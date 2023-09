Kultursenator Chialo: Kudamm-Bühnen müssen erhalten bleiben

Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) will sich für den Erhalt der Komödie am Kurfürstendamm einsetzen. „Berlin braucht seine Kudamm-Bühnen und es braucht sie am Kurfürstendamm“, sagte Chialo am Donnerstag laut einer Mitteilung. Für Berlin sei das Areal am Kurfürstendamm von großer stadtpolitischer Bedeutung, die Kudamm-Bühnen seien traditionsreich und außerordentlich beliebt. Das Theater ist seit Längerem auf Ausweichspielstätten angewiesen.