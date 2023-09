Bauprojekt am Humboldtforum: Stadtschloss Berlin - Freitreppe zur Spree soll kommen

Endlich fertig: die Freiflächen um das Humboldtforum

Jetzt ist es offiziell: die Freiflächen rund um das Humboldtforum in Berlin Mitte sind jetzt fertiggestellt. Gute Nachrichten gibt es auch für die Freitreppe zur Spree. Sie wird gebaut. Und auch das Einheitsdenkmal vor dem Haupttor an der Nordseite nimmt langsam Gestalt an.