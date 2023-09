Torhüter Kwasigroch gibt Debüt bei Hertha: Ernst krank

Torhüter Robert Kwasigroch gibt sein Pflichtspiel-Debüt für Fußball-Zweitligist Hertha BSC. Das 19 Jahre alte Hertha-Eigengewächs rückt im Kellerduell mit Eintracht Braunschweig an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) für Tjark Ernst in die erste Elf. Ernst fehlt dem Hauptstadt-Club aufgrund eines Magen-Darm-Infekts, wie die Berliner kurz vor Anpfiff mitteilten. Erstmals von Beginn an spielt im Mittelfeld auch der griechische Neuzugang Andreas Bouchalakis. Mit einem Sieg könnten die Berliner die Niedersachsen in der Tabelle überholen und die direkten Abstiegsplätze verlassen.