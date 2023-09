Wetter Berlin heute: Gewitter rollen heran – Temperatur bricht ein

Blitze zucken über dem Bundeskanzleramt in Berlin: In der Nacht ist in der Hauptstadt mit Gewitte r zu rechnen (Archivbild).

Berlin. In Berlin und Brandenburg kündigt sich ein drastischer Wetter-Umschwung an: Heute zieht im Laufe des Tages eine Gewitterfront über die Region hinweg. Erste Ausläufer treffen den Nordwesten Brandenburgs bereits am Vormittag.

In vielen weiteren Teilen der Region ist die Gewitter-Wahrscheinlichkeit tagsüber aber zunächst noch gering. Flächendeckend ungemütlich wird es in der Nacht, gebietsweise sogar mit unwetterartigen Starkregenmengen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilt. Eine aktuelle Unwetter-Warnung wurde zunächst allerdings nicht ausgegeben.

Gewitter in Berlin aktuell: Temperatur bricht ein

Die Gewitternacht bringt deutlich mildere Temperaturen in die Hauptstadt-Region. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei 22 Grad in Berlin, am Donnerstag werden nur noch Werte von 18 bis 20 Grad erreicht.

Wirklich herbstlich wird es laut DWD-Vorhersage aber noch lange nicht: Zum Ende der Woche soll es niederschlagsfrei bleiben, und bereits am Freitag sind wieder 24 Grad möglich. Erste Prognosen gehen von einem überwiegend sonnigen Wochenende bei Temperaturen von über 25 Grad aus.

Der Osten und Nordosten Deutschlands dürfte aktuell weitgehend glimpflich davonkommen. Heftiger ist die Wetterlage in vielen anderen Landesteilen: In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen erwartet der DWD kräftige Gewitter und unwetterartigen Starkregen. Die Meteorologen von "Kachelmannwetter" sprechen von einem "größeren Gewittersystem" und möglichem Unwetter.

Es deutet weiter einiges auf ein größeres Gewittersystem ab heute Abend und in der kommenden Nacht hin. Heftiger Starkregen und lokale Unwetter sind möglich.



Hier die Mengen nach dem neuen ID2 bis morgen früh:https://t.co/XQ3tPXJV8w — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) September 12, 2023

Wetter in Berlin und Brandenburg: Das ist die Vorhersage des DWD

Dienstag, 12. September: Heute vielerorts wechselnd bewölkt. Ab dem Vormittag im Nordwesten Brandenburgs stärkere Quellbewölkung mit schauerartigem Regen und einzelnen kräftigen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen (Bft 9) und kleinkörnigem Hagel. In den übrigen Regionen zunächst nur geringe Gewitterneigung und häufig ganztags trocken. Abseits der Schauer und Gewitter schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Temperaturanstieg auf 26 Grad in der Prignitz, um 30 Grad in Berlin und bis 32 Grad in der Niederlausitz. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. In der gesamten Region vermehrt schauerartiger Regen und lokal kräftige Gewitter mit Starkregen, vereinzelt Unwetter. In der Niederlausitz noch längere Zeit gering bewölkt und bis zum Morgen voraussichtlich niederschlagsfrei. Abseits der Gewitter überwiegend schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad.

Mittwoch, 13. September: Am Mittwoch viele Wolken und zeitweise schauerartiger Regen, teils gewittrig durchsetzt und Starkregen. Am Nachmittag von Nordwesten her Auflockerungen, in der Niederlausitz hingegen bis zum Abend südostwärts abziehende Schauer und Gewitter. Deutlich kühler, Höchstwerte zwischen 19 Grad in der Prignitz und 25 Grad an der Neiße, in Berlin um 22 Grad. Mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt, niederschlagsfrei. Gegen Morgen örtlich flache Nebelfelder. Abkühlung auf 11 bis 8 Grad. Schwacher, anfangs noch mäßiger West- bis Nordwestwind.

Donnerstag, 14. September: Am Donnerstag nach örtlich auflösenden Frühnebelfeldern viel Sonnenschein mit vorübergehenden Quellwolken und trocken. Temperaturanstieg auf 18 bis 20 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag klar oder gering bewölkt, niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 10 bis 6 Grad. Schwacher Wind, überwiegend um Süd.

Freitag, 15. September: Am Freitag wenige Wolken und viel Sonnenschein. Trocken. Erwärmung auf 22 bis 24 Grad. Schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag klar oder wenige dünne Schleierwolken. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 13 bis 8 Grad. Schwacher Südostwind.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.