1. Mai: Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Polizist - was dahinter steckt

Berlin. Die Bilder gingen im Frühjahr durch Deutschland. Nach einem für Berlin ungewöhnlich friedlichen „Revolutionären Ersten Mai“ 2023, sorgte das unnötig brutale Vorgehen eines Polizeitrupps aus Mecklenburg-Vorpommern in der Oranienstraße in Kreuzberg nach der Auflösung der Demonstration für Aufsehen. Nun hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen der verantwortlichen Polizeibeamten der Landesbereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet.

Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Zuerst hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet. In einem Video der Nacht ist zu sehen, wie ein offensichtlich betrunkener Mann mit Bierflasche in der Hand gegen 22 Uhr auf der Oranienstraße auf der Fahrbahn in Richtung eines Polizeitrupps geht. Als die Einsatzkräfte nur noch wenige Meter von ihm entfernt sind, besprüht ihn der Zugführer des Trupps mit Reizgas. Danach hält der Mann an und dreht sich weg.

Immer das gleiche am 1. Mai! Behörden die es nicht schaffen eine Fußgängerzone um den Kotti zu machen & Polizist*innen die ihre Kompetenzen überschreiten! @polizeiberlin @PolizeiBerlin_E wurde Anzeige gegen die beiden Beamt*innen gemacht? #b0105 pic.twitter.com/EmKnHXpqQW — Forschungsprojekt AfD-Pegida-Tier📯🦄❤️🇺🇦Ⓥ (@ForscherAfDTier) May 2, 2023

Ob Anklage erhoben wird ist noch nicht klar

In diesem Moment sind die Polizisten auf seiner Höhe. Eine Einsatzkraft schubst den Mann. Er fällt auf die Straße und bleibt zunächst liegen. Der Polizeitrupp läuft einfach weiter an ihm vorbei und kümmert sich nicht weiter um ihn. Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte damals versprochen, den Vorfall „umfangreich aufzuklären“.Ob Anklage erhoben werde, sei aber noch nicht entschieden, hieß es am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft.

Mehrfach war dieselbe Polizeieinheit aus Mecklenburg-Vorpommern am 1. Mai mit Schlagstöcken und Pfeffersprayflaschen in den Händen die Straße höchst aggressiv auf und ab gelaufen. Die Polizisten besprühten Menschen und stießen sie von der Straße, der Polizeiführer schrie immer wieder: „Runter von der Straße, runter von der Straße.“ Erst durch dieses Auftreten wurde die Stimmung, die zuvor laut Beobachtern entspannt war, wieder aufgeheizt. Es kam zu Sprechchören gegen die Polizei, später warfen Menschen auch ein oder zwei Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte.