Letzte Generation in Berlin aktuell: Ab heute wird wieder protestiert

Heute will die Letzte Generation mit einem Protestmarsch in Moabit auf die Straße gehen. Welche weiteren Pläne es gibt.

Blockaden in Berlin Letzte Generation: Proteste in Berlin starten

Berlin. Die Letzte Generation ist zurück in Berlin und startet mit neuen Aktionen. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte die Gruppierung, weshalb sie wieder auf die Straße geht. Darin heißt es, „weil wir eine Wende einleiten wollen und müssen – raus aus der politischen Ohnmacht, rein in ehrliche Klimapolitik.“ Dabei fordere man nicht den Ausstieg aus der fossilen Rohstoffnutzung bis zum Jahr 2030, sondern trete an ihn heran mit dieser „physikalischen Notwendigkeit“ und fordere eine ehrliche Kommunikation darüber, wie das funktionieren könne.

Wie angekündigt, startete man die erneuten Proteste in Berlin mit einem Protestmarsch. Mehrere Hundert Anhänger der Gruppierung liefen am Mittwochnachmittag im langsamen Tempo über die Beusselstraße auf die Turmstraße in Richtung Mitte. Die Polizei begleitete die Demonstration. Aufgrund des Aufzugs kam der Verkehr auf den Straßen kurzzeitig zum Erliegen. Autofahrer wirkten teils genervt von der Protestaktion. „Wegen euch komme ich nicht nach Hause“, rief etwa ein Mann.

🔴🟡🟢Derzeit kommt es zu einem Protestmarsch der Letzten Generation, welcher von unseren Kolleg. begleitet wird. Dieser führt von der Reformationskirche in #Moabit bis zum #Invalidenpark. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die geplante Strecke ⬇️

^tsm pic.twitter.com/5JpDsZlO5P — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 13, 2023

Vergangene Woche hatte die Sprecherin der Letzten Generation, Carla Hinrichs, angekündigt, dass „Hunderte Menschen“ aus ganz Deutschland an den Protesten teilnehmen werden. Sie sagte auch: „Wir werden Berlin nicht verlassen, bis die politische Wende da ist.“ Zunächst plant die Letzte Generation an diesem Mittwoch einen Protestmarsch. Dieser soll um 13 Uhr an der Reformationskirche in Moabit starten. Intern ist die Rede davon, Berlin zeigen zu wollen, wie die „Wende“ eingeleitet werden könne.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage bestätigte, sind Einsatzkräfte vor Ort. Sie haben Kontakt mit Menschen aufgenommen, die mit Warnwesten vor die Reformationskirche getreten seien, so die Sprecherin weiter. Personenkontrollen habe es aber keine gegeben. In Hinblick auf den Protestmarsch und mögliche Aktionen der Letzten Generation sagte die Sprecherin: „Wir sind vor Ort und reagieren entsprechend.“

🦺 Warnweste bereit für morgen? 🦺



Ob im Protest oder einfach im Alltag, beim einkaufen & auf dem Weg zur Arbeit: Warnweste tragen = Teil des Widerstands sein #Klimakrise #LetzteGeneration pic.twitter.com/wAo5eMTdET — Carla Hinrichs - Widerstand oder Katastrophe (@carla_hinrichs_) September 12, 2023

Letzte Generation will mindestens 1000 Menschen mobilisieren

Mit Straßenblockaden will die Letzte Generation nach eigener Aussage erst am kommenden Montag wieder starten. Bis dahin formieren die Anhänger ihren Protest. Ab Donnerstag will die Gruppierung Menschen mobilisieren, sie verteilen Flyer und wollen auch am Freitag beim Globalen Klimastreik in Berlin Präsenz zeigen. Das Ziel ist, mindestens 1000 Menschen für die Proteste zu gewinnen. Für das Wochenende sind verschiedene Trainings für die Aktionen geplant. Dann starten die „dauerhaften“ Proteste in Berlin. Nach der ersten Aktionswoche ab kommenden Montag sind die nächsten Protestwochen für die Zeiträume vom 23. bis zum 27. Oktober und vom 27. November bis zum 1. Dezember vorgesehen.

Die Letzte Generation protestiert seit dem Frühjahr 2022 in vielen deutschen Städten mit Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmer an der Fahrbahn festkleben. Autofahrer reagieren oft wütend und teils auch mit Gewalt. Die Demonstranten werden regelmäßig von der Polizei von den Straßen entfernt, viele wurden wegen Nötigung und anderer Delikte verurteilt.

