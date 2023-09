Wetter Berlin morgen: Neue Gewitter – Temperaturen sinken drastisch

Wetter in Berlin Neue Gewitter in Berlin – Temperaturen sinken drastisch

Berlin. Der Sommer dreht noch einmal auf: Das Wetter zeigt sich in Berlin und Brandenburg an diesem Wochenende von seiner prachtvollen Seite. Bei Temperaturen an die 30 Grad kann man leicht vergessen, dass bereits Mitte September ist. Beim Drachenfest auf dem Tempelhofer Feld genossen am Samstag Tausende Besucherinnen und Besucher die perfekten Bedingungen.

Hält der Wetter-Trend an? Zumindest noch am Sonntag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet morgen in der Region erneut Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad. Wolken und Nebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf.

Am Montag kündigt sich das nächste Gewitter an. Laut DWD gibt es ab dem Mittag zunächst in Westbrandenburg lokal Schauer und vereinzelt kräftige Gewitter. Am Nachmittag und am Abend erreichen die Gewitter auch die mittleren Landesteile und den Berliner Raum. Zuvor steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 27 und 30 Grad. Die neuen Gewitter bringen wieder kältere Luft in die Region, am Dienstag werden nur noch 20 bis 23 Grad erwartet.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Das ist die Vorhersage des DWD

Sonntag, 17. September: Heiter, vorübergehend wolkig. Zu Beginn noch örtliche Nebelfelder, bis zum Vormittag auflösend. Trocken. Erwärmung auf 26 bis 29 Grad. Schwacher Wind um Ost. In der Nacht zum Montag gering bewölkt, teils wolkig. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 17 bis 13 Grad. Schwacher Ost- bis Südostwind.

Montag, 18. September: Zunächst heiter bis wolkig, im Tagesverlauf von West nach Ost Bewölkungszunahme. Ab dem Mittag erst in Westbrandenburg lokal Schauer oder vereinzelt kräftige Gewitter, im Nachmittagsverlauf und am Abend auch die mittleren Landesteile und den Berliner Raum erreichend. In der Osthälfte meist noch trocken. Temperaturanstieg auf 27 bis 30 Grad. Abseits von Gewittern schwacher bis mäßiger Südost- bis Südwind. In der Nacht zum Dienstag bei wechselnder Bewölkung regional Schauer oder einzelne Gewitter. Temperaturrückgang auf 17 bis 15 Grad. Abseits von Schauern meist schwacher Süd- bis Südwestwind.

Dienstag, 19. September: Wolkig, zeitweise heiter. Die meiste Zeit trocken, nur lokal Schauer, geringe Gewitterneigung. Deutlich kühler, Höchstwerte 20 bis 23 Grad. Mäßiger bis frischer Südwestwind, vorübergehend Windböen (Bft 7), vereinzelt stürmische Böen. Am Abend allmähliche Windabnahme. In der Nacht zum Mittwoch Bewölkungszunahme und gebietsweise leichter Regen. Tiefstwerte zwischen 14 bis 12 Grad. Mäßiger, teils frischer Südwestwind.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.