Wahlen Landeswahlleiter: Reibungslose Wahlen in Berlin gefährdet

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler sieht den störungsfreien Ablauf künftiger Wahlen in Gefahr. „Wir sind immer noch eine Reformbaustelle“, sagte Bröchler am Donnerstag im RBB-Inforadio. Viele kleine Maßnahmen, wie die frühzeitige Organisation von Papier, seien bereits umgesetzt - entscheidende Strukturreformen, die eine erneute Pannenwahl verhindert sollten, aber nicht. Als Beispiel nannte der Wahlleiter die Forderung nach 36 ständigen Stellen in den Wahlämtern der Bezirke. Demnach sind Bröchler zufolge im aktuellen Haushaltsentwurf des Senats für 2024/2025 keine festen Stellen vorgesehen. „Das bedaure ich sehr.“