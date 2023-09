Berliner Feuerwehr fordert bessere psychische Betreuung

Die Gewalt gegen Rettungskräfte ist massiv gestiegen. Was dazu beim Kongress des Deutschen Feuerwehrverbandes besprochen wurde.

69 Übergriffe auf Feuerwehrleute wurden an Silvester 2022 gezählt, 15 wurden verletzt.

Berlin. Auch die Berliner Feuerwehr geht mit Erwartungen in den am Freitag stattfindenden Sicherheitsgipfel des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) mit Sicherheitsbehörden, zuständigen Senatsverwaltungen und betroffenen Bezirken.

„Wir benötigen dringend eine Novellierung des Dienstunfallrechtes, auf dass auch posttraumatische Belastungsstörungen für unsere Rettungskräfte als psychische Erkrankungen anerkannt werden“, sagte Berlins Feuerwehr-Chef Karsten Homrighausen am Rande des 11. Bundesfachkongresses des Deutschen Feuerwehrverbandes, der am Donnerstag im Festsaal der Berliner Stadtmission in Moabit stattfand.

Zu viele Angriffe werden mit Bewährung bestraft

Es müsse im Allgemeinen eine Verbesserung bei der seelischen Für- und Nachsorge für Feuerwehrleute geben. „Unsere Männer und Frauen sehen tote Kinder und abgetrennte Gliedmaßen, gehen in absolute Gefahrensituationen und werden dabei nicht selten noch bepöbelt und angegriffen“, so Homrighausen. „Tag für Tag sind das traumatische Belastungen, die sich zu einem ernsthaften Problem summieren können.“

Während der Veranstaltung lobte Homrighausen die Einrichtung einer Sonderstaatsanwaltschaft, die sich nur mit dem Themenkomplex der Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter in der Silvesternacht 2022 beschäftigt. „Unser Ziel muss es nun sein, dass die gefällten Urteile nicht immer zur Bewährung ausgesetzt werden“, forderte er.

An Silvester 2022 kam es zu 69 Übergriffen auf Feuerwehrleute

Auch Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte zuletzt angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass solche Übergriffe in Zukunft als „Angriff auf die Rechtsordnung“ gewertet würden. In diesem Fall würden Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können. Im Zuge der Silvesternacht kam es in Berlin zu 145 Festnahmen.

Der Staatsanwaltschaft liegen inzwischen mehr als 110 Ermittlungsverfahren vor. Bislang hat sie in 18 Fällen Anklage erhoben und es kam zu zwei Verurteilungen: ein 16-Jähriger hat zwei Wochen Jugendarrest erhalten, ein 23-jähriger Mann sechs Monate Gefängnis auf Bewährung.

Obwohl die zunehmende Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Feuerwehrleuten und eine „Verrohung der Gesellschaft“ als gesamtdeutsches Problem beklagt wurde, standen beim Bundesfachkongress doch vor allem die Ereignisse in Berlin im Mittelpunkt. 69 Übergriffe auf Feuerwehrleute wurden beim Jahreswechsel zu 2023 gezählt, es entstand ein Sachschaden an Gerätschaften und Fahrzeugen von insgesamt 30.000 Euro, 15 Feuerwehrleute wurden verletzt.

Bodycams sollen für Beweise vor Gericht sorgen

Diese Vorfälle wirken bis heute nach. „Auch wenn es schon lange Gewalt gegen Rettungskräfte gibt, war die Qualität und die Intensität dieser Nacht noch nicht bekannt“, sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Karl-Heinz Banse. Der Berliner Feuerwehrmann Christian Woletz erzählte mit einem Video und Fotos von damals, wie Feuerwehrleute von Vermummten gezielt in Fallen gelockt und attackiert, wie Feuerwehrautos und Einsatzkräfte mit Böllern, Steinen und Feuerwerkskörper beworfen wurden. Der eindringliche Bericht löste allgemeines Unbehagen in den Reihen der zusehenden Kollgen aus. Der Staat müsse endlich durchgreifen, forderte Verbandspräsident Banse.

Berlins Innen-Staatssekretär Christian Hochgrebe (SPD) gab zu, dass die Bestrafung der Täter ein großes Problem sei. Das sei „schlecht gelungen“, weil es wenig gute Videoaufzeichnungen gebe. Nun habe Berlin jedoch die flächendeckende Einführung von Body- und Dashcams zur Beweissicherung eingeführt - als erstes Bundesland ausdrücklich auch für die Feuerwehr, so Hochgrebe.

Außerdem habe der Gipfel gegen Jugendgewalt der damaligen Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) 20 Millionen Euro für 2023 und 70 Millionen Euro für 2024 freigemacht, um dadurch Sozialarbeit, Kiezgespräche sowie Seminare und Workshops mit Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften zu finanzieren. „Die Jugendlichen sollen lernen, dass in jeder Uniform ein Mensch steckt“, so Hochgrebe.

Ahmad Mansour: Mehr Begegnungen mit Feuerwehr und Polizei

Der Psychologe Ahmad Mansour sprach auf dem Kongress in diesem Sinne von einer Reihe verschiedener Ursachen der Gewalt und forderte weitere Präventionsbemühungen etwa durch Begegnungen. „Es ist kein rein migrantisches Problem, kein rein Berliner Problem und auch nicht nur auf Deutschland begrenzt.“ Es gebe bei Teilen der Jugendlichen eine fatale Entwicklung, die mit digitalem Konsum, Stress und Corona zu tun habe.

Viele Kinder würden sich immer mehr in digitalen Welten bewegen, das zeigten Untersuchungen. „Die Fähigkeit, anderen Menschen gegenüber Empathie zu empfinden, hat massiv abgenommen“, sagte Mansour. Dazu komme eine höhere Gewaltbereitschaft etwa in Schulen und auf Straßen. Manche Jugendkultur im Internet belohne sogar asoziales Verhalten. Ein Teil der Kinder und Jugendlichen aus patriarchalischen Migrationsfamilien würde zudem ganz andere Hierarchien und Autoritäten erfahren, sagte Mansour. „Diese Gruppe nimmt Polizei und Feuerwehr hier als schwach wahr, weil sie ganz anders auftritt als in den Herkunftsländern.“

Kinder, die selber Gewalt erfahren würden, seien unsicher und hätte Ohnmachtsgefühle. In Stresssituationen führe das zu Gewalt von ihrer Seite, weil sie selber nicht Opfer sein wollten. In der Prävention seien daher Begegnungen entscheidend, sagte Mansour. Vorurteile und Aggressionen ließen sich nur dadurch abbauen. Junge Migranten müssten mit Polizisten und Feuerwehrleuten zusammensitzen, reden und Fußball spielen. Aber auch Polizei und Feuerwehr müssten mit allen Mitteln versuchen, Nachwuchs aus diesen Communitys zu gewinnen.

Auch die Berliner Feuerwehr beklagt massive Nachwuchsprobleme. Viele bewerben sich, aber nur wenige beginnen mit der Ausbildung. Die zunehmende Gewalt könnte ein Problem sein. Im Jahr 2022 wurden in Berlin 307 Feuerwehr- und Rettungskräfte Opfer eines Angriffs. Das entspricht einem Plus von 27,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.