Spielstraße heute in Berlin: Diese Straßen werden gesperrt

Heute werden in Berlin etliche Straßen gesperrt

Grund ist der internationale Autofreie Tag

Diese Spielstraßen werden eingerichtet

Berlin. Der Internationale Autofreie Tag ist der Grund, warum heute in Berlin zahlreiche Straßen sowohl für den Auto- als auch den Radverkehr temporär gesperrt werden. Durch die Aktion sollen Spielstraßen geschaffen werden, die für gemeinsame Aktivitäten freigegeben werden. Autofahrer müssen sich so neben möglichen Blockaden der Letzten Generation auf weitere Behinderungen einstellen.

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) werden in ganz Berlin 40 Straßen am Freitag von 15 bis 19 Uhr gesperrt. Betroffen sind alle zwölf Bezirke, in denen Abschnitte der Straßen in dieser Zeit nicht für den Verkehr genutzt werden können. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um Nebenstraßen.

Spielstraßen beim Internationalen Autofreien Tag 2023 in Berlin: 40 Straßen betroffen

Betroffen sind bei der Berliner Variante des World Car Free Day am Freitag 40 Straßen des insgesamt rund 9500 Straßen umfassenden Netzes. Die noch im vergangenen Jahr angebotene kostenlose Benutzung des Nahverkehrs entfällt in diesem Jahr.

Zu Auswirkungen auf den Verkehrsfluss könnte es im Feierabendverkehr am Freitag zumindest an Engstellen jedoch schon kommen. So wird im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf etwa die Rüdesheimer Straße zwischen Laubenheimer und Wiesbadener Straße gesperrt. Autofahrer, die in den engen Straßen des Rheingauviertels den wegen Sicherheitsmängeln langfristig gesperrten Schlangenbader Tunnel umgehen wollen, könnten hier auf ein weiteres Hindernis treffen.

Die gesperrten Straßen werden für „Spiel und Spaß, Kreidemalen, Kicken, Plaudern oder andere gemeinsame Aktivitäten freigegeben“, heißt es von der Senatsverwaltung. Neben der Behörde unterstützen das Bündnis Temporäre Spielstraßen, die Bezirke und weitere Initiativen aus der Zivilgesellschaft den Aktionstag. Damit solle ein Zeichen für mehr Lebensqualität und Miteinander in der Nachbarschaft gesetzt werden.

Erstmals in Berlin umgesetzt wurde die Aktion 2019 in der Böckhststraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. In Deutschland geht sie zurück auf von Behörden verhängte autofreie Sonntage im Jahr 1973, mit denen die Bundesrepublik damals auf die Ölkrise reagierte. Ging es damals vor allem ums Energiesparen, steht heute der Aspekt der Verkehrswende im Vordergrund.

Hier werden Spielstraßen eingerichtet

Folgende Straßenabschnitte in Berlin sind am Freitag, den 22. September 2023, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr gesperrt:

Charlottenburg-Wilmersdorf

Nestorstraße zwischen Paulsborner Straße und Westfälischer Straße

Rüdesheimer Straße zwischen Wiesbadener Straße und Laubenheimer Straße

Sigmaringer Straße zwischen Gasteiner Straße und Wegenerstraße

Friedrichshain-Kreuzberg

Dresdener Straße zwischen Erkelenzdamm und Neues Kreuzberger Zentrum

Jessnerstraße zwischen Trave- oder Oderstraße

Niederbarnimstraße zwischen den Hausnummern 18 bis 22

Wassertorstraße zwischen Segitzdamm und Bergfriedstraße

Wrangelstraße zwischen Sorauer Straße und Oppelner Straße

Lichtenberg

Baikalstraße zwischen Sewanstraße und Baikalstraße

Hentigstraße zwischen Marksburgstraße und Hausnummer 8

Marzahn-Hellersdorf

Friesacker Straße zwischen Strauß- und Lortzingstraße

Kastanienallee zwischen Hausnummer 53 bis 59

Maxie-Wander-Straße zwischen Klingenthaler Straße und Schneeberger Straße

Mitte

Armenische Straße Wendehammer bis Ungarnstraße

Freienwalder Straße zwischen Soldiner Straße und Friedhof

Glasgower Straße zwischen Ofener Straße und Schöningstraße

Michaelkirchplatz von Hausnummer 5 bis Engeldamm

Plantagenstraße von Hausnummer 17 bis Adolfstraße

Pohlstraße von Hausnummer 79 bis Kluckstraße

Tegeler Straße zwischen Sprengelstraße und Triftstraße

Ufnaustraße von Hausnummer 6 bis Sickingenstraße

Neukölln

Donaustraße von Hausnummer 8 bis Weichselstraße

Kienitzer Straße von Hausnummer 3 bis Bornsdorfer Straße

Pankow

Gneiststraße zwischen Greifenhagener Straße und Schönhauser Allee

Göhrener Straße von Hausnummer 9 bis Senefelderstraße

Jacobsohnstraße von Hausnummer 16 bis Langhansstraße

Tassostraße von Hausnummer 12 bis Charlottenburger Straße

Winsstraße zwischen Raabe- und Immanuelkirchstraße

Reinickendorf

Kamekestraße zwischen Hoppestraße und Herbststraße

Tornower Weg zwischen Birkenwerderstraße und Dannenwalder Weg

Spandau

Lutherstraße am Lutherplatz

Steglitz-Zehlendorf

Ferdinandstraße zwischen Parallel- und Jägerstraße

Sprungschanzenweg von Hausnummer 51 bis Holzungsweg

Tempelhof-Schöneberg

Barbarossastraße zwischen Goltzstraße und Karl-Schrader-Straße

Friedrich-Wilhelm-Straße von Hausnummer 94 bis Wenckebachstraße

Haeseler Straße zwischen Zescher Straße und Goltzstraße

Niedstraße zwischen Lauterstraße und Handjerystraße

Skarbinastraße von Hausnummer 77 bis Nahariyastraße

Steinmetzstraße zwischen Bülowstraße und Alvenslebenstraße

Treptow-Köpenick