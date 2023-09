Wie Berlins Verbraucher den Preiskampf im Supermarkt spüren

Berlin. Der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hatte deutschlandweit steigende Preise zur Folge: 2022 lag die Inflation im Jahresdurchschnitt bei 7,9 Prozent, im Oktober war der Rekordstand von 10,4 Prozent erreicht worden.

Entwarnung im Portemonnaie vieler Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es in diesem Jahr noch nicht. In Berlin lag die Teuerungsrate im August bei 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Folgen der Preisspirale spüren die Hauptstadtbewohner nicht nur auf der Stromrechnung oder an der Tankstelle, sondern auch im Supermarkt.

In den vergangenen Wochen meldeten Berliner zum Teil leere Regale bei den bekannten Ketten wie Edeka oder Rewe. Mitunter seien Produkte sogar tagelang nicht nachgefüllt worden, berichten Kunden. Edeka erklärt das damit, dass Hersteller versuchen würden, höhere Preise durchzusetzen.

Leere Regale im Supermarkt: Edeka sieht Agieren von Konzernen „mit Sorge“

„In erster Linie kommt es durch die anhaltenden Preisverhandlungen mit Markenherstellern immer wieder zu vereinzelten Lücken in unseren Regalen“, teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit. Zwar ließen sich wegen höheren Energiepreisen und international gestörten Lieferketten steigende Verkaufspreise im gesamten Lebensmitteleinzelhandel nicht vermeiden, so die Sprecherin. Das Geschäftsgebaren einiger international agierender Konzerne der Markenartikelindustrie sehe man in der Edeka-Zentrale aber „mit Sorge“.

Der Sprecherin zufolge hätten die börsennotierten Konzerne 2022 ihre Gewinne um mehrere Hundert Millionen Euro gesteigert. „Diese Konzerne versuchen auch 2023 auf der Inflationswelle mitzureiten, um ihre Renditen zu erhöhen. Bereits im Januar lagen uns Preiserhöhungsforderungen von mehr als einer Milliarde Euro für das Jahr 2023 auf dem Tisch“, sagte sie weiter. Edeka mache das nicht mit.

„Aus unseren Gesprächen wissen wir, dass viele der vorgebrachten Preiserhöhungsforderungen nicht auf echten Kostensteigerungen beruhen. Stattdessen wird der Verweis auf die allgemeine Inflation als willkommenes Argument genutzt, um die eigene Gewinnmarge – im Sinne der Aktionäre – zu verbessern“, so die Sprecherin. Man sei zwar bereit, berechtige Forderungen zu akzeptieren, aber prüfe das sehr genau.

Hersteller versuchen auch mit Mogelpackungen Preiserhöhungen durchzusetzen

Lehne Edeka ab, bemerke der Verbraucher das aber schnell in den Supermarktregalen. „Um die überhöhten, in der Regel für uns nicht nachvollziehbaren Preiserhöhungen zwangsweise durchzusetzen, verhängen die Industriekonzerne immer häufiger einseitige Lieferstopps, sobald wir die neuen Preise nicht akzeptieren“, erklärte die Edeka-Vertreterin.

Leere Regale in Supermärkte hatte es in Berlin auch schon währen der Corona-Krise gegeben, als Lieferkettenprobleme auftraten und auch Fahrer und Personal ausfielen.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Zum Teil versuchen die Hersteller mit Veränderungen an ihren Produkten, Preiserhöhungen durchzusetzen. Dafür verändern Anbieter einfach den Inhalt ihrer Produkte. Verpackungsgrößen und Verkaufspreis bleiben aber gleich. In Deutschland sammelt die Verbraucherzentrale Hamburg die Beschwerden zu den sogenannten Mogelpackungen.

75 solcher Fälle habe man in diesem Jahr bereits erfasst, heißt es von den Verbraucherschützern. 80 waren es im vergangenen Jahr. Man steuere bei den Mogelpackungen auf ein neues Rekordjahr zu. Jüngster Fall: Listerine von Johnson & Johnson. Das Mundwasser wird nun einfach in 500 statt 600 Milliliter fassende Flaschen gefüllt – und ist sogar teurer geworden: 4,95 Euro statt zuvor 4,45 Euro.

