Deutschland noch nicht“, beschreibt Sandhowe die Motivation der beiden Gründer, vor etwa anderthalb Jahren neben ihren Jobs einen eigenen Kanal zu starten. Leon Sandhowe und Niklas Körber machen heute beides. Während der Fokus auf den teuren Immobilien Berlins liegt, lassen sich die beiden auch auf Tour durch die WG-Zimmer der Stadt mitnehmen. Dabei ist die Produktion der Clips richtig aufwendig. „In Dreh und Schnitt investieren wir pro Folge rund 40 Stunden“, sagt Körber.

Beeindruckend: Die 310-Qua­dratmeter-Wohnung in Schöneberg verfügt über ein eigenes Ankleidezimmer.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Dass sie damit halbwegs zeitnah Geld verdienen würden, war dabei am Anfang längst nicht klar. Körber schätzt, dass die Ausrüstung mit Kamera und Drohne knapp einen fünfstelligen Betrag gekostet hat. Zugang zu entsprechenden Wohnungen gab es derweil nur über private Kontakte, inzwischen melden sich Interessenten mit entsprechenden Objekten mitunter selbstständig bei ihnen, so Sandhowe. Das Geschäftsmodell umreißt er dabei wie folgt: „Wir wollen Maklern und Privatpersonen durch Social-Media-Marketing bei der Vermittlung und Suche von Wohnungen helfen.“

Wohnungsmarkt Berlin: Situation könnte Chance für Gründer sein

Darunter auch Prominente und wohlhabende Privatiers. „Die sehen die Videos und fragen zum Beispiel, ob wir so eine Immobilie in einer anderen Stadt vermitteln können“, so Sandhowe. So wie etwa die 310-Quadratmeter-Wohnung am Viktoria-Luise-Platz. Mitunter handele es sich dabei um Immobilien aus dem Off-Market-Bereich. Das heißt, sie sind so exklusiv, dass sie vielfach gar nicht auf dem regulären Markt im Schaufenster eines Maklers oder auf den einschlägigen Immobilien-Portalen im Internet angeboten werden. Bei der Wohnung in Schöneberg ist das anders. Sie ist bei Immoscout 24 zur Miete im Angebot. Und das trotz einer Miete von knapp 15.000 Euro warm. Pro Monat, versteht sich.

Für die Gründer läuft das Geschäft offenbar. Sie arbeiten nach eigenen Angaben seit etwas mehr als einem halben Jahr in Vollzeit in ihrem Start-up, haben zwei Mitarbeiter in Teilzeit, die sie unterstützen. Stolz sind sie darauf, keinen externen Investor gebraucht zu haben. „Geld, das wir verdienen, wird sofort wieder investiert“, sagt Sandhowe. Jetzt zum Beispiel in eine zweite Kameraausrüstung für die Mitarbeiter. So sollen demnächst vermehrt Immobilien aus ganz Deutschland auf dem Kanal auftauchen und noch mehr Follower gesammelt werden.

Das könnte gelingen, zumal in einem schwieriger werdenden Immobilienmarkt, in dem sich auch exklusive Objekte nicht mehr zu jedem Preis wie von selbst verkaufen lassen.