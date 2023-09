Wie in Italien Beste Pizzerien der Welt: So schneidet Berlin ab

Berlin. Wo gibt es die beste Pizza? Diese Frage stellen sich vermutlich viele Menschen mal im Leben. Jetzt gibt es eine Antwort darauf. Wie jedes Jahr haben italienische Pizzakenner auch in diesem Jahr die besten Pizzerien der Welt gekürt. Veröffentlicht haben sie die Rangliste auf der Internetseite 50toppizza.it. Darunter ist auch eine Pizzeria aus Berlin.

Bei dem Ranking landete das Malafemmena auf dem 87 Platz (von insgesamt 100). In der Begründung der Jury heißt es: "Emanuele Cirillo hat in Berlin eine Oase wahrer und italienischer Leidenschaft geschaffen." Die Umgebung sei "fröhliche und dynamisch". Auchdie Möglichkeit, an sonnigen Tagen im Freien zu essen, heben sie positiv hervor. Auch die Speisekarte loben sie: "Wir lieben hier den Abschnitt der Speisekarte, der der Pizza Margherita gewidmet ist und die mit verschiedenen Tomaten vorgeschlagen wird, damit Sie die Unterschiede schätzen können und jeder die Margherita auswählen kann, die er am meisten liebt." Vor allem die ersten Gänge zeichnen sich laut der Jury durch Qualität aus.

Malafemmena Schöneberg

Hauptstraße 85, 12159 Berlin

Dennoch ist die Berliner Pizzeria gleich um 20 Plätze nach unten gerutscht: Noch im vergangenen Jahr belegte das Malafemmena den 67. Platz.

Hier gibt es die beste Pizza auf der Welt

Insgesamt landeten zwei Pizzerien aus Deutschland unter den Top 100. Demnach kam die Pizzeria "Zulu Pizza" aus Fürth vor dem Malafemmena auf Platz 32. "Dies ist keine sehr große Pizzeria, aber die Anwesenheit von Gaspare Squitieri ist bemerkenswert; Er gilt als einer der großen Meister der echten neapolitanischen Pizza hier in Deutschland", heißt es in der Begründung.

Die beste Pizza auf der Welt gibt es, es mag in der Natur der Sache liegen, in Italien. Genauer gesagt in Neapel. "Einige Pizzabäcker spielen in anderen Ligen, man kann sagen, dass Diego Vitagliano einer von ihnen ist", so die Jury.