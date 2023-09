Schüsse am Stuttgarter Platz. Polizei sucht Zeugen

Bei Schüssen nahe dem Stuttgarter Platz in Charlottenburg wurde ein 21-Jähriger verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Berlin. In der Nacht zu Dienstag wurde an der Kaiser-Friedrich-Straße in der Nähe des Stuttgarter Platzes in Charlottenburg ein 21-jähriger Mann angeschossen. Ein weiterer Mann, 28 Jahre alt, wurde ebenfalls verletzt, offenbar aber durch Schläge. Die Polizei wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung zum Tatort alarmiert.

Gegen 1 Uhr nachts soll es nach Angaben einer Polizeisprecherin zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und einer achtköpfigen Männergruppe gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die beiden späteren Opfer von der Gruppe an der Kaiser-Friedrich-Straße Ecke Kantstraße angegriffen. Dort befinden sich ein Wettbüro und eine Shisha-Cocktail-Bar.

Aus noch unbekannten Gründen wurden die beiden Männer mit Schlägen und Tritten attackiert. Durch einen noch nicht identifizierten Täter wurde der Jüngere der beiden Männer mit einer Schusswaffe am Bein verletzt. Er erlitt eine Schussverletzung am rechten Unterschenkel, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde von Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 28 Jahre alten Mann musste eine Kopfplatzwunde vor Ort ärztlich versorgt werden.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizeiangaben flüchteten einige Tatverdächtige der Gruppe zu Fuß in Richtung Wilmersdorfer Straße. Der andere Teil der Gruppe entkam in einem weißen Van über die Kantstraße und den Stuttgarter Platz ebenfalls in Richtung Wilmersdorfer Straße. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Für die weiteren Ermittlungen wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an mögliche Zeugen:

Wer hat die Tat am 5. September 2023 gegen 1 Uhr beobachtet oder hat anderweitig sachrelevante Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat zur Tatzeit einen weißen Van im Bereich der Kaiser-Friedrich-Straße gesehen und kann hierzu nähere Angaben (zum Beispiel Typ, Kennzeichen, Kennzeichenfragmente) machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu Tat, Tatverdächtigen oder Zeuginnen und Zeugen geben?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Fachkommissariat der Direktion 2 (West) an der Perleberger Straße 61 a, 10559 Berlin-Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273100 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-271100, per E-Mail an dir2k31@polizei.berlin.de, bei der Internetwache der Polizei Berlin oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.