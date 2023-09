Berlin: So streitet die Politik um den Haushaltsentwurf des Senats

Stefan Evers (CDU), Berliner Senator für Finanzen, sitzt während der 34. Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhaus an seinem Platz. Es ist die erste Sitzung nach der Sommerpause. Bestimmendes Thema ist die erste Lesung des Doppelhaushaltes 2024/2025.

Berlin. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat zu Beginn der parlamentarischen Beratung die Eckwerte seines Haushaltsentwurfs verteidigt. „Berlin stemmt sich den Krisen unserer Zeit entgegen“, sagte Evers am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Mit geplanten Ausgaben in Höhe von 39 Milliarden Euro im kommenden Jahr und 40 Milliarden Euro im Jahr 2025 lege der Senat eine Haushaltsplanung vor, die es Berlin ermögliche, auch in den kommenden Jahren Zukunftsinvestitionen zu tätigen.

Gleichzeitig räumte Evers ein, dass es schwierig werde, die Ausgabenlinie einzuhalten. Die Haushaltsplanung sei nur möglich, weil die vergangenen Landesregierungen Rücklagen in Milliardenhöhe für außerplanmäßige Ausgaben aufgebaut hätten. „Diese Rücklagen werden aufgelöst. Das ist nur einmal möglich“, sagte Evers. „Der Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt in den kommenden Jahren wird steinig und hart.“

Leere Versprechen oder Investitionen in die Zukunft?

Entsprechend hart kritisierte die Opposition das vorgelegte Zahlenwerk. „Es handelt sich um einen Haushalt der leeren Versprechen und der ungedeckten Schecks“, sagte der Finanzexperte der Grünen-Fraktion, André Schulze. Während die Ausgaben nach außen scheinbar stiegen, rechne der Senat gleichzeitig mit Einsparungen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. „Niemand kann sich sicher sein“, sagte Schulze. Denn jede Verwaltung sei aufgefordert, eingeplantes Geld nicht auszugeben und auf Projekte zu verzichten, die jetzt noch vorgesehen sind.

Der Senat handele nach dem Motto: „Nach uns die Sintflut“, befürchtet auch der Haushaltsexperte der Linken, Steffen Zillich. Die Landesregierung verweigere Entscheidungen darüber, in welchen Bereichen die insgesamt drei Milliarden Euro eingespart werden sollen. Tatsächlich könne der Betrag noch größer ausfallen, nämlich dann, wenn die Steuereinnahmen sich nicht in gleichem Maß entwickelten, wie derzeit noch prognostiziert.

AfD kritisiert vorgezogene Wahlkampfgeschenke

Die AfD vermutet hinter dem Haushaltsentwurf sogar eine vorgezogene Wahlkampfmaßnahme. „CDU und SPD halten nicht, was sie versprechen“, sagte Fraktionschefin Kristin Brinker. „Dieser Haushaltsentwurf dient nicht den Interessen der Berlinerinnen und Berliner, sondern dem Machterhalt des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner.“

Auch die Haushaltsexpertin der SPD, Franziska Becker, wollte nicht in die Jubelgesänge des Finanzsenators einstimmen. „Das ist kein Sparhaushalt und kein Zukunftshaushalt. Es ist ein Haushalt am Scheideweg“, sagte Becker vor dem Hintergrund der geplanten Auflösung sämtlicher Finanzrücklagen des Landes.