Berlin: Lesbisches Paar wird in Neukölln zusammengeschlagen

Zwei Frauen, die Hand in Hand in Neukölln unterwegs waren, wurden von Jugendlichen angepöbelt und verprügelt.

Berlin. Ein lesbisches Paar ist in Neukölln von Jugendlichen angepöbelt, angegriffen und zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gingen die beiden Frauen im Alter von 39 und 27 Jahren am Montag gegen 21 Uhr Hand in Hand auf der Ederstraße. Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen kam ihnen dann entgegen. Die jungen Männer sollen sie angepöbelt haben. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dann eskalierte der Streit. Ein Jugendlicher soll der 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Sie stürzte und erlitt Brüche im Gesicht.

Die 27-Jährige folgte dem Verdächtigen noch, um ihn zur Rede zu stellen. Er soll ihr dann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Auch sie stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Nach dem Angriff lief der Jugendliche mit seinen anderen Begleitern weg.

Die verletzten Frauen wurden von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung mit homophobem Hintergrund aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.