Mogelpackungen im Supermarkt: Das sagt Listerine-Anbieter Johnson & Johnson

Johnson & Johnson verweist auf Anfrage auf Steigerungen insbesondere bei Rohstoff- und Produktionskosten. Man habe zudem Formeln einzelner Produkte überarbeitet. Durch den Umstieg auf die kleinere Flaschengröße liege man nun im „Standard in der Branche und im Produktsegment“.

Auch der deutsche Snackartikelhersteller Intersnack hatte im Winter 2022 bei seinen Chips Füllmengen reduziert. Das Unternehmen verweist ebenfalls auf Kostensteigerungen. „Um unserem hohen Qualitätsanspruch weiterhin gerecht werden zu können, waren wir gezwungen, ab September 2022 den Kostenanstieg über eine Anpassung der funnyfrisch Chipsfrisch-Grammaturen auszugleichen“, heißt es in einem Statement. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen. „Wir sehen diese Anpassungen als einen außergewöhnlichen Schritt in herausfordernden Zeiten.“

Supermarktkunden empfiehlt die Verbraucherzentrale Grundpreise zu vergleichen. Diese würden sich immer auf ein Kilo oder einen Liter beziehen. „Außerdem sollte man aufmerksam werden, wenn optische Veränderungen an der Packung vorgenommen wurden. Selbst wenn die Packung nicht deutlich kleiner aussieht oder sogar gleich groß geblieben ist, kann die Füllmenge geschrumpft sein“, so eine Sprecherin. Auch Veränderungen an der Rezeptur könnten ein Hinweis auf eine gleichzeitig umgesetzte verringerte Füllmenge sein.

Preiserhöhungen sind zwar nicht verboten, Mogelpackungen aber schon. Was rechtlich gesehen darunter fällt, ist aber oft schwer vorzustellen. Es gelten eichrechtliche Grundsätze, wonach eine Packung mit weniger Inhalt schrumpfen muss und ein Hersteller nicht zu viel Luft in der Verpackung lassen darf.

Mogelpackungen: Land Berlin kann hohe Bußgelder verhängen

Für die Kontrolle sind die Länder zuständig, in Berlin und Brandenburg das Landesamt für Mess- und Eichwesen. Eine noch unveröffentlichte Anfrage offenbart nun allerdings, dass es die Behörde mit der Überwachung nicht sonderlich ernst meint. Zu versteckten Preiserhöhungen habe man keine Erkenntnisse, so Staatssekretär Michael Biel (SPD).

Grundsätzlich könnte das Land sogar Bußgelder in Höhe von bis zu 20.000 Euro verhängen und die Mogelpackungen einziehen. Praktisch kam das zuletzt trotz der gestiegenen Fälle aber nicht vor. Ein Versäumnis des Senats, finden die Grünen.

„Der Senat redet die ihm gesetzlich aufgegebenen Kontrollmöglichkeiten klein. Das macht all die Bekenntnisse von CDU und SPD für mehr praktischen Verbraucherschutz zur politischen Mogelpackung. Die Bundesregierung hat auf die Vollzugszuständigkeit des Mess- und Eichgesetzes durch die Länder hingewiesen. Hier muss Berlin ins Machen kommen“, sagte die Abgeordnete Tuba Bozkurt.

Die Bundesregierung hat in Person von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) bereits angekündigt, gegen verringerte Füllmengen bei gleichbleibender oder wachsender Packungsgröße vorgehen zu wollen.

Supermärkte stellen unterdessen bereits wieder sinkende Rohstoffpreise fest. Diese müssen jetzt bei den Verbrauchern in Deutschland ankommen, auch wenn das einige Industriekonzerne immer noch explizit ablehnen, so eine Sprecherin der genossenschaftlich organisierten Lebensmittelkette.