Arafat Abou-Chaker muss an Bushido zahlen: So reagiert der Rapper

Berlin. Jetzt wird es teuer für Arafat Abou-Chaker! Der Clan-Chef muss Bushido über zwei Millionen Euro zurückzahlen. Das Landgericht Berlin sah es als erwiesen an, dass Abou-Chaker nicht der Manager des Rappers war. Somit habe er zu Unrecht Einnahmen von Bushido, der bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi heißt, erhalten. Zuerst berichtete die BILD. Eine Sprecherin der Berliner Zivilgerichte bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) den Bericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Zeitung zitiert aus dem Urteil: "Obwohl der Kläger (Arafat) zu keinem Zeitpunkt als Manager des Beklagten (Bushido) tätig war, schlossen die Parteien am 30. Januar 2007 einen sogenannten Managementvertrag, in dem der Beklagte den Kläger (genannt ‚Management‘) mit seiner Vertretung und Interessenwahrnehmung beauftragte." Heißt im Klartext: Arafat habe nie Management-Leistungen erbracht, nannte sich im Vertrag aber trotzdem Manager.

In einer ersten Einschätzung hatte das Gericht im April 2023 den Vertrag zwischen Arafat Abou-Chaker und Bushido als sittenwidrig erachtet. Der Clan-Boss kassierte ein Versäumnisurteil. Dies ist bei Zivilprozessen der Fall, wenn ein Beteiligter etwa nicht zum Termin erscheint oder keinen Antrag stellt. Letzteres war der Grund für das Versäumnisurteil. Gegen dieses Urteil hatte Arafat Abou-Chaker im Anschluss Einspruch eingelegt. Mit der Entscheidung des Gerichts vom Mittwoch werde das Versäumnisurteil nun aufrechterhalten.

Einst Freunde und Geschäftspartner – nun erbitterte Feinde: Arafat Abou-Chaker und Bushido

Foto: Toni Passig/Getty Images

Es gebe nur eine Änderung, wie die Gerichtssprecherin erläuterte: Dem Urteil vom April zufolge hat Arafat Abou-Chaker noch 2,2 Millionen plus Zinsen zurückzahlen müssen. Ein Teil der Zahlungsforderung sei mittlerweile jedoch verjährt. Dabei handle es sich um etwa 400.000 Euro. Somit habe sich die zu zahlende Summe von 2,2 Millionen plus Zinsen auf knapp 1,8 Millionen plus Zinsen verringert. Macht in der Summe 2.045.459,13 Euro.

Bushido über das Urteil: "Ich bin so krass happy"

Das Urteil im Zivilprozess ist ein Erfolg für Bushido. Den er in einem Video auf Instagram seinen 2,6 Millionen Followern verkündet: "Ich bin so glücklich, so so glücklich. Nicht nur, weil er mir jetzt plus Zinsen so knapp zwei Komma x Millionen Euro schuldet, sondern es geht hier ums Prinzip. Jahrelang abkassiert, obwohl es rechtlich nicht in Ordnung gewesen ist. Das hat aber dort in den Kreisen niemand gejuckt, weil Leute sozusagen nicht anhand der rechtlichen Situation in diesen Kreisen behandelt werden, sondern aufgrund der Tatsache, wer stärker ist, wer mehr Brüder hat, wer ältere Onkels hat usw. Die Zeiten sind aber vorbei. Also Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Ich bin so krass happy."

Seit 2012 sind , Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Anis, der Rapper Bushido, verheiratet.

Foto: SCHROEWIG/Thomas Lehmann / picture alliance / SCHROEWIG/Thomas Lehmann

Der Rapper betont in dem Video, dass das Urteil nicht nur für ihn wichtig sei, sondern auch für seine Familie und vor allem für seine Frau Anna-Maria. Sie stärkt Bushido seit Jahren im Kampf gegen Abou-Chaker den Rücken. In dem Streit um zweifelhafte Management-Zahlungen an Arafat Abou-Chaker stand sie Bushido als Ratgeberin zur Seite. Der Rapper, der mit seiner Familie in Dubai lebt, erzählt: "Es gab auch damals eine relativ interessante Diskussion zwischen meiner Frau und Nasser, also dem älteren Bruder von Arafat. Und sie hat auch gesagt: Ey, wir machen das jetzt nach deutschem Hack." Mit Erfolg: Bushido bekam Recht.

Trotzdem ist die Feierstimmung im Hause Ferchichi etwas getrübt. Wie Bushido erzählt, hat die Familie mit einer Streptokokken-Infektion zu kämpfen. "Ich chill' jetzt mit den Kindern und dann leg' ich mich schlafen und dann werden wir alle wieder gesund."

Bushido vs. Abou-Chaker: Weiterer Prozess läuft schon seit Jahren

Der Hauptangeklagte Arafat Abou-Chaker steht mit drei seiner Brüder seit Jahren vor Gericht.

Foto: Annette Riedl / dpa

Die Trennung des Rappers von seinem langjährigen Weggefährten Abou-Chaker beschäftigt seit Jahren die Berliner Justiz. Vor dem Landgericht begann am 17. August 2020 ein Strafprozess gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner mitangeklagten Brüder – ein Urteil steht noch aus.

Die Anklage lautet unter anderem auf versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Untreue. Zu den mutmaßlichen Taten soll es gekommen sein, nachdem Bushido die Beziehungen zu seinem Manager aufgelöst hatte. Der 44-Jährige soll im Januar 2018 bei einem Treffen in einem Büro eingesperrt, mit einer Flasche und einem Stuhl beworfen worden sein. Bushido ist Zeuge und Nebenkläger in dem Verfahren.

