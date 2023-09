Tausende Fans feiern bei Musikfestival Lollapalooza

Besucher sehen sich Lollapalooza Festival Berlin auf dem Gelände des Olympiastadions den Auftritt der britischen Band Mumford & Sons an.

Das Lollapalooza hat das Olympiagelände in Berlin am Wochenende in eine Art bunte Kirmes verwandelt. Mit Hüten, Fächern und Caps schützten sich die Musikfans vor der Hitze